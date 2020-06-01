Мантуров заявил о скором начале экспорта медицинских масок

Россия в ближайшем времени сможет и формировать запасы масок, и продвигать их на экспорт. Об этом 1 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, в условиях коронавируса россияне приобретают около 3,5 млн масок в сутки, из которых около 2 млн — реализовываются через аптеки, 1,5 млн — продаются в магазинах. При этом около 35% россиян предпочитают многоразовые гигиенические маски. В целом, на сегодняшний день российские предприятия производят 9 млн масок в сутки, а к августу производство планируется увеличить до 12 млн масок в сутки.

«Из этих цифр можно сделать вывод, что мы производим достаточно, а ввод в ближайшее время новых мощностей позволит нам и формировать запасы, и продвигать нашу продукцию на экспорт», — сказал он.

Ранее в понедельник Мантуров сообщил, что Россия завершила закупку средств индивидуальной защиты из Китая.

15 мая Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в стране. По его словам, регионы своевременно их закупили по требованию Минздрава — как российского, так и зарубежного производства. Он также добавил, что в стране созданы запасы перчаток на 90 дней.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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