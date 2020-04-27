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Не трепите резервы: ФНБ не собирается вкладывать в инфраструктуру

Минфин намерен отказаться от идеи инвестировать накопления фонда свыше 7% ВВП в рисковые активы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Не трепите резервы: ФНБ не собирается вкладывать в инфраструктуру
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2020-04-24 16:12:17
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Минфин собирается отказаться от идеи направлять сверхнакопления ФНБ на инвестиции в инфраструктурные проекты. Об этом «Известиям» рассказали два источника, близкие к правительству. После покупки Сбербанка ликвидная часть фонда составляет около 8% ВВП, из которых 1%, согласно бюджетному кодексу, может быть вложен в экономику. Однако, по словам собеседников «Известий», по итогам года ожидается настолько серьезный дефицит бюджета, что резервы решили поберечь, а проекты финансировать за счет других источников. В пресс-службе Минфина заявили, что окончательное решение пока не принято, всё будет зависеть от макроэкономической ситуации. Эксперты уверены: главное — не урезать инвестиционные программы, поскольку если не запустить стройку сейчас, то к 2024 году поручения президента выполнить не удастся.

Подождут пока

Еще в феврале глава Минфина Антон Силуанов обещал, что инвестиции из сверхнакоплений ФНБ в силе. По его словам, этому не помешает даже покупка Сбербанка. После его оплаты из ресурсов фонда в нем всё равно останется более 7% ВВП, заверял министр. Планы инвестиций в 2020 году он оценивал в 300 млрд рублей.

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Глава Минфина Антон Силуанов

Глава Минфина Антон Силуанов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Однако ситуация в экономике за два месяца изменилась настолько, что уже ни о каких инвестициях за счет резервов речи не идет. По словам источника «Известий», сейчас в принципе не стоит такой вопрос: вкладывать ресурсы ФНБ в долгострои или не вкладывать. Другой собеседник эту информацию подтвердил.

— После покупки Сбербанка в ФНБ останется не так много свободных ресурсов — в зависимости от курса рубля в районе 1% ВВП. При нынешних ценах на нефть объем ФНБ может упасть ниже 7% ВВП уже во втором полугодии. Тогда чисто технически тратить резервы на инвестиции будет невозможно, не меняя бюджетный кодекс, — пояснил источник.

«Известия» спросили Минфин, действительно ли там намерены отказаться от планов вкладывать сверхнакопления фонда в проекты.

— Использовать средства ФНБ будем исходя из складывающейся ситуации в экономике, — сообщила пресс-служба.

Справка «Известий»

Согласно бюджетному кодексу, после того как объем фонда превысит 7% прогнозируемого ВВП, суммы сверх этого порога можно вкладывать в «иные финансовые активы». Их критерии детально не описаны, однако, как говорится в опубликованном в конце прошлого года законопроекте, средства ФНБ можно инвестировать в утверждаемые правительством инфраструктурные проекты при условии, что объем таких вложений не превысит 20% от всего объема финансирования. Крупные российские компании уже начали активно «делить» свободные ресурсы фонда. Например, 40 млрд рублей попросила «Почта России», еще 50 млрд –— РЖД.

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Маневр понятен

Ранее Минфин сообщал, что казначейство перечислило в фонд сверхдоходы от продажи нефти, полученные за 2019 год. Объем ФНБ в результате достиг 12,2 трлн рублей. Ликвидная часть фонда за вычетом покупки Сбербанка за 2,1 трлн рублей и уже вложенных в инфраструктуру ресурсов (с 2018 года от этой практики было решено отказаться) составит около 9 трлн рублей, то есть около 8% от прогнозируемого на 2020 год ВВП.

По бюджетному правилу ФНБ обязательно тратить для компенсации выпадающих доходов бюджета от продажи нефти ниже цены отсечения (сейчас $42,4 за баррель). Средняя цена марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля 2020 года составила $19 за баррель, сообщал ранее Минфин. За это время ЦБ по поручению Минфина продал валюты на 260 млрд рублей.

нефть
нефть валюта доллары
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Как оценивал ранее Антон Силуанов, с учетом всех расходов, по итогам года объем фонда снизится примерно до 7 трлн рублей. По его словам, в общей сложности будет задействовано 2 трлн рублей из ФНБ.

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Маневр Минфина ожидаем и понятен, считает руководитель направления «Макроэкономика» ЦМАКП Дмитрий Белоусов. Это стандартная для всех кризисов логика ведомства: отказаться от инвестиций в пользу текущих расходов. Однако спад — это временное явление, даже если он продлится больше года. Тогда как задачи по ускорению экономики стоят. Если мы не запустим инфраструктурные проекты сейчас, то к 2024 году поручения президента будут сорваны. Поэтому отказываться от принципиальных инвестиций нельзя, уверен Дмитрий Белоусов.

— Людям к этому моменту будет сложно объяснить, что дороги не построены, потому что когда-то был корона-кризис. К тому же от этого будут в значительной степени зависеть темпы выхода из проблемного периода, — резюмировал специалист.

Впрочем, решение сохранять резервы в нынешней ситуации — скорее правильное, полагает директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Владимир Назаров. Эти ресурсы пригодятся для финансирования неотложных социально значимых расходов в условиях сокращения доходов бюджетов всех уровней: для начисления пенсий и заработных плат, поддержки регионов, малого бизнеса и семей с детьми. Исполнение этих обязательств одновременно поддержит экономику через создание платежеспособного спроса.

инфра
город москва инфраструктура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Сейчас резервы лучше вкладывать не столько в долгосрочные проекты, сколько в спасение той экономики, которая уже есть, — уверен Владимир Назаров.

По его словам, для инвестиций в инфраструктуру можно найти и другие источники. Например, наращивание госдолга, оптимизация и перераспределение бюджетных ресурсов. Пока проблем со спросом на ОФЗ не возникло. Конечно, есть опасения, поскольку деньги с развивающихся рынков уходят. Однако в США и Европе запустили настолько масштабную программу количественного смягчения, что рано или поздно у инвесторов должен будет проснуться аппетит к риску и эти деньги дойдут в том числе и до России. Впрочем, это возможно только после снятия карантинных ограничений, когда экономика сможет эти инвестиции принять, заключил Владимир Назаров.

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