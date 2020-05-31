В Москве задержали угрожавшего пассажирам метро хулигана

В московском метро правоохранители задержали мужчину, который угрожал пассажирам ножом и пистолетом, сообщается на сайте МВД России в воскресенье, 31 мая.

В полицию поступило сообщение от очевидца, что на Таганско-Краснопресненской линии метро в вагоне хулиган начал нецензурно высказываться в адрес пассажиров и угрожать им оружием.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная», — сказано в сообщении

Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья. Полицейские изъяли у него нож и предмет, похожий на пистолет, и направили на исследование.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ («Хулиганство»), мужчину заключили под стражу.

27 мая сообщалось, что с начала апреля почти 100 человек оштрафовали за попрошайничество в московском метро. Штраф за это административное правонарушение составляет от 2,5 до 5 тыс. рублей. Аналогичное наказание грозит гражданам, которые просят милостыню возле метро.