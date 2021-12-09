Глас расплаты: ЦБ предупредил о рисках регулирования цен

Регулирование цен в дальнейшем может обернуться сокращением инвестиций и объема производства, потерей конкурентоспособности российских производителей на мировых рынках и ускорением инфляции. Такие риски ЦБ перечислил в аналитической записке, с которой ознакомились «Известия» . Кроме того, регулятор напомнил о советском опыте, который привел к дефициту товаров, а также заявил о том, что расширение регулирования цен угрожает денежно-кредитной политике. Экономисты пояснили, что ЦБ действует напористо, так как понимает — в его власти регулировать рост цен путем сдерживания спроса. Вместе с тем, меры правительства, в том числе по временному ограничению стоимости некоторых продуктов, затормозили инфляцию в пределах 1 п.п., оценили аналитики .

Долгосрочные риски

Аналитическую записку ЦБ начинает с признания того, что рост цен на потребительские товары — особенно наиболее востребованные — понижает уровень жизни и сильнее всего отражается на наименее обеспеченных слоях населения. Цель регулятора — удерживать устойчиво низкую инфляцию вблизи 4%. И денежно-кредитная политика обеспечивает достижение этой цели, но на это требуется время. Так что с тремление ограничить рост цен другими методами Банк России считает естественным. И все же у него остается вопрос: «насколько эффективны эти методы и какие издержки и дисбалансы для экономики они могут создать» .

Как уточняется в аналитической записке регулятора, международный опыт говорит о высоких рисках того, что краткосрочная выгода в виде стабилизации или замедления роста цен регулируемых товаров в средне-и долгосрочном периоде может обернуться значительными издержками для экономики:

— сокращением инвестиций и объемов производства регулируемых товаров (отдельные предприятия уже заявили о намерениях снизить выпуск и инвестиции на товарных рынках, попавших под регулирование, и сместить структуру производства в сторону не затронутых им товаров);

— потерей конкурентоспособности отечественных компаний на мировых рынках;

— ускорением роста цен на фоне повышения зависимости от импорта;

— регуляторной неопределенностью.

Кроме того, не стоит забывать и о риске нехватки товаров, уверены в ЦБ.

Глас расплаты Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

« Наш советский опыт напоминает, что чрезмерное увлечение регулированием производства и цен чревато возникновением дефицита такой продукции », — сказано в аналитической записке.

Еще одним весомым недостатком политики административного контроля стоимости товаров выступает искажение ценовых сигналов: ограничительные меры зачастую затрагивают наиболее распространенные товары и не касаются их заменителей. При этом цены на последние могут подстегиваться введением регулирования, что сильно влияет на благосостояние граждан и их инфляционные ожидания.

Так, например, произошло на рынках сахара и подсолнечного масла: после того, как их стоимость в розничных сетях начали поддерживать на рекомендованном уровне, цены на большинство товаров-субститутов (рафинад, тростниковый сахар, оливковое и кукурузное масло) продолжили активно расти. Таким образом, контроль отдельных цен может привести к ускорению инфляции на потребительском рынке и в экономике в целом: явная или мнимая угроза распространения регулирования на другие товары провоцирует более быстрый рост цен на них, пока оно еще не введено.

В таких условиях настраивать денежно-кредитную политику становится затруднительно , следует из аналитической записки.

«В случае широкомасштабной практики регулирования цен это может привести к недооценке силы проинфляционных факторов и затруднять калибровку денежно-кредитной политики », — предупредил ЦБ.

Глас расплаты Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

По данным Росстата, в ноябре рост цен составил 8,4%. Отдельно продукты питания подорожали на 12%. «Известия» направили запросы в Банк России и Минэкономразвития с просьбой прокомментировать эти опасения.

Какие нужны меры

На фоне резкого роста стоимости социально значимых товаров в конце 2020 года власти приняли ряд регуляторных мер по их временному сдерживанию . В частности, были установлены предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре 2020-го в годовом выражении более чем на 70 и 23% соответственно.

Тогда были достигнуты соглашения о том, что цена сахара не должна превышать 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 рублей за 1 л в опте и не дороже 110 рублей в рознице. Регулирование цен на сахар действовало до 1 июня, сроки соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября. Кроме того, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, ржи и ячменя.

Однако на фоне резкого разгона продовольственной инфляции осенью 2021 года потребовались новые меры. В ноябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил комплекс несколько иных действий для сдерживания роста цен на продукты. Среди них — тарифные квоты на экспорт зерновых, организация прямого сбыта овощей и картофеля от мелких производителей, а также тарифные льготы на импорт замороженной свинины и говядины. Президент Владимир Путин назвал инициативы «здравыми и взвешенными».

Меры правительства помогли, они сдержали рост цен, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв . Однако инфляция в России в основном завозная, полностью ее подавить сложно, поскольку РФ все же зависит от импорта и от того, что происходит на сырьевых рынках.

Глас расплаты Фото: ТАСС/Александр Рюмин

— ЦБ понимает, что в его власти регулировать рост цен путем сдерживания спроса, поэтому действует напористо . 17 декабря на очередном заседании совета директоров, скорее всего, ключевая ставка будет повышена на 1 п.п. Сжатие спроса будет оказывать давление на цены. Если к этому добавятся стабилизация цен на мировых рынках, снижение спроса, который образовался после кризиса, а также сокращение бюджетных расходов, то к середине 2022 мы подойдем вплотную к таргету или будем ниже него, — спрогнозировал Александр Широв.

Однако, по его словам, следствием этого станет замедление экономического роста. «По нашим прогнозам, 3% роста ВВП в следующем году не получится», — отметил эксперт.

Меры правительства по сдерживанию роста цен затормозили инфляцию в пределах 1 п.п., оценил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов . По его словам, основные причины роста цен связаны с постковидными последствиями, например, со сбоем поставок.

Также на инфляцию не могли не повлиять антикризисные меры, в частности, по материальным выплатам семьям с детьми , поступление этих средств также разгоняло спрос. Помимо повышения ключевой ставки мерами по сдерживанию инфляции могут стать ужесточение коэффициентов риска при выдаче кредитов и бюджетная консолидация, считает аналитик.