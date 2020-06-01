Пульмонологи рассказали об эффективности «Авифавира» в лечении COVID-19

Эффективность препарата «Авифавир» в лечении COVID-19 в ходе испытания составила около 90%. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции рассказал заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.

По его словам, клинические испытания препарата проведут на 330 пациентах, на 180 исследования уже провели. «Исследование предполагается быть очень масштабным, более 300 пациентов, если быть более точным, 330 пациентов должны быть включены в исследование и на сегодня... уже 188 пациентов», — цитирует его «РИА Новости» 1 июня.

Первый этап испытаний предполагал подбор оптимальной дозировки препарата, на втором этапе исследований специалисты оценят эффективность и безопасность препарата.

Как подчеркнул Чуланов, применять «Авифавир» при беременности нельзя из-за возможного влияния на ребенка.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), суверенный фонд РФ и группа компаний «ХимРар» поставят в российские больницы в июне 60 тыс. курсов «Авифавира», первого зарегистрированного в РФ препарата прямого противовирусного действия, показавшего свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19.

«Авифавир» получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения России и стал первым в мире препаратом на базе японского «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19, говорится в сообщении РФПИ, поступившем 1 июня в «Известия». «Фавипиравир» достаточно хорошо изучен, так как использовался в Японии с 2014 года в лечении тяжелых форм гриппа.

«Первые поставки [нового] препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. Высокое качество «Авифавира» обусловлено более жесткими требованиями к его субстанции (действующему веществу. — Ред.) по сравнению с требованиями к субстанциям на международных рынках», — сказано в сообщении.

29 мая «Авифавир» зарегистрировали в Минздраве, но его исследования продолжатся до конца лета. В больницах препарат будет реализовываться по контрактам, он не выйдет в свободную продажу.

По состоянию на 1 июня в России число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878. За сутки выздоровели 3 994 пациентов.