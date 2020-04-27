Не трепите резервы: ФНБ не собирается вкладывать в инфраструктуру

Минфин собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопления ФНБ на инвестиции в инфраструктурные проекты. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к правительству. После покупки Сбербанка ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП, из которых 1%, согласно бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику. Однако, по словам собеседников «Известий», по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь, а проекты финансировать за счет других источников. В пресс-службе Минфина заявили, что окончательное решение пока не принято, всё будет зависеть от макроэкономической ситуации. Эксперты уверены: главное — не урезать инвестиционные программы, поскольку если не запустить стройку сейчас, то к 2024 году поручения президента выполнить не удастся.

Подождут пока

Еще в феврале глава Минфина Антон Силуанов обещал, что инвестиции из сверхнакоплений ФНБ в силе. По его словам, этому не помешает даже покупка Сбербанка. После его оплаты из ресурсов фонда в нем всё равно останется более 7% ВВП, заверял министр. Планы инвестиций в 2020 году он оценивал в 300 млрд рублей.

силуанов Глава Минфина Антон Силуанов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Однако ситуация в экономике за два месяца изменилась настолько, что уже ни о каких инвестициях за счет резервов речи не идет. По словам источника «Известий», сейчас в принципе не стоит такой вопрос: вкладывать ресурсы ФНБ в долгострои или не вкладывать. Другой собеседник эту информацию подтвердил.

— После покупки Сбербанка в ФНБ останется не так много свободных ресурсов — в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя бюджетный кодекс, — пояснил источник.

«Известия» спросили Минфин, действительно ли там намерены отказаться от планов вкладывать сверхнакопления фонда в проекты.

— Использовать средства ФНБ будем исходя из складывающейся ситуации в экономике, — сообщила пресс-служба.

Справка «Известий» Согласно бюджетному кодексу, после того как объем фонда превысит 7% прогнозируемого ВВП, суммы сверх этого порога можно вкладывать в «иные финансовые активы». Их критерии детально не описаны, однако, как говорится в опубликованном в конце прошлого года законопроекте, средства ФНБ можно инвестировать в утверждаемые правительством инфраструктурные проекты при условии, что объем таких вложений не превысит 20% от всего объема финансирования. Крупные российские компании уже начали активно «делить» свободные ресурсы фонда. Например, 40 млрд рублей попросила «Почта России», еще 50 млрд –— РЖД.

Маневр понятен

Ранее Минфин сообщал, что казначейство перечислило в фонд сверхдоходы от продажи нефти, полученные за 2019 год. Объем ФНБ в результате достиг 12,2 трлн рублей. Ликвидная часть фонда за вычетом покупки Сбербанка за 2,1 трлн рублей и уже вложенных в инфраструктуру ресурсов (с 2018 года от этой практики было решено отказаться) составит около 9 трлн рублей, то есть около 8% от прогнозируемого на 2020 год ВВП.

По бюджетному правилу ФНБ обязательно тратить для компенсации выпадающих доходов бюджета от продажи нефти ниже цены отсечения (сейчас $42,4 за баррель). Средняя цена марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила $19 за баррель, сообщал ранее Минфин. За это время ЦБ по поручению Минфина продал валюты на 260 млрд рублей.

нефть Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Как оценивал ранее Антон Силуанов, с учетом всех расходов, по итогам года объем фонда снизится примерно до 7 трлн рублей. По его словам, в общей сложности будет задействовано 2 трлн рублей из ФНБ.

Маневр Минфина ожидаем и понятен, считает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Это стандартная для всех кризисов логика ведомства: отказаться от инвестиций в пользу текущих расходов. Однако спад — это временное явление, даже если он продлится больше года. Тогда как задачи по ускорению экономики стоят. Если мы не запустим инфраструктурные проекты сейчас, то к 2024 году поручения президента будут сорваны. Поэтому отказываться от принципиальных инвестиций нельзя, уверен Дмитрий Белоусов.

— Людям к этому моменту будет сложно объяснить, что дороги не построены, потому что когда-то был корона-кризис. К тому же от этого будут в значительной степени зависеть темпы выхода из проблемного периода, — резюмировал специалист.

Впрочем, решение сохранять резервы в нынешней ситуации — скорее правильное, полагает директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. Эти ресурсы пригодятся для финансирования неотложных социально значимых расходов в условиях сокращения доходов бюджетов всех уровней: для начисления пенсий и заработных плат, поддержки регионов, малого бизнеса и семей с детьми. Исполнение этих обязательств одновременно поддержит экономику через создание платежеспособного спроса.

инфра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас резервы лучше вкладывать не столько в долгосрочные проекты, сколько в спасение той экономики, которая уже есть, — уверен Владимир Назаров.

По его словам, для инвестиций в инфраструктуру можно найти и другие источники. Например, наращивание госдолга, оптимизация и перераспределение бюджетных ресурсов. Пока проблем со спросом на ОФЗ не возникло. Конечно, есть опасения, поскольку деньги с развивающихся рынков уходят. Однако в США и Европе запустили настолько масштабную программу количественного смягчения, что рано или поздно у инвесторов должен будет проснуться аппетит к риску и эти деньги дойдут в том числе и до России. Впрочем, это возможно только после снятия карантинных ограничений, когда экономика сможет эти инвестиции принять, заключил Владимир Назаров.