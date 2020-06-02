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В центре мониторинга коронавируса отметили отсутствие дефицита СИЗ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дефицита средств индивидуальной защиты (СИЗ) в субъектах России больше нет. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что в регионах фиксируется рост запасов средств защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля по 31 мая, благодаря взаимодействию Минздрава РФ, Минпромторга и глав регионов. На сегодняшний день по объемам запасов в регионах количество одноразовых медицинских халатов выросло в 3,5 раза до 9,2 млн, защитных комбинезонов в 14,7 раза до 5 млн, респираторов в 5,4 раза до 6,8 млн, а защитных очков в 7,9 раза до 1,5 млн.

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Также выросли запасы одноразовых медицинский шапочек (до 29,5 млн), защитных медицинских масок (до 105,1 млн), медицинских перчаток (до 228,6 млн пар) и высоких бахил (до 11,3 млн). Отмечается, что данные об остатках СИЗ для мониторинга еженедельно предоставляются органами государственной власти всех субъектов РФ.

Заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко отметил, что в начале периода распространения коронавирусной инфекции Россия, как и большинство стран, столкнулась с отсутствием на рынке необходимых объемов СИЗ. До пандемии спрос на них был незначительный, поэтому дальнейший взрыв спроса было нелегко удовлетворить зарубежным и российским производителям.

«Структура рынка изменилась: не всегда необходимые изделия были в наличии у привычных поставщиков, годами поставлявших медизделия в больницы. При этом обеспечение работников средствами индивидуальной защиты является прямой обязанностью руководителей. Большинство из них быстро сориентировались и смогли организовать поставки, действуя вместе с руководством регионов. В части субъектов открылись новые производства или расширилась номенклатура продукции действующих предприятий», — пояснил Фисенко.

Также замминистра добавил, что в связи с нехваткой средств защиты временно упростили порядок допуска СИЗ на рынок на федеральном уровне. Импортная продукция, зарегистрированная в стране-производителе, не нуждалась в регистрации в России, а отечественные СИЗ регистрировались Росздравнадзором в течение трех дней.

15 мая глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в стране. По его словам, регионы своевременно их закупили по требованию Минздрава — как российского, так и зарубежного производства. Он также добавил, что в стране созданы запасы перчаток на 90 дней.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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