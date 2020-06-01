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Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в целом по стране остается стабильной. По оценкам экспертов, распространение коронавируса постепенно идет на спад. Цифры дают основание для осторожного оптимизма», ― сказал глава кабмина на открытии заседания президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Также Мишутин отметил, что за прошедшую неделю в стране суточный прирост заболевших коронавирусом не превышает 2,3%. Такая динамика позволила 19 субъектам федерации начать постепенное снятие ограничений, введенных на фоне эпидемиологической обстановки. Кроме того, он добавил. Что еще 25 регионов России готовы к таким действиям.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова за день до этого отметила, что распространение коронавируса в России вышло на плато. Несмотря на это, граждане должны по-прежнему соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 1 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

кВся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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