Официальная статистика по коронавирусу тревожна: число зарегистрированных больных COVID-19 в мире растет, в ряде российских регионов уже принимаются ограничительные меры. Эксперты гадают, насколько предписания в разных странах на этот раз окажутся жесткими и как скажутся на мировой экономике. В первую очередь это касается спроса на нефть, от экспорта которой зависит пополнение бюджета России да и ряда других стран. Эксперты говорят о трех наиболее вероятных сценариях в краткосрочной перспективе: спрос вырастет, упадет или останется неизменным. Подробности — в материале «Известий».

Спрос на нефть вырастет

В марте 2020 года обвалом цен на нефть воспользовались некоторые страны. Так, Китай закупил 1,6 млн т нефти российской марки Urals, которой наполнил нефтехранилища.

Игра на нервах: изменит ли коронавирус мировой спрос на нефть Терминал импорта сырой нефти в порту Чжоушань, Китай Фото: Global Look Press/ZUMA

Несмотря на «черный март», некоторые страны восстанавливают темпы производства и развития быстрее, чем можно было прогнозировать , считает Иван Тимонин, аналитик VYGON Consulting. «Так, сокращается число новых случаев заражения в США, Японии и Южной Корее, а темпы восстановления деловой активности в Китае оказались выше ранее ожидаемых», — заключает эксперт. Таким образом, можно ожидать повышение спроса на энергоресурсы в отдельных странах с благоприятной эпидемиологической обстановкой .

Спрос упадет

К худшему готовятся на самом высоком уровне. Чтобы обезопасить бюджет, Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, согласно которым НДПИ начисляется на добычу нефти при любой стоимости на рынке. Напомним, ранее налогом не облагалась нефть при ценах ниже $15 за баррель .

Игра на нервах: изменит ли коронавирус мировой спрос на нефть Нефтяной танкер у терминала перевалочного комплекса «Шесхарис» в Краснодарском крае Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«При увеличении числа больных коронавирусом государства снова начнут вводить карантинные мероприятия, как это было в начале эпидемии весной текущего года. Соответственно, реакция рынка нефти будет похожей: сокращение глобального спроса может снизить котировки», — полагает аналитик SoftLink Дмитрий Лукашов.

Но, по мнению эксперта, апрельской паники, когда Brent обвалился до $10 за баррель, уже не будет . «Во-первых, скоро начнут использоваться вакцины и новые лекарства. Во-вторых, страны ОПЕК+ уже опробовали действенный механизм быстрого сокращения добычи. В-третьих, обвал нефтяных котировок отлично простимулировал восстановление экономики Китая, который резко увеличил импорт нефти. Китайский ВВП во втором квартале текущего года вырос не только по отношению к первому кварталу (+11,5%), но и к прошлому году (+3,2%). Западные страны не приветствуют усиление Китая и, скорее всего, откажутся от активной игры на понижение мировых цен на нефть», — заключает Лукашов.

С Лукашовым согласен и Тимонин. По его оценке, по итогам 2020 года из-за пандемии мировое потребление жидких углеводородов сократится на 8,3–9,5 млн барр/сут. относительно уровня 2019 года и составит 90,6–91,8 млн барр/сут . «Рынок просядет главным образом из-за стран, где COVID-19 распространяется сильнее. В Индии ежедневно выявляют более 80 тыс. новых случаев заражения, неблагоприятная обстановка наблюдается в государствах Южной и Юго-Восточной Азии. А в Европе заканчивается сезон отпусков. В Великобритании в сентябре уже введены более строгие требования социального дистанцирования», — полагает эксперт.

Игра на нервах: изменит ли коронавирус мировой спрос на нефть Нефтедобыча в Северном море Фото: Global Look Press

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари», считает, что спрос упадет неизбежно. Вопрос в том, насколько сильно . «Всё зависит от того, какие масштабы приобретет вторая волна пандемии, — комментирует аналитик. — Если «уляжется» и серьезно не заденет мировую экономику, то спрос на энергоносители просядет незначительно и цены на сырье Brent сохранятся в пределах $40–45 за баррель».

В то же время трейдеры и другие ключевые участники рынка сейчас нервно воспринимают новости о массовых ограничительных и карантинных мерах в разных странах . «Если страны, особенно наиболее развитые в экономическом отношении, начнут сажать людей по домам, опасаясь переполнения медицинских мощностей и массовой заболеваемости, спрос на сырье провалится ощутимо, за ним упадут и цены, вероятно, до $35–37 за баррель Brent. Это перспектива двух-трех месяцев», — отмечает Бодрова. По оценке аналитика, до конца года нефть Brent останется в ценовом диапазоне $35–45.

Спрос останется на прежнем уровне

Жесткие ограничительные меры не вернутся, поскольку главная цель весеннего карантина достигнута .

По мнению управляющего партнера аналитического агентства WMT Consult Екатерины Косаревой, больницы готовы к приему больных COVID-19, сформирован коечный фонд и резерв, врачи получили опыт лечения. А значит в строгих ограничениях нет смысла. « Предприятия и экономики продолжат медленное восстановление, невзирая на вторую волну пандемии. Тем более эпидемиологи обещают еще несколько волн заболеваемости. Кроме того, на многих предприятиях отработана схема работы, при которой число контактов уменьшается. Например, электронные бесконтактные пропуска, отдельные выходы для заступающих на смену и закончивших и т.д. А компании уже получили опыт перевода части сотрудников на удаленный режим работы. Таким образом, мировая экономика продолжит функционировать, и в краткосрочной перспективе серьезных потрясений уже не будет. А это значит, что мировой спрос как минимум останется на прежнем уровне », — заключает эксперт.

Аналитик Газпромбанка Евгения Дышлюк считает, что в четвертом квартале прогнозировалось восстановление мирового потребления нефти до 95,0 млн барр/сут., что на 5% ниже среднего уровня за 2019 год. «Однако, учитывая вторую волну коронавируса, мировое потребление нефти может сохраниться на уровне третьего квартала. По нашим оценкам, это 91,5 млн барр/сут., что на 8% ниже среднего уровня за прошлый год. В наиболее негативном сценарии — в случае ввода карантинов по всему миру, мировое потребление нефти рискует упасть и до исторически низкого уровня второго квартала (81,6 млн барр/сут.)», — поясняет Дышлюк. Однако негативный сценарий эксперт считает крайне маловероятным.