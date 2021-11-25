Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Врио главы МЧС подтвердил гибель троих спасателей на шахте в Кузбассе
Экономика
ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.
Мир
В ЛНР заявили о гибели более 1,7 тыс. мирных жителей от действий Украины
Общество
Северная Осетия при повторном голосовании поддержала проект о QR-кодах
Мир
В офисе Зеленского опровергли планы по введению военного положения на Украине
Мир
Вучич заявил о получении Сербией российских ПТРК «Корнет» до конца года
Общество
В Петербурге с 27 декабря в отели будут заселять по QR-коду или ПЦР-тесту
Общество
Мишустин призвал сделать медицинскую помощь доступнее
Мир
В Чехии введут режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом
Общество
Губернатор Кемеровской области посетил пострадавших шахтеров в больнице

ЦБ подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции до 4-4,5% в 2022 г.

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банк России подтвердил прогноз о снижении годовой инфляции в РФ до 4-4,5% в 2022 году. Об этом в четверг, 25 ноября, говорится в материалах регулятора.

7-процентный барьер: ключевой ставке прописали повышение на 0,25 пункта
Ужесточение монетарной политики приведет к замедлению инфляции уже к концу 2021 года, считают аналитики

Согласно прогнозу ЦБ, инфляция по итогам текущего года составит 7,4–7,9%, в следующем году — 4–4,5%, а затем будет находиться вблизи целевых 4%.

ЦБ весной текущего года перешел к нормализации денежно-кредитной политики, начав повышать ключевую ставку. Причиной тому стало активное восстановление экономики, а также высокая инфляция — по итогам октября она достигла в годовом выражении 8,13%.

Весной регулятор повысил ставку на 0,75%, летом — на 1,5%, осенью — еще на 1%, доведя ее до 7,5% годовых. Таким образом, годовая инфляция впервые замедлилась с начала сентября — до 8,07% на 8 ноября.

Ранее, 18 ноября, глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о «коварстве» восстановления экономики России. По ее словам, постпандемическое восстановление экономики почти так же коварно, как и выздоровление человека после СOVID-19.

Также она добавила, что если бы российская экономика столкнулась с пандемией и высокой инфляцией одновременно, то пришлось бы бороться не только с временными финансовыми потерями граждан и компаний и замедлением темпов роста ВВП, но еще и с инфляцией, которая существенно сократила бы бюджет россиян.

22 октября ЦБ повысил ключевую ставку в шестой раз подряд, с 6,75% до 7,5% годовых, отметив, что ситуация с инфляцией представляет потенциальную опасность. В этом году пройдет еще одно заседание по базовой ставке, 17 декабря, но оно будет неопорным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021