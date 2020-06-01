В России провели почти 11 млн тестов на коронавирус

Более 10,9 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции проведено в России. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Только за минувшие сутки, как уточнили в ведомстве, было сделано 279 тыс. исследований, пишет ТАСС.

Под медицинским наблюдением в стране из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются порядка 304 тыс. граждан.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

С 27 мая в Москве доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Чтобы сдать анализ, необходимо оформить предварительную запись по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства столицы. Как рассказали в мэрии, услуга пользуется популярностью у горожан.

Анализ покажет, переболел ли человек коронавирусом, начал ли у него формироваться иммунитет к возбудителю, болеет ли сейчас (возможно, в бессимптомной форме) или он пока не встречался с инфекцией.

На утро понедельника в России, по данным оперштаба, зарегистрировано 405 843 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались 4693 пациента, выздоровели 171 883 человек, пишет «Газета.ru».

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2, являющийся возбудителем заболевания COVID-19, начал распространяться по миру в конце декабря прошлого года. Очагом стал китайский многомиллионный город Ухань. Изначально эпицентром распространения инфекции считался местный рынок морепродуктов, где якобы находились зараженные животные. Однако 30 мая китайские ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опровергли эту теорию. Специалисты уверены, что вирус начал масштабно распространяться после появления на рынке зараженного человека. За полгода болезнь охватила 213 стран.

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