Эксперт объяснил увеличение Россией вложений в госбумаги США

Колебания в структуре резервов РФ в настоящее время отражают краткосрочные инвестиционные идеи, которые никак не связаны с политикой. Об этом в среду, 17 февраля, заявил «Известиям» главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

«Колебания в структуре резервов России в последнее время отражают краткосрочные инвестиционные идеи, которые есть у властей. С политикой они никак не связаны: сам по себе объем вложений остается крайне малым по сравнению с тем, что было 5–10 лет назад, когда он достигал $100 млрд и более», ― сказал он, комментируя увеличение вложений РФ в американские госбумаги.

Тихомиров также подчеркнул, что доля сегодняшних инвестиций России в ценные бумаги США составляет не более 1% общего объема резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ).

При этом эксперт указал на то, что этот инструмент привлекателен своей надежностью и ликвидностью, так как в случае необходимости его легко продать, если понадобятся наличные.

Накануне Минфин США опубликовал данные, согласно которым Россия в декабре 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные ценные бумаги более чем на $1 млрд.

Отмечалось, что в ноябре прошлого года этот показатель был на уровне $4,9 млрд, однако в декабре объем вложений РФ в госбумаги США возрос до $6,011 млрд. При этом $1,2 млрд вложены в долгосрочные облигации, а оставшиеся $4,8 млрд ― в краткосрочные.

В феврале 2020 года сообщалось, что в декабре 2019 года Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд. На тот момент на долю краткосрочных облигаций приходилось около $5,7 млрд, на долгосрочные бумаги — $4,27 млрд.