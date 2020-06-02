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Государство не получит выделенных банкам в прошлый кризис 2,2 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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На начало 2020 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло в федеральный бюджет 265,1 млрд из 838 млрд рублей, выданных банкам по программе докапитализации через облигации федерального займа (ОФЗ). Это следует из отчета аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина, с которым ознакомились «Известия».

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В конце 2014 года Россия оказалась в эпицентре валютного кризиса, когда доллар дорожал с 38 до 75,9 рублей, а евро — с 49 до 83,1 рубля. Чтобы помочь банкам, правительство выделило из бюджета 838 млрд рублей. Эти средства распределяло АСВ, а финансовые институты получали их в виде ОФЗ.

В программе участвовали 33 системообразующих и региональных банка, включая крупнейших игроков, например, ВТБ, Газпромбанк, РСХБ и Альфа-Банк.

Помимо процентов по займам и дивидендам по привилегированным акциям, банки платили штрафы за выявленные нарушения. Чаще всего АСВ наказывало участников за неспособность обеспечить необходимые темпы кредитования, невыполнение требований по уровню фонда оплаты труда и по размеру собственных средств. Общая сумма штрафов составила 1,4 млрд рублей.

Фактически утрачены 2,2 млрд рублей, предоставленные банкам, у которых впоследствии была отозвана лицензия, отмечено в отчете.

Государство может прибегнуть к схеме с ОФЗ и в текущий кризис, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики. Во-первых, у банков высокая задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, во-вторых, капитализация через ОФЗ доказала свою эффективность в период санкций.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Докапитализируй это: СП увидела пользу от господдержки банков на 800 млрд

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