Небольшой секрет: закрытость бюджета упадет ниже 15% впервые с 2013-го

Секретность российской казны опустится ниже 15% впервые с 2013-го, следует из опубликованного проекта бюджета на ближайшие три года («Известия» проанализировали документ) . Сумма закрытых расходов в 2021-м году составит 3,2 трлн рублей или 14,9% от общего объема трат в 21,5 трлн. Эксперты поясняют это сокращением госпрограммы вооружений и масштабным антикоронакризисным планом, который по большей части прозрачен . Казна на следующие три года сверстана с дефицитом в 2,8 трлн рублей. Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов критиковал Минфин за излишнюю консолидацию бюджета.

Лишь 15%

Сумма секретных и совершенно секретных расходов федеральной казны в 2021 году составит 3,2 трлн рублей, следует из проекта финансового плана страны на следующую трехлетку . Это на 100 млрд меньше, чем было изначально предусмотрено бюджетом на 2020 год. По сравнению с ним закрытость российской казны в 2021-м упадет почти на 2,5 п.п. – до 14,9%. Ниже 15% секретность бюджета опустится впервые с 2013 года. Тогда показатель составлял 14,1%. Максимальная закрытость была зафиксирована в 2015-м – более 21%. В последние несколько лет этот уровень стабильно держался в районе 17%.

Рост открытости бюджета связан прежде всего с уменьшением удельного значения расходов на оборону и нацбезопасность . В общей сложности на эти цели будет потрачено 5,6 трлн рублей в следующем году или почти 26% от суммарного объема госзатрат. В последней официально утвержденной, докризисной версии финансового плана на 2020-2022 годы аналогичные расходы закладывались на уровне 27,4% или 5,7 трлн рублей.

Как заявлял 16 сентября глава Минфина Антон Силуанов, правительство одобрило сокращение госпрограммы вооружений на 5%.

Кроме этого, возрастут расходы на национальную экономику и социальную политику — как правило, прозрачные разделы бюджетных трат . Относительно последней версии плана они увеличатся соответственно на 17% и 4,5% или до 3,3 и 5,6 трлн рублей.

Сегодня у бюджета объективно тяжелые времена: если раньше ресурсов хватало на все, в том числе на рост закрытых расходов, то теперь это не так, заявила руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. Ситуация такова, что траты концентрируются главным образом в открытой части — соцподдержка, здравоохранение, помощь экономике — более необходимых в пандемический кризис, чем оборонка .

Снижение закрытости, таким образом, скорее формальное и не говорит о том, что бюджет стал прозрачнее , констатировала Александра Суслина. Как только экономика восстановится, закрытая часть «отыграет» свою долю , полагает она.

В целом к нынешнему финансовому плану стоит относиться как к «бюджету выживания»: Минфин старается найти ресурсы, чтобы было на что восстанавливать экономику. Однако правительство, очевидно, поставило жесткую задачу избежать больших трат из ФНБ, резюмировала эксперт.

Вряд ли снижение доли говорит о какой-то тенденции, согласился директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев . Секретные расходы бюджета связаны с оборонными мероприятиями и программой перевооружений, и их размер может варьироваться в зависимости от планов страны.

Бюджетная консолидация

Общая сумма расходов федерального бюджета в следующем году составит 21,5 трлн рублей. Это на 300 млрд больше, чем было заложено в мартовском варианте , но ощутимо меньше, чем будет фактически потрачено в 2020-м — по его итогам общая сумма расходов прогнозируется на сумму 23,7 трлн.

Казна на 2021-й сверстана с дефицитом в размере 2,8 трлн рублей . Это сопоставимо с разрывом в 2017 году. Тогда дефицит был запланирован на аналогичном уровне.

В 2022-2023 годы расходы бюджета составят соответственно 21,9 и 23,7 трлн рублей. Дефицит — 1,2 и 1,4 трлн. Несмотря на довольно ощутимое превышение доходов над расходами, бюджет, фактически, будет крайне консервативным.

Как говорил ранее Антон Силуанов, кроме сокращения госпрограммы вооружений на 5%, трехлетний финансовый план предполагает оптимизацию на 10% всех «незащищенных» статей расходов (не связанных с обязательствами перед населением). Еще одна мера по секвестру бюджетных ресурсов — отказ от индексации зарплат чиновникам в 2021 году. В общей сложности экономия составит примерно 1 трлн рублей ежегодно.

Ранее за излишнюю консервативность Минфин критиковал первый вице-премьер Андрей Белоусов . Бюджетная консолидация исключает государственный спрос как фактор роста в течение ближайшего года, на самом деле — двух лет. Это означает, что факторы частного спроса, такие как потребление, инвестиции, экспорт, должны расти с опережающим темпом по отношению к ВВП, констатировал замглавы кабмина, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По словам первого вице-премьера, расходы бюджета в следующем году снизятся более чем на 1 трлн рублей (он оценил их в 22,6 трлн) или на 10% в реальном выражении с учетом роста расходов на обслуживание госдолга.

Впрочем, важен не столько объем госрасходов, сколько их эффективность , уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Например, учитывая то, как исполняются нацпроекты, ребалансировка статей особых проблем не вызовет , уверен он.

— В 2019-м бюджет нацпроектов был освоен на 90%, и 150 млрд сэкономленных средств перенесли на 2020-й. По итогам этого года невостребованными окажутся еще около 200 млрд, предположил эксперт.