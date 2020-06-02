Мишустин представил доклад о нацплане восстановления экономики. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник, 2 июня, в ходе рабочей встречи по видеосвязи представил президенту страны Владимиру Путину доклад об общенациональном плане восстановления экономики после пандемии коронавируса.

Реализация плана разбита на три этапа. Первый — адаптация и стабилизация в июне–сентябре текущего года, второй — восстановление с октября 2020 года по июнь 2021 года, а затем третий — активный рост в июле–декабре 2021 года. К концу следующего года, как предполагается в плане, рост отечественного ВВП должен достигнуть не менее 2,5%.

Стоимость его исполнения за два года, как отметил премьер, составит около 5 трлн рублей.

Около 500 конкретных мероприятий, указанных в документе, охватывают практически все экономические секторы страны, которым необходима поддержка для преодоления «коронавирусного» кризиса.

Цифровая среда

Обеспечить развитие цифровых технологий правительство предложило путем создания правовых условий для соответствующей среды и новых способов идентификации. В том числе создание единой биометрической системы.

План также предполагает внедрение цифровой ипотеки и электронных закладных с использованием технологии распределенных реестров на платформе «Мастерчейн».

Компании, которые внедряют российские IT-решения, смогут рассчитывать на льготное кредитование и субсидирование спроса на вышеуказанные решения. В частности, на те, которые обеспечивают социальное дистанцирование, удаленную работу, телемедицину и др.

Так как норма «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости хранилищ трафика считается самой затратной частью законопроекта, правительство предложило отсрочить ее на год. Тем самым снизить расходы операторов связи на покупку, аренду и обслуживание оборудования.

Финансы и инвестиции

Одним из пунктов восстановления экономики после коронавируса в документе числится развитие долгосрочных финансовых инструментов для компаний и населения. Они предполагают расширение перечня механизмов финансирования предпринимательства, создание новых инвестиционных инструментов для населения и упрощение уже существующих.

Среди них, например, увеличение продаж «народных» облигаций за счет внедрения на финансовые платформы механизма индивидуальных инвестиционных счетов.

Также предлагается дополнительно профинансировать инфраструктурные проекты на сумму до 1 трлн рублей до 2024 года за счет выпуска долгосрочных инфраструктурных облигаций в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП).

Туризм

Общенациональный план предполагает ускорение развития внутреннего и въездного туризма в стране с целью повышения привлекательности отдыха на российской территории.

Одной из мер поддержки отрасли указывается сокращение ставки по НДС для туристических компаний и гостиничных предприятий до 7%, а также возмещение 50% платежей по процентам по ранее выданным кредитам.

Правительство также обозначило ряд мер финансовой господдержки для снижения стоимости авиационных и железнодорожных перевозок, чтобы повысить конкурентоспособность турпродукта внутри страны.

Так, круизные и морские компании получат компенсацию части затрат по лизинговым платежам в июне–декабре на 320 млн рублей, а пригородные пассажирские компании — на 3,24 млрд рублей.

Уроки эпидемии

Эпидемия коронавируса стала шоком для медицинских структур многих стран. Россия не является исключением — несколько недель столичные больницы работали на пределе своих возможностей, а региональные необходимо было в срочном порядке дооснащать как инфраструктурой, так и оборудованием с персоналом.

Для того чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, национальный план предполагает формирование резерва лекарств и медицинских изделий в России, предоставление грантов учреждениям на разработку лекарств и медицинских изделий, а также госгарантии под ускоренную закупку 66 вертолетов для санавиации.

«[Необходимо] создание передовой фарминдустрии, формирование резерва лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения», — цитирует текст документа ТАСС.

Также правительство будет прорабатывать меры поддержки отечественных производителей не только диагностических препаратов и тест‐систем, но и средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Нацплан также содержит пункт о разработке системы дистанционного мониторинга за соблюдением требований санитарного законодательства в стране.

Другие предложения

Документ, подготовленный правительством, главами субъектов страны, представителями общероссийских объединений предпринимателей, также включает в себя снижение уровня ипотечных ставок ниже 8% в 2020 году и последующее снижение данной ставки на протяжении трех лет для поддержки жилищного строительства и населения.

Предусматривается создание электронной инвестиционной площадки для земель сельскохозяйственного назначения, продление «дачной амнистии» до 1 марта 2021 года и внедрение ряда стимулирующих мер для развития нефтегазохимии, нефтепереработки и нефтесервиса.

Президент Путин, в свою очередь, призвал правительство страны приступить к активной реализации общенационального плана действий по восстановлению экономики уже с начала июля. Также российский лидер поручил Мишустину максимально оперативно подготовить уточнения по реализации национальных проектов.

28 мая Мишустин поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам.