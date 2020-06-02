План восстановления экономики России обойдется в 5 трлн рублей

План восстановления российской экономики обойдется в 5 трлн рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи по видеосвязи с президентом страны Владимиром Путиным 2 июня.

По словам главы правительства, именно 5 трлн рублей потребуется на восстановление экономики страны за два года.

«Уже к концу периода восстановления мы должны выйти на устойчивый долгосрочный рост экономики, превышающий докризисный уровень», — сообщил Мишустин.

План будет реализоваться в три этапа: до конца III квартала 2020 года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III–IV кварталах 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики.

Путин сообщил, что предварительно ознакомился с документом и одобрил его, поручив во второй половине июня окончательно определиться с параметрами плана действий.

«И правительство в целом, и в наших ведомствах действительно провели большую, серьезную работу, сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять за основу», — отметил президент.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики президент поручил 11 мая. Позднее глава государства перечислил основные задачи проекта. В частности, он потребовал обратить внимание на поддержание спроса и загрузку мощностей экономики, так как высокая безработица в стране говорит о неполноценной работе последних.

О готовности документа Мишустин заявил накануне. План направлен на выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

Нацплан включает в себя около 500 мероприятий в девяти разделах. Правительство должно его реализовать до конца 2021 года.