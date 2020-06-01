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Число вылечившихся от COVID-19 военных в России превысило 3,7 тыс.

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Количество выздоровевших военных в Вооруженных Силах (ВС) России составило 3710 человек. Соответствующая информация в понедельник, 1 июня, появилась на сайте Министерства обороны РФ.

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«За прошедшие сутки в Вооруженных силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 113 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных силах РФ (нарастающим итогом) увеличилась до 3710 чел», — говорится в бюллетене.

После двухнедельного наблюдения и второго отрицательного результата тестирования 182 военнослужащих были сняты с контроля медиков.

За минувшие сутки среди гражданского персонала ВС России после прохождения лечения выздоровело 37 человек. Общая численность поправившихся гражданских достигла 340 человек.

На текущий момент зарегистрировано 1489 военнослужащих, заболевших COVID-19. В вузах Минобороны — 505 человек, среди гражданского персонала — 351. Болезнь протекает бессимптомно у большинства из них.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в российских Вооруженных силах пройден во второй половине апреля.

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