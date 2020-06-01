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Мантуров заявил о завершении закупок защитных средств из Китая

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Фото: ТАСС/Zuma
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Россия на прошлой неделе полностью завершила закупки средств индивидуальной защиты (СИЗ) из Китая. Об этом 1 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

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«Снизить импорт нам удалось благодаря опережающему созданию мощностей по производству СИЗов всех видов», — сказал он.

Мантуров отметил, что появление большого количества российских масок понизило их розничную цену с 50–55 рублей в апреле до 18 рублей за штуку на данный момент. Министр подчеркнул, что в дальнейшем ожидается снижение цены. В общей сложности в России производится более 9 млн масок в сутки.

15 мая Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских перчаток в стране. По его словам, регионы своевременно их закупили по требованию Минздрава — как российского, так и зарубежного производства. Он также добавил, что в стране созданы запасы перчаток на 90 дней.

С первого дня лета в Москве ужесточается масочный режим. Любой выход на улицу будет разрешен только со средствами индивидуальной защиты.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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