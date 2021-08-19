Зеленый шум: чем политика Байдена грозит глобальному рынку

Представители верхней палаты американского парламента недавно обратились к президенту Джо Байдену с письмом, в котором просят пересмотреть программу регулирования нефтегазового сектора, усиливающую зависимость государства от иностранного сырья и угрожающую национальной безопасности. Российские эксперты считают, что политика главы США опасна и для глобального рынка . Подробности — в материале «Известий».

Что написали Байдену американские сенаторы

«Мы удивлены вашим недавним обращением к Организации стран — экспортеров нефти и ее союзникам касательно увеличения добычи нефти в качестве ответной меры на рост цен на бензин. С первого дня работы ваша администрация придерживалась политики, которая ограничивала нефтегазовый сектор США и угрожала его развитию, что в свою очередь привело к разрушительным последствиям для американских рабочих и потребителей», — говорится в обращении к президенту представителей верхней палаты американского парламента .

Ничуть не менее сенаторов удивило обращение за помощью к международному нефтяному картелю. В документе отмечается, что страна располагает достаточно высоким внутренним предложением и необходимыми резервами для увеличения добычи, что также могло бы привести к снижению стоимости бензина.

«В прошлом месяце она достигла семилетнего максимума и сейчас на 40% выше, чем 1 января 2021 года, — говорится в письме. — Поэтому неудивительно, что мы оказались в такой ситуации. Подход вашей администрации к разработке нефти и газа внутри страны противоречит энергетической стратегии «Америка прежде всего» и усиливает зависимость от иностранного сырья».

В подтверждение этого факта приводятся следующие шаги: подписание документа о возвращении США в Парижское соглашение, отмена строительства трубопровода Keystone XL, которое привело к сокращению 10 тыс. рабочих мест, приостановка выдачи лицензий на бурение на федеральных землях, а также предложение увеличить налоги для нефтегазовых компаний.

По мнению сенаторов, всё это в сочетании с высоким уровнем инфляции способствует росту цен на бензин и не отвечает американским интересам. Они считают, что подобная политика угрожает энергетической и национальной безопасности США и делает страну зависимой от иностранных государств в вопросах энергопотребления.

«Мы понимаем ваше желание снизить стоимость бензина для граждан, но ваша внутренняя политика имеет обратный эффект и продолжает представлять угрозу американским рабочим местам и семейным бюджетам», — полагают представители верхней палаты парламента.

Они призывают пересмотреть программу регулирования сектора и законодательные приоритеты в отношении разработки американских месторождений.

«Лучший и наиболее эффективный способ снизить цены на бензин — это предоставить доступ к чистой и надежной американской энергии», — говорится в документе.

Почему политика президента США опасна для глобального рынка

Российские эксперты в целом согласны с позицией американских сенаторов .

— Обращение президента Байдена к ОПЕК с просьбой увеличить нефтедобычу для снижения цен на бензин на фоне дискриминационной политики в отношении собственного нефтегазового сектора — нонсенс , — считает экономист Никита Кричевский. — Сначала Байден и Ко накачивают мировую финансовую систему необеспеченными долларами, возвращаются в Парижское соглашение по климату, замораживают строительство трубопровода Keystone XL, препятствуют разработке нефтяных полей на федеральных землях, а потом удивляются, почему цены на бензин растут. Фактически сенаторы признают, что декарбонизация, принципы которой администрация Байдена провозгласила священными, на самом деле является абсурдом не только с экологической, но и с экономической точки зрения . Эпоха углеводородов далека от завершения, и политика нового американского президента представляет угрозу как для экономики США, так и для глобального рынка.

Директор Центра политической информации Алексей Мухин подчеркивает, что преждевременный и искусственный отказ от нефти обрушит позиции национальной американской экономики в мире и приведет к сильной турбулентности в самих США.

— В последние годы Соединенные Штаты были основным регулятором нефтяного рынка, имея в своем распоряжении все возможные инструменты регулирования: сланцевая отрасль позволяла оперативно повышать и понижать объемы добычи, политика произвольных санкций — выбрасывать из игры целые страны, производящие углеводороды, эмиссия доллара — регулировать финансовый рынок нефти. Традиционные рыночные механизмы в случае с торговлей нефтью не действовали. Следовательно, рынок деградировал, и теперь от смены президентов в США, получается, зависит и ценовая конъюнктура, и формирование рынка потребителей, — говорит эксперт. — Если, несмотря на мощную оппозицию, Байден продолжит курс на декарбонизацию, США будут действовать по той же схеме. Вашингтон подготовит углеродные ограничения для других стран, сам постарается им не следовать и получит все конкурентные преимущества. В общем, мы вновь столкнемся с регулированием по-американски.

В чем суть «зеленой энергетики»

— Нет ни одной научно обоснованной теории антропогенной природы глобального потепления. В основе хайпа — невесть откуда появившаяся книга Альберта Гора, но новый мировой порядок уже формируется. Нет ни одной экономически обоснованной модели создания «зеленой энергетики», но уже идет создание новой инвестиционной модели , — говорит доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. — Реализуется «зеленый» проект политическими (административно-командными) методами.

В пример он приводит вынужденную продажу компанией Shell углеводородных проектов по решению суда Гааги и введение нового глобального налога на ресурсные компании и страны.

Справка

Губернатор Техаса Грэг Эбботт подписал указ, запрещающий пенсионным фондам штата вкладывать средства в компании, которые ограничивают инвестиции в нефтегазовую отрасль. Указ вступает в силу с 1 сентября. Согласно документу, будет составлен список компаний, которые бойкотируют нефтегазовую отрасль, ограничивают с ней свое взаимодействие, стремятся нанести ей ущерб и наказать за инвестиции в нее. Фигурантам списка будет направлено извещение с предупреждением о последствиях нерыночного поведения. На исправление им дадут 60 дней. Компании, не отреагировавшие на предупреждение администрации штата, попадут в другой список, который будет направляться в пенсионные фонды Техаса. Получив этот список, они будут обязаны продать принадлежащие им пакеты акций в таких компаниях в течение 360 дней (половину пакета — в первые 180 дней). Обновляться список будет ежегодно. Ранее Грэг Эбботт подписал другой «антизеленый» закон, запрещающий дискриминационные ограничения электрогенерации и надбавки к тарифам на энергию, произведенную из отдельных видов энергоресурсов. В законе нигде напрямую не говорится о нефтегазовой и угольной генерации, но всем очевидно, что таким образом Техас отвечает Калифорнии, которая ввела ограничения на газоснабжение в новых домах в пользу альтернативной генерации. Эбботта поддержал глава Железнодорожной комиссии Техаса (регулятор нефтяной и газовой промышленности США) Уэйн Кристиан, который отметил, что распространение принципов ESG-инвестирования является «атакой по всем фронтам на энергетическую независимость» США.

— ESG-инвестирование показывает минимальную, отрицательную с учетом инфляции доходность, — подчеркивает Крутаков. — Серьезным наблюдателям понятно, что без нового глобального налога «зеленый» проект экономически несостоятелен, что без углеводородов мировой энергобаланс не складывается, а рост мировой экономики невозможен. По прогнозу Международного энергетического агентства (IEA), к 2040 году углеводороды в мировом энергобалансе будут занимать 73% (сейчас — 80%). Из-за глобальной финансовой игры в виртуальную прибыль идет хроническое недоинвестирование реального сектора экономики, как сырьевого, так и производящего . Если говорить конкретно про нефтедобычу, то последние 20 лет диспропорция между вложенными в отрасль деньгами и приростом реальных запасов нарастает. Эффективность инвестиций падает. Причины две: санкционное (политическое) регулирование мировых финансовых потоков и табу на вложения в нефтегазовую отрасль.

По мнению финансиста, отрасль требует качественного инвестиционного скачка, в противном случае она просто не сможет обеспечить свою долю в мировом энергобалансе.