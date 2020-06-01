Вестибюли пяти станций московского метро возобновили работу

Пять ранее закрытых вестибюлей станций метрополитена в Москве возобновят свою работу с 1 июня. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Московский метрополитен с 1 июня возобновит работу пяти ранее закрытых вестибюлей станций. Это поможет пассажирам соблюдать социальную дистанцию во время поэтапного смягчения ограничительных мер», — говорится в сообщении.

В число открытых попали вестибюли, через которые проходят 1300 и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры.

Уточняется, что в понедельник с 5:30 откроются вестибюли на станциях «Аннино» (выход № 1), «Кропоткинская» (выход № 2), «Пятницкое шоссе» Арбатско-Покровской линии (выход № 1), «Парк культуры» Сокольнической линии (выход № 2), «Ломоносовский проспект» (выходы № 5 и 6).

В настоящий момент закрытыми остаются вестибюли 25 станций, где наблюдается низкий пассажиропоток. Сами станции продолжают работать, а доступ в метро и выход в город возможен через соседние вестибюли.

Московский метрополитен проводит ежедневную уборку и дезинфекцию вагонов поездов в рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, пассажирская зона и вентиляционные шахты обрабатываются паром. Также работники столичной подземки проводят обязательное измерение температуры.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе снятия ограничений в столице. С 1 июня возобновят работу непродовольственные магазины и предприятия бытового обслуживания. Кроме этого, в столице частично будет возобновлена деятельность сферы услуг. При этом режим самоизоляции в столице продлевается до 14 июня.

Также мэр сообщил, что с первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

Для совершения поездок на личном и общественном транспорте необходимо оформить цифровой пропуск и привязать к нему карту «Тройка», социальную карту жителя Москвы или Московской области. До 14 июня автоматически продлевается срок действия пропусков, оформленных ранее для поездок на работу.

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