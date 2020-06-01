В Минпромторге заявили об увеличении производства масок на треть к августу

К августу производство масок в России увеличат на 33%. Об этом в понедельник, 1 июня, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Понятно, что микропредприятия, которые быстро подключились к работе, постепенно начнут уменьшать свои объемы производства, но серийное производство масок к концу июля у нас будет более 12 млн в сутки», — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что в общей сложности российские предприятия производят сейчас более 9 млн масок в сутки. По словам министра, появление большого количества российских масок понизило их розничную цену с 50–55 рублей в апреле до 18 рублей за штуку на данный момент.

Мантуров отметил, что в дальнейшем ожидается снижение цены.

К настоящему моменту в связи с пандемией коронавируса во многих российских регионах введен обязательный масочный режим. В частности, в Москве штраф за нахождение в городском транспорте без медицинской маски и защитных перчаток составляет 5 тыс. рублей, а в публичных местах — 4 тыс. рублей. С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

25 мая сообщалось, что правительство России намерено создать запас медицинских масок, антисептиков, медизделий и лекарств, чтобы избежать дефицита и роста цен во время эпидемий и скачков спроса. Эксперты считают, что только на маски понадобится более 5 млрд рублей.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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