Отложительный эффект: кабмин может поправить бюджет в начале 2021 года

Правительство может начать вносить существенные корректировки в бюджет на ближайшие три года уже в начале 2021-го — абсолютного единодушия относительно нынешней версии финансового плана в кабмине не сложилось. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к правительству . Проект казны на трехлетку был одобрен как ориентир в условиях неопределенности — когда ситуация с пандемией и санкциями прояснится, его параметры могут быть пересмотрены. Алексей Кудрин, комментируя бюджет в ходе парламентских слушаний в Совете федерации заявил, что решение повысить ставки налогов на добывающий сектор в кризис выглядит несвоевременным. А первый вице-премьер Андрей Белоусов, по словам источников, остался недоволен излишне консервативной бюджетной политикой Минфина.

Новые источники

Глава Минфина Антон Силуанов 5 октября впервые публично презентовал проект бюджета на 2021-2023 годы — традиционно, на площадке Совфеда в ходе парламентских слушаний.

Он подчеркнул, что антикоронавирусные ограничения привели к беспрецедентному после Второй мировой войны сокращению экономической активности . Бюджетная политика будет направлена именно на преодоление негативных последствий пандемии — борьбу с инфекцией, восстановление пострадавших отраслей, стимулирование экономики. Общий объем финансовых мер в ближайшие два года он оценил в 9% ВВП, включая расходы на общенациональный план восстановления экономики в 1% ВВП.

Казна 2020 года будет исполнена с дефицитом в 4,4% ВВП. Без учета приобретения Сбербанка за счет средств Фонда национального благосостояния разрыв был бы еще на 1 п.п. выше. Правительство выкупило Сбер у ЦБ, полученные деньги регулятор затем направил в доходы бюджета.

Отложительный эффект Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Глава Минфина акцентировал внимание на кардинальных изменениях в источниках поступлений в следующие годы . Он напомнил о маневре в сегменте МСП и ИТ-отрасли. Для первого были снижены ставки страховых взносов с 30% до 15%. Производители софта получили также аналогичное послабление. Взносы для них упали с 15 до 7,6%. Также для ИТ был понижен налог на прибыль до 3%, отменены льготы по НДС для иностранных производителей программ.

С другой стороны, была повышена нагрузка на состоятельных граждан — введена прогрессивная ставка НДФЛ и введен налог с депозитов, а также увеличены рентные налоги — на добычу металлов и сырья для удобрений, временно ухудшены условия для нефтяников, применяющих режим налога на дополнительный доход и отменены льготы для ряда месторождений черного золота, повышены акцизы на табак и вывод капитала за рубеж.

По оценке Антона Силуанов, денежные преференции в следующем году составят более 520 млрд рублей, а дополнительная налоговая нагрузка — 547 млрд.

«То есть в целом эти изменения носят нейтральный характер для бюджета, но являются дополнительным стимулом для отдельных отраслей экономики», — заявил министр.

Вернутся зимой

Тем не менее к бюджету остались вопросы у части правительства, рассказали «Известиям» близкие к кабмину источники. В частности, первый вице-премьер Андрей Белоусов остался недоволен не до конца обоснованным повышением нагрузки на добычу твердых ископаемых, а также излишне консервативной бюджетной политикой Минфина . По словам источников, хотя в плане казны уже фактически учтены поступления от дополнительных налогов на металлургов и производителей удобрений, первый замглавы правительства планирует вернуться к обсуждению деталей этого маневра в начале следующего года.

— В первом квартале 2021-го компании будут еще в любом случае платить по старой ставке. За это время в налоговый кодекс могут быть внесены изменения по ставкам налогов на добычу металлов, в частности, вопрос о дифференцировании ставок пока не закрыт, — заявил источник «Известий».

Отложительный эффект Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Кроме этого, первый вице-премьер выступает за наращивание бюджетных расходов, без чего крайне сложно будет оперативно оживить и разогнать экономику в кризис, заявил другой источник. По его словам, нынешний проект финансового плана был одобрен скорее как ориентир для ведомств: в условиях почти полной неопределенности относительно развития пандемии и возможных санкций нет смысла ломать копья и затягивать принятие бюджета. Но уже в начале года правительство может вернуться к его обсуждению и начать вносить существенные корректировки.

Ранее Андрей Белоусов, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать рост НДПИ на металлы, заявлял, что объем дополнительных поступлений от этих налогов — ничтожно мал в сравнении с финансированием антикризисного плана.

— 4 трлн рублей дополнительных денег! Вот я им и говорю, а вы тут из-за 50–60 млрд рублей устраиваете какую-то помойку , — заявил Андрей Белоусов после встречи с членами Российского союза промышленников и предпринимателей, где обсуждался маневр Минфина.

Выступая в Совфеде на прошлой неделе в ходе правительственного часа, первый вице-премьер также обращал внимание сенаторов на консервативную политику Минфина. Он отметил, что расходы бюджета в следующем году снизятся более чем на 1 трлн рублей или на 10% в реальном выражении, с учетом роста расходов на обслуживание госдолга. Курс на бюджетную консолидацию — сокращение дефицита и возвращение к параметрам бюджетного правила в 2022 году означает, что государственные траты в ближайшие два года уже не смогут быть фактором роста экономики.

Ряд вопросов

В целом проект бюджета при первом, фактически, предварительном обсуждении в Совфеде принципиальных возражений не вызвал, хотя ряд вопросов к политике Минфина возникли. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин негативно охарактеризовал план повышения налогов для добывающих компаний.

— Это больше чем на 0,5% ВВП увеличение нагрузки на экономику в период кризиса, когда еще все эти процессы не восстановились . На мой взгляд, здесь нужно было больше сманеврировать резервами для того, чтобы отложить на более поздний период такие налоговые увеличения, — заявил он.

Отложительный эффект Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Ряд сенаторов обратили внимание на последствия от фискальных маневров для региональных бюджетов: повышение ставок НДПИ, льготы для ИТ отрицательно скажутся на поступлениях от налога на прибыль. Антон Силуанов в ответ на это заявил, что правительство предусмотрело дополнительные 100 млрд на следующий год для компенсации выпадающих доходов субъектов.

Сам по себе дефицит бюджета не считается экономической проблемой, это отражение объективных процессов, происходящих в нашей стране, отметил эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук . В условиях ускорения падения ВВП вероятность увеличения антикризисных расходов довольно высока, поэтому, действительно, правительство вполне может вернуться к обсуждению этого вопроса в начале 2021-го, согласился он. Тем более, что в этом году власти уже прибегали к такой практике: изменения в бюджет вносили зимой — после послания президента Федеральному собранию.

В следующем году, впрочем, хотя бюджет и будет так же сверстан с дефицитом, расходы превысят доходы не столь существенно, как в 2020-м. Поступления и траты составят 18,8 и 21,5 трлн рублей, следует из опубликованного финансового плана. С 2022 года, по словам Антона Силуанова, бюджетная политика в целом нормализуется. Согласно документу, доходы в 2022-2023-м составят 20,6 и 22,3 трлн рублей, расходы — 21,9 и 23,7.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства с просьбой сообщить, были ли у их специалистов претензии к проекту финансового плана. В Минфине заявили, что поправки в закон о бюджете вносятся два раза в год: весной и осенью. Изменение документа зимой следующего года ведомстве не обсуждается. Порядок расходов предусмотрен Бюджетным кодексом, добавили там.