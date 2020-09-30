На нефтяной волне: ценам на чёрное золото предрекли новое пике

В ближайшие недели цена на нефть Brent может снизиться до $35 за баррель, а за месяц упасть и до $30. Такой прогноз сделали опрошенные «Известиями» аналитики. По их мнению, уходу в пике будут способствовать вспышка заболеваемости коронавирусом в мире и недостаточный спрос на энергоносители . С начала сентября черное золото уже потеряло в цене 10,5%. Сдерживающим фактором пока остаются согласованные действия ОПЕК, отмечают эксперты. Для бюджета России, по их оценкам, эта ситуация не станет серьезным ударом. Однако она способна повлиять на уровень инвестиционной активности в нефтегазовой области.

В новом пике

Цены на нефть с начала года уже не раз пробивали отметку в $30. Самое большое падение было зафиксировано 22 апреля — $16,95 за баррель. И это при том, что еще в начале января его стоимость составляла $68,6.

Вновь котировки начали снижаться в конце лета — если 31 августа нефть продавалась по $46,39 за баррель, то уже 8 сентября — за $39,3.

В конце первого осеннего месяца началось новое пике. 29 сентября на 15:30 мск, по данным торгов ICE, декабрьские фьючерсы Brent составили $42,73 за баррель, а уже в 19:00 мск — $40,89. 30 сентября на 16:00 мск цена на нефть подросла незначительно — до $41,5, но аналитики прогнозируют снижение котировок.

По мнению эксперта по финансовым рынкам ФГ «Калита-Финанс» Дмитрия Голубовского, причиной падения может стать динамика второй волны коронавируса — государства вводят новые ограничения, снижается активность перемещений людей, падает спрос на энергоносители.

Ранее «Известия» писали, что число погибших от COVID-19 в мире уже превысило 1 млн и количество смертей и новых случаев инфицирования продолжают расти. Власти европейских государств вновь вводят режимы ЧП, жесткие штрафы за нарушение самоизоляции и ограничивают работу развлекательных заведений.

Так, Финляндия закрыла границы с десятью государствами, где, по их мнению, эпидемиологическая ситуация опасна. Черногория перенесла начало учебного года на 1 октября, а Венгрия всех граждан, возвращающихся в страну из-за рубежа, обязала предоставлять два отрицательных теста на коронавирус.

В ВОЗ ранее отметили, что под угрозой остается не только Европа, но и другие регионы. В такой ситуации цена за баррель Brent уже в ближайшие дни способна стремительно опуститься до $35-36, считает Дмитрий Голубовский.

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов не исключает, что нефтяное пике окажется еще более мощным.

— Цена может снизиться и до $30 за баррель, все будет зависеть от того, насколько жесткими будут ограничения в мире,— отметил он.

28 сентября глава Минэнерго Александр Новак рассказал «России-24» о своем видении происходящего на рынке нефти.

— Если комментировать текущую ситуацию, мы видим, что последние несколько месяцев ситуация стабильная, баланс восстановлен за счет того, что страны-производители сократили добычу и частично был восстановлен спрос, — заявил министр.

Но при этом, по его словам, впереди очень много неопределенности. Она связана с рисками второй волны эпидемии коронавируса и теми мерами, которые принимают правительства разных стран. От этого будет зависеть, как отреагирует рынок, заключил Александр Новак.

Не вирусом единым

Однако пандемия коронавируса — не единственный фактор, оказывающий давление на мировой рынок нефти, отметил аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин. Во-первых, в ближайшие месяцы следует ожидать увеличения предложения . С августа уровень сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ был снижен с 9,7 до 7,7 млн баррелей в сутки, но фактически производство черного золота странами-участницами возросло лишь на 1,3 млн баррелей, поскольку некоторые из них компенсировали превышения своих квот в предыдущие периоды.

Также на рынок в скором времени вернутся порядка 0,4 млн баррелей в сутки в связи с восстановлением добычи в США после урагана «Лаура» . Мировой спрос на нефть, напротив, будет восстанавливаться медленнее, чем ожидалось ранее, заметил эксперт. Причина тому — ухудшением ситуации с коронавирусом в ряде крупных регионов-потребителей, например, в Европе. Невысокие темпы восстановления объемов потребления также покажут государства Южной и Юго-Восточной Азии, добавил Иван Тимонин.

— Нефтяные котировки продолжат восстановление, хотя вышеописанные факторы несколько замедлят его динамику. Участники рынка ожидают, что в ноябре цена Brent установится на отметке порядка $40,5 за баррель и будет держаться на уровне $40-42 до конца года, — отметил эксперт.

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, на рынок также оказывают давление новости из Ливии о восстановлении добычи . По данным ливийской National Oil Corp. (NOC), она вырастет примерно до 260 тыс. баррелей в сутки, тогда как ранее производство сырья в стране не превышало 100 тыс. баррелей день.

Глобальные изменения

В целом, по мнению Артема Деева, рынок нефти ждет глобальная трансформация. Общее снижение потребления по итогам 2020 года составит 10% (9-10 млн баррелей в сутки будут не востребованы). Максимальное же падение спроса было зафиксировано в апреле — 25-30% (25-30 млн баррелей в сутки).

— В итоге, на восстановление рынка потребуется минимум два-три года. Это означает, что не только до конца 2020-го, но и на длительный период цены останутся в рамках $30-45 за баррель, — отметил эксперт.

Также он напомнил: на прошлой неделе Госдума приняла законопроект о том, что экспортная пошлина будет взиматься с нефтяников при цене нефти ниже $15 за баррель, хотя ранее при таком уровне ее не нужно было платить. Это может свидетельствовать о том, что российское государство готовится к длительному периоду низких цен.

— По мере усиления второй волны пандемии в мире вполне вероятно снижение цен до уровней $30-35 за баррель и ниже, — заключил аналитик.

От более сильного падения нефтяные цены пока сдерживает только сделка ОПЕК+ , считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. При этом эксперт отметил, что если спрос на нефть и нефтепродукты вновь начнёт падать, то в моменте котировки могут уйти и ниже $30 за баррель. Но такое пике будет краткосрочным и для бюджета страны не станет острой проблемой.

— Для бюджета России важна цена не в долларах, а в рублях. Сейчас в нём заложено порядка 2880 рублей за баррель. В данный момент смесь Brent стоит более 3200 рублей, — отметил он.