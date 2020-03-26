В АСВ назвали число открытых физическими лицами вкладов

По состоянию на 1 марта в России зафиксировано 594 млн вкладов, открытых физическими лицами. Об этом в четверг, 26 марта, сообщили в Агентстве по страхованию вкладов.

Отмечается, что общее число граждан, включая индивидуальных предпринимателей, которые открыли счет, равно 231 млн (вкладчики, имеющие счета в двух и более банках, учитывались несколько раз), а объем хранимых в виде вкладов денежных средств составил 31,47 трлн рублей.

Среди всех вкладов число счетов с остатками свыше 1 млн рублей составляет всего 5,9 млн, то есть 1%. При этом объем средств на них составляет 17,95 трлн рублей.

Ранее в этот день министр финансов Антон Силуанов объяснил, что новым налогом по вкладам в банках будет облагаться не сама сумма депозита, а только получаемые с него проценты. При этом он отметил, что налогом не будут облагаться изменения суммы вклада, вызванные курсовыми колебаниями. Эта мера не коснется процентных доходов, полученных в 2020 году. Она начнет действовать с 2021 года.

С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей президент России Владимир Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта. Глава государства подчеркнул, что налогом будет облагаться не сам вклад, а только проценты, получаемые с него.

Президент отметил, что из-за вспышки коронавируса под угрозой оказалась вся мировая экономика, поэтому власти будут принимать меры для стабилизации экономической ситуации в России. В частности, Путин предложил ввести мораторий на полгода на подачу заявлений о банкротстве компаний из отраслей экономики, оказавшихся в затруднительном положении, а также призвал предоставить малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам, кроме НДС и страховых взносов.

Кроме того, он рекомендовал предусмотреть механизм пролонгации кредитов для индивидуальных предпринимателей в отраслях, оказавшихся в сложной ситуации. Правительству поручено скорректировать соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, куда выводятся доходы россиян. По его словам, Москва готова в одностороннем порядке выйти из договоров с теми государствами, кто не пойдет на повышение налогов на дивиденды.