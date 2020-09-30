Небольшой секрет: закрытость бюджета упадет ниже 15% впервые с 2013-го
Секретность российской казны опустится ниже 15% впервые с 2013-го, следует из опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года («Известия» проанализировали документ). Сумма закрытых расходов в 2021-м году составит 3,2 трлн рублей или 14,9% от общего объема трат в 21,5 трлн. Эксперты поясняют это сокращением госпрограммы вооружений и масштабным антикоронакризисным планом, который по большей части прозрачен. Казна на следующие три года сверстана с дефицитом в 2,8 трлн рублей. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов критиковал Минфин за излишнюю консолидацию бюджета.
Лишь 15%
Сумма секретных и совершенно секретных расходов федеральной казны в 2021 году составит 3,2 трлн рублей, следует из проекта финансового плана страны на следующую трехлетку. Это на 100 млрд меньше, чем было изначально предусмотрено бюджетом на 2020 год. По сравнению с ним закрытость российской казны в 2021-м упадет почти на 2,5 п.п. – до 14,9%. Ниже 15% секретность бюджета опустится впервые с 2013 года. Тогда показатель составлял 14,1%. Максимальная закрытость была зафиксирована в 2015-м – более 21%. В последние несколько лет этот уровень стабильно держался в районе 17%.
Рост открытости бюджета связан прежде всего с уменьшением удельного значения расходов на оборону и нацбезопасность. В общей сложности на эти цели будет потрачено 5,6 трлн рублей в следующем году или почти 26% от суммарного объема госзатрат. В последней официально утвержденной, докризисной версии финансового плана на 2020-2022 годы аналогичные расходы закладывались на уровне 27,4% или 5,7 трлн рублей.
Как заявлял 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов, правительство одобрило сокращение госпрограммы вооружений на 5%.
Кроме этого, возрастут расходы на национальную экономику и социальную политику — как правило, прозрачные разделы бюджетных трат. Относительно последней версии плана они увеличатся соответственно на 17% и 4,5% или до 3,3 и 5,6 трлн рублей.
Сегодня у бюджета объективно тяжелые времена: если раньше ресурсов хватало на все, в том числе на рост закрытых расходов, то теперь это не так, заявила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Ситуация такова, что траты концентрируются главным образом в открытой части — соцподдержка, здравоохранение, помощь экономике — более необходимых в пандемический кризис, чем оборонка.
Снижение закрытости, таким образом, скорее формальное и не говорит о том, что бюджет стал прозрачнее, констатировала Александра Суслина. Как только экономика восстановится, закрытая часть «отыграет» свою долю, полагает она.
В целом к нынешнему финансовому плану стоит относиться как к «бюджету выживания»: Минфин старается найти ресурсы, чтобы было на что восстанавливать экономику. Однако правительство, очевидно, поставило жесткую задачу избежать больших трат из ФНБ, резюмировала эксперт.
Вряд ли снижение доли говорит о какой-то тенденции, согласился директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев. Секретные расходы бюджета связаны с оборонными мероприятиями и программой перевооружений, и их размер может варьироваться в зависимости от планов страны.
Бюджетная консолидация
Общая сумма расходов федерального бюджета в следующем году составит 21,5 трлн рублей. Это на 300 млрд больше, чем было заложено в мартовском варианте, но ощутимо меньше, чем будет фактически потрачено в 2020-м — по его итогам общая сумма расходов прогнозируется на сумму 23,7 трлн.
Казна на 2021-й сверстана с дефицитом в размере 2,8 трлн рублей. Это сопоставимо с разрывом в 2017 году. Тогда дефицит был запланирован на аналогичном уровне.
В 2022-2023 годы расходы бюджета составят соответственно 21,9 и 23,7 трлн рублей. Дефицит — 1,2 и 1,4 трлн. Несмотря на довольно ощутимое превышение доходов над расходами, бюджет, фактически, будет крайне консервативным.
Как говорил ранее Антон Силуанов, кроме сокращения госпрограммы вооружений на 5%, трехлетний финансовый план предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей расходов (не связанных с обязательствами перед населением). Еще одна мера по секвестру бюджетных ресурсов — отказ от индексации зарплат чиновникам в 2021 году. В общей сложности экономия составит примерно 1 трлн рублей ежегодно.
Ранее за излишнюю консервативность Минфин критиковал первый вице-премьер Андрей Белоусов. Бюджетная консолидация исключает государственный спрос как фактор роста в течение ближайшего года, на самом деле — двух лет. Это означает, что факторы частного спроса, такие как потребление, инвестиции, экспорт, должны расти с опережающим темпом по отношению к ВВП, констатировал замглавы кабмина, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.
По словам первого вице-премьера, расходы бюджета в следующем году снизятся более чем на 1 трлн рублей (он оценил их в 22,6 трлн) или на 10% в реальном выражении с учетом роста расходов на обслуживание госдолга.
Впрочем, важен не столько объем госрасходов, сколько их эффективность, уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Например, учитывая то, как исполняются нацпроекты, ребалансировка статей особых проблем не вызовет, уверен он.
— В 2019-м бюджет нацпроектов был освоен на 90%, и 150 млрд сэкономленных средств перенесли на 2020-й. По итогам этого года невостребованными окажутся еще около 200 млрд, предположил эксперт.
Минфин, по его мнению, действует на опережение: откладывает долгосрочные проекты, а освободившиеся деньги направляет на более насущные статьи федерального бюджета. Например, на поддержку населения и бизнеса в период кризиса, пояснил Валерий Емельянов.