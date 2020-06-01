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В Москве за сутки от коронавируса выздоровели еще 2060 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшие 24 часа в Москве вылечились еще 2060 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом в понедельник, 1 июня, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровело еще 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239», ― сообщила она журналистам.

При этом Ракова напомнила, что каждому выписанному из стационара пациенту предлагают стать донором плазмы, а те, кому необходимо оставаться под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Накануне стало известно, что Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавирусной инфекции — «Авифавир». Он поступит в больницы страны уже 11 июня. По оценкам разработчиков, его эффективность составляет 80%.

Президент России Владимир Путин 26 мая заявил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией. При этом ранее он отметил стабилизацию ситуации с распространением COVID-19 в России.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 31 мая, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 405 843 человека, умерли 4693 пациента, выздоровели ― 171 883.

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