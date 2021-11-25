ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.

Банк России подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции в РФ до 4-4,5% в 2022 году. Об этом в четверг, 25 ноября, говорится в материалах регулятора.

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 7,4–7,9%, в следующем году — 4–4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.

ЦБ весной текущего года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Причиной тому стало активное восстановление экономики, а также высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%.

Весной регулятор повысил ставку на 0,75%, летом — на 1,5%, осенью — еще на 1%, доведя ее до 7,5% годовых. Таким образом, годовая инфляция впервые замедлилась с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

Ранее, 18 ноября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России. По ее словам, постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как и выздоровление человека после СOVID-19.

Также она добавила, что если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но еще и с инфляцией, которая существенно сократила бы бюджет россиян.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75% до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.