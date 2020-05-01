А нам все мало: насколько поднимет цены на нефть соглашение ОПЕК+

Существенного роста цен на нефть на фоне вступления в силу с 1 мая новой сделки ОПЕК+ ожидать не стоит, считают опрошенные «Известиями» эксперты . Страны, подписавшие соглашение, а также примкнувшие к ним государства планируют снизить добычу примерно на 15 млн баррелей в сутки. Наибольшие обязательства взяли на себя США, Саудовская Аравия и Россия. Однако сокращение производства не окажет быстрого оздоравливающего воздействия, так как сначала рынку необходимо дождаться восстановления спроса и распродажи излишка накопленных за последние месяцы запасов чёрного золота, отмечают аналитики.

Правила и исключения

После напряжённых апрельских переговоров страны ОПЕК+ договорились с 1 мая сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Все страны в рамках соглашения снижают производство от уровня октября 2018 года. Исключение сделано для трёх участников: России, Саудовской Аравии и Мексики.

ОПЕК Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin

Москва и Эр-Рияд должны сократить добычу на 2,5 млн баррелей от отметки в 11 млн баррелей в сутки. Но эта отметка не соответствует реальному уровню производства. Так, Саудовская Аравия, по её собственным заявлениям, готовясь к ценовой войне и активному демпингу, успела к началу апреля увеличить добычу до 12,3 млн баррелей. Таким образом, реальный объём снижения для неё явно превышает номинальные 2,5 млн баррелей в сутки.

В то же время в России реальный уровень добычи составлял 10,3 млн баррелей в сутки, то есть объём сокращения будет ниже целевых суточных 2,5 млн баррелей.

Мексика должна была уменьшить производство на 400 тыс. баррелей в сутки, но ей удалось выторговать право сократить его лишь на 100 тыс. Из-за этого соглашение ОПЕК+ предусматривает сокращение не на 10 млн баррелей, как предполагалось изначально, а на 9,7 млн. Выпавшие по вине Мексики 300 тыс. баррелей в сутки взяли на себя Соединённые Штаты, которые оказались первой страной, чья нефтяная отрасль в полной мере ощутила на себе удар коронавируса.

Минус миллион

США достигли максимального уровня добычи нефти в 13,1 млн баррелей в сутки в середине марта. Как раз в начале нынешнего витка кризиса на рынке углеводородов, когда цены на нефть ушли в крутое пике.





ОПЕК Фото: REUTERS/Angus Mordant

По мнению аналитиков, американская нефтегазовая отрасль обладала достаточной инерцией и необходимым уровнем прочности, чтобы как минимум до середины лета не только сохранять достигнутый объём добычи, но даже нарастить его. Такого же мнения придерживалось и министерство энергетики США. Если судить исключительно по информационному полю, то Штаты готовы были во всеоружии встретить грядущую ценовую войну и даже получить от неё максимум выгод. Но в конце марта добыча нефти в США ушла в пике, снизившись к настоящему моменту до 12,1 млн баррелей в сутки. Десятки тысяч работников нефтегазовой отрасли оказались на улице, а десятки компаний — на грани разорения. И многие из них неминуемо эту грань перейдут в течение ближайших месяцев.

Ситуация не давала США иного выхода — пришлось договариваться. И даже брать на себя повышенные обязательства — плюс 300 тыс. «мексиканских» баррелей.

Соединённые Штаты оказались не единственной страной, не входящей в ОПЕК+, которая решилась на снижение добычи. Вместе с ними сокращать производство будут Канада, Норвегия и другие государства. Суммарно эти они обеспечат сокращение еще на 5,5-5,7 млн баррелей в сутки. Однако сегодня эксперты затрудняются предугадать, где то дно, до которого упадёт производство.

Крупнейший шок

Международное энергетическое агентство (МЭА) назвало пандемию COVID-19 крупнейшим шоком для рынков со времён Второй мировой войны. А Центр энергетики Московской школы управления «Сколково» отметил, что эпидемия вызвала кризис, который, видимо, станет самой глубокой экономической рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.

По некоторым оценкам, падение спроса на нефть в апреле составило 25-30%. А среднегодовое может достичь 10%, при этом, по прогнозу МЭА, в целом спрос на энергоносители в нынешнем году может упасть на 6%.

ОПЕК Нефтехранилища в США Фото: REUTERS/Drone Base

К началу 2020-го потребление и производство нефти перевалили за символическую отметку в 100 млн баррелей в сутки. Однако над рынком довлела предкризисная ситуация, сложившаяся в октябре 2018 года из-за перепроизводства нефти в США, обрушившего цены на чёрное золото. Cтараниями ОПЕК+ их удалось стабилизировать в коридоре $60-65. Непрекращающийся рост спроса давал шанс отрасли и всей мировой экономике безболезненно преодолеть сложный период. Но разгоревшаяся эпидемия COVID-19 поставила на этих шансах крест.

В феврале спрос на нефть упал в Китае, который считается драйвером мирового рынка. Но, как показала практика, КНР смогла весьма оперативно справиться с ситуацией. И к моменту, когда тревогу забила Саудовская Аравия, Поднебесная начала восстанавливать спрос на энергоносители.

Неясной оставалась реакция других крупных потребителей. В частности, США и Евросоюза. В начале марта никто не мог предугадать, как сильно на их экономиках скажется эпидемия COVID-19. Поэтому в ответ на требование саудитов сократить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки Россия предложила подождать объективных данных и регулировать добычу по мере их появления. Это привело к фактическому объявлению Саудовской Аравией ценовой войны, правда, затем, испугавшись результата, саудиты предложили договариваться заново.

Цены не растут

После заключения сделки стран ОПЕК+ и примкнувших к ним государств цены на нефть не только существенно не выросли, но и продемонстрировали очередные падения. Самым ярким и драматичным из них оказалось обрушение майских фьючерсов на американский сорт WTI. 20 апреля они принялись стремительно дешеветь, пока не пробили отметку в ноль долларов и не устремились к минус $40 за баррель.

Этот факт вызвал переполох не только на Нью-Йоркской товарной бирже, но и на Московской бирже, где были приостановлены торги WTI (Light Sweet Crude Oil). А затем Мосбиржа объявила о переносе экспирации (исполнения) июньского фьючерса на WTI с 19 мая на 30 апреля.



ОПЕК Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Некоторый рост цены на нефть начали демонстрировать непосредственно перед вступлением в силу сделки ОПЕК+. Но речь пока не идёт даже о возвращении к тем отметкам, которые были на момент подписания соглашения. Brent колеблется в коридоре $20-30.

Ожидать моментального роста цен было бы неразумно, считают эксперты. Ведь основная проблема для отрасли заключается не столько в колоссальном падении спроса, сколько в чрезмерном увеличении запасов.

По существующим оценкам, около 75% мощностей хранения (от цистерн до танкеров) в данный момент заполнены. Расценки на услугу растут, колоссально подорожал фрахт нефтетанкеров. Снижение добычи в мае позволит избежать абсолютного заполнения всех хранилищ, которого опасается МЭА. Но избыток запасов будет неминуемо давить на цены. Даже после восстановления спроса. А восстановление возможно только в начале лета. Хотя и этот вопрос упирается в динамику распространения COVID-19.

Министр энергетики России Александр Новак на совещании президента Владимира Путина с компаниями ТЭК 29 апреля заявил, что пик сокращения спроса на нефть близок.

— На рынке мы видим зеленые ростки увеличения спроса, — заявил он.



Дисбаланс, по его мнению, должен уменьшиться во второй половине мая, чему будет способствовать как ослабление ограничительных мер во многих странах, так и соглашение ОПЕК+.



Глава Минэнерго отметил, что из-за ограничений по сделке ОПЕК+ добыча нефти в России в этом году снизится примерно на 10% к уровню 2019-го, когда она достигла рекордных 560,2 млн т.



Но в целом соглашение предполагает постепенное увеличение добычи. Так, во II полугодии произойдёт послабление — с 9,7 млн баррелей в сутки до 7,7 млн. Вполне вероятно, что к этому времени спрос может превысить уровень производства. А за счёт этого начнут быстрее распродаваться накопленные запасы, считают эксперты.



ОПЕК Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

С 1 мая, по словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, цены на нефть могут начать расти. Но первая эйфория пройдет, котировки в моменте могут увеличиться до $30 за Brent, а потом появится информация о заполнении хранилищ.

— Навес с рынка нефти в размере около 20 млн баррелей будет некуда девать. Если опять начнется паника, можем увидеть очередные отрицательные значения. Если же удастся заранее решить вопрос перепроизводства, то котировки после колебаний остановятся на уровне $25-30 за баррель, где закрепятся на долгое время , — отметил эксперт.

Хотя в последние дни нефтяные цены активно растут на всеобщем рыночном оптимизме о скором снятии антивирусных ограничений и восстановлении глобальной экономики, меры по сокращению добычи сами по себе не смогут существенно и надолго улучшить ситуацию на нефтяном рынке, если проблема пандемии и ее экономических последствий не будет решена в ближайшем будущем, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин.

— Кроме того, далеко не очевидно, что все участники нового нефтяного альянса будут придерживаться своих обязательств по сокращению производства, тем более, что часть из них присоединилась к этому соглашению декларативно, и в дальнейшем по тем или иным причинам может либо не соблюсти объявленные объемы снижения добычи, либо вообще отказаться от своих прежних заявлений , — сказал он.

Александр Новак в своей статье в журнале «Энергетическая политика» отметил, что не ожидает значительного роста стоимости нефти в ближайшее время из-за ее переизбытка на рынке. По его словам, балансировка рынка нефти может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса — по мере сокращения запасов сырья за счет новой сделки ОПЕК+ и снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Пока можно с большой уверенностью ожидать снижения добычи на 9,7 млн баррелей в сутки, остальное будет зависеть от производителей, присоединившихся к ОПЕК+, считают эксперты.