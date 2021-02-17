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Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд
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Россия увеличила вложения в американские госбумаги на $1 млрд

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Россия в декабре 2020 года увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США более чем на $1 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 16 февраля на сайте американского минфина.

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Так, в ноябре прошлого года этот показатель был на уровне $4,9 млрд, однако в декабре объем вложений РФ в госбумаги США возрос до $6,011 млрд. При этом $1,2 млрд вложены в долгосрочные облигации, а оставшиеся $4,8 млрд ― в краткосрочные.

Ранее, 16 февраля, ЦБ России опубликовал обзор, согласно которому россияне в 2020 году вложили в иностранные акции и облигации 415 млрд и 223 млрд рублей соответственно. На фоне снижения интереса населения к покупке иностранной валюты в январе 2021 года выросли вложения граждан в иностранные акции и облигации федерального займа (ОФЗ).

Отмечалось, что население по-прежнему приобретало валюту, однако в меньших объемах, чем в январе 2020 года ($52 млн и $447 млн соответственно).

В феврале 2020 года сообщалось, что в декабре 2019 года Россия сократила вложения в государственные ценные бумаги США на $1,517 млрд — с $11,491 млрд до $9,974 млрд. На тот момент на долю краткосрочных облигаций приходилось около $5,7 млрд, на долгосрочные бумаги — $4,27 млрд.

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