Пункт увеличения: рынок заложил рост ключевой ставки сразу до 8,5%

Крупнейшие банки ожидают, что ЦБ повысит ключевую ставку сразу на 1 п.п., до 8,5%, на заседании 17 декабря, следует из консенсус-прогноза «Известий». Такое решение обосновано быстрыми темпами инфляции: в ноябре она ускорилась до 8,4% при таргете 4%. Увеличение ключевой сразу на 1 п.п. уже заложено многими кредитными организациями в свои продукты: за последний месяц значительно выросли ставки по вкладам и потребкредитам. Предполагается, что это стимулирует сберегательное поведение и позволит охладить рост цен.

Сто причин

Десять из 15 опрошенных «Известиями» аналитиков из крупнейших российских банков выступили в пользу повышения ключевой ставки сразу на 1 п.п. с нынешних 7,5% 17 декабря. Еще четверо считают равновероятными сценариями увеличение показателя на 0,75 и на 1 п.п., до 8,25% и до 8,5% соответственно. Только в Росбанке назвали диапазон повышения от 0,5 до 0,75 п.п. с большей склонностью к его верхней границе.

Несмотря на то что рост ставок в экономике, начавшийся в марте этого года, уже приносит свои плоды — потребкредитование замедляется, при этом граждане стали наращивать свои сбережения на депозитах — риски раскручивания инфляционной спирали из-за повышенных ожиданий населения и бизнеса всё еще остаются, пояснил «Известиям» старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Он напомнил, что в ноябре рост цен не показал признаков устойчивого замедления, хотя после его ускорения в предыдущие два месяца тренд наконец сменился.

— В ноябре инфляция составила 0,96%, против 1,1% в октябре. За январь–ноябрь

цены выросли на 7,5%, и мы ждем, что по итогам года инфляция превысит 8%, что станет максимумом с 2015-го. Это будет также выше прогнозов ЦБ (7,4–7,9%). Инфляционные ожидания населения в ноябре тоже существенно не снизились — 13,5% против 13,6% в октябре. Это близко к максимуму за последние четыре года, — подчеркнул Игорь Рапохин.

Ориентир повышения ставки на 1 п.п. был объявлен председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной как верхняя граница возможного решения, напомнил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов. Он уточнил, что регулятор подтверждает свое намерение вывести ставку в зону по крайней мере умеренно-жесткой денежно-кредитной политики, что означает превышение над текущим уровнем инфляции в 1.п.п.

В пользу сохранения повышенного инфляционного давления выступают продолжающийся рост цен на продовольствие на мировых биржах, многолетние пики по стоимости энергоносителей и удобрений, перебои в цепочках поставок из-за пандемии COVID-19, разъяснил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Среди других факторов он также назвал дефицит чипов в мире, который сказывается на производителях автомобилей, электроники и бытовой техники, повышенную стоимость контейнерных перевозок и перегруженность портов в Китае, раздувание глобальной денежной массы центробанками развитых стран.

Эффект заложен

— Частично закрытое авиасообщение c Европой и рядом других туристических стран означает большие расходы внутри страны, что также является фактором в пользу роста внутренних цен. Чтобы сдержать инфляцию и вернуть ее к целевому уровню в 4%, Банк России сделает кредит в экономике дороже и охладит потребительский и инвестиционный спрос, — ожидает Михаил Васильев.

По ожиданиям Райффайзенбанка 2021 год может завершиться инфляцией у отметки 8,3–8,4% год к году. В кредитной организации рассчитали, что для снижения оценки на конец года, например, до 8% месячная инфляция в декабре должна замедлиться примерно в четыре раза (до 0,2% месяц к месяцу), что крайне маловероятно.

Рынок уже учел вероятность повышения ключевой ставки до 8,5%, поэтому важность будет представлять не столько масштаб увеличения показателя, сколько комментарии ЦБ, полагает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По его прогнозам, регулятор сохранит ястребиный сигнал, заявив о готовности продолжить ужесточение монетарной политики.

На текущий момент большинство участников рынка уже подняли ставки по вкладам и кредитам, ожидая повышения ключевой в диапазоне 0,75–1 п.п., заявили в Абсолют Банке. Фактическое решение будет нейтральным для котировок ОФЗ, согласились в СКБ-Банке, добавив, что регулятор уже подчеркивал недостаточную реакцию ставок депозитно-кредитного рынка на движение ключевой. Стоимость займов уже начала активно расти. Тогда как банки пока не торопятся повышать привлекательность депозитов и, скорее всего, увяжут по времени повышение ключевой ставки со своими специальными предновогодними предложениями, полагает инвестиционный директор «МКБ Инвестиции» Андрей Дюрягин.

По наиболее свежим данным ЦБ на октябрь 2021-го, с которыми ознакомились «Известия», средняя ставка по кредитам в топ-30 крупнейших банках составила 15% для займов до 1 года и 10,5% — для более длинных ссуд. Тот же показатель для вкладов физлиц — 4,3% и 6% соответственно. Благодаря повышению ключевой ставки вклады становятся всё более интересным продуктом, констатировали в УБРиР: в очередной раз они вступили в борьбу с фондовым рынком за трудовые доходы россиян.