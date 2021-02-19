Чужие города: зачем Россия вкладывается в американские ценные бумаги

Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия увеличила вложения в акции и облигации США более чем на $1 млрд. Общая сумма вложений — $6 млрд. Из них $1,2 млрд — в долгосрочных бумагах и $4,8 млрд — в краткосрочных высоколиквидных активах. «Известия» изучили реакцию экспертов рынка.

На самом деле особой сенсации нет: это скромные показатели. Вложения российских денег в американские активы на протяжении последних 13 лет подчинялись реалиям мировой экономики. Инвестиции служили одним из инструментов нивелирования последствий кризисов 2008 и конца 2014 годов.

Рассмотрим в качестве примера присутствие России на рынке американских гособлигаций. Так, наша страна активно скупала американские казначейские облигации в 2007–2010 годах: сумма вложений за 3,5 года выросла с $7,7 млрд (то есть выше, чем сейчас) до $176,3 млрд. Затем до 2014 года эта доля стабильно снижалась, достигнув $66,5 млрд в апреле 2015 года, то есть снизилась за 4,5 года почти в три раза.

Чужие города Министерство финансов США Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев

Далее снова последовал период накопления: в течение 2017 года российские инвестиции в американскую экономику составляли чуть менее или более $100 млрд. В 2018 году последовало резкое сокращение участия Центробанка РФ на американском рынке ценных бумаг: сумма уменьшилась с $96,9 млрд в январе 2018 года до $13,2 в декабре, то есть более чем в семь раз. Снижение также объясняется началом действия американских санкций против России.

В 2020 году ситуация изменилась. Несмотря на резкий спад мировой экономики, усиленный пандемией COVID-19, Россия, напротив, сократила инвестиции в гособлигации США с $12,6 млрд в феврале 2020 года до $3,9 млрд в марте 2020-го (исторический минимум!) с последующим небольшим восстановлением до $6 млрд в течение оставшегося года. Одна из причин — финансовая неопределенность на мировых рынках и необходимость стимулирования и поддержки отечественной экономики.

Еще в 2019 году общие российские инвестиции в американский фондовый рынок оценивались в $10 млрд. Но на протяжении 2020 года они сократились вдвое. Последнее пополнение активов, в феврале 2021 года, составило $1 млрд.

Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров в интервью «Известиям» уверенно предположил, что краткосрочные вложения никак не отражают политический дискурс, а объем инвестиций в американскую экономику в $6 млрд — менее 1% от фондов ЦБ и ФНБ — очень мал по сравнению с вложениями в $100 млрд еще 10 лет назад.

Чужие города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

«Известия» спросили других экспертов рынка, что означают вложения в американские ценные бумаги и стоит ли принимать постепенное увеличение инвестиций как начало потепления в отношениях между Россией и США.

Еще одна идея

Центробанк диверсифицирует вложения и снижает риски, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева: « Сейчас, в кризис и в условиях экономической неопределенности, необходимо искать варианты для стабилизации рынка. И ЦБ это делает: диверсифицирует вложения. А чтобы избежать рисков, следует золотому правилу не держать все яйца в одной корзине. Такие действия оцениваю позитивно: инвестиции, пусть небольшие, но высоколиквидные: в случае необходимости часть можно будет быстро продать и влить обратно в российскую экономику».

Доходность не главное

Рост на $1 млрд не влечет за собой каких-либо последствий для экономики, отмечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

« Единственное по-настоящему резкое изменение в структуре международных резервов за последние несколько лет произошло в 2018 году. Тогда валютные активы, которыми управляет ЦБ, перераспределились таким образом, что долларовая часть сократилась в два раза, а по географическому признаку доля активов из США — почти в три раза. При этом выросли доли активов в евро и юанях. Вероятно, это было связано с угрозой санкций, которые теоретически могли привести к снижению ликвидности долларовой части резервов. Впоследствии, насколько известно из отчетов ЦБ, изменения были существенно более медленные».

Чужие города Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По мнению Куликова, поиск высокой доходности в таких вложениях на втором, если не на третьем, плане: определяющим фактором при выборе площадки для инвестиций стали низкие риски, а не доходность. Общую структуру резервов эксперт оценивает как стабильную: «Ожидать резких поворотов тут не приходится: 1 млрд в масштабе почти 600 млрд под управлением ЦБ — это несущественное изменение ».

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