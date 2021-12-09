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Глас расплаты: ЦБ предупредил о рисках регулирования цен

Как подобные меры могут в долгосрочной перспективе отразиться на инвестициях, инфляции и ассортименте товаров
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Глас расплаты: ЦБ предупредил о рисках регулирования цен
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2021-12-09 15:11:42
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Регулирование цен в дальнейшем может обернуться сокращением инвестиций и объема производства, потерей конкурентоспособности российских производителей на мировых рынках и ускорением инфляции. Такие риски ЦБ перечислил в аналитической записке, с которой ознакомились «Известия». Кроме того, регулятор напомнил о советском опыте, который привел к дефициту товаров, а также заявил о том, что расширение регулирования цен угрожает денежно-кредитной политике. Экономисты пояснили, что ЦБ действует напористо, так как понимает — в его власти регулировать рост цен путем сдерживания спроса. Вместе с тем, меры правительства, в том числе по временному ограничению стоимости некоторых продуктов, затормозили инфляцию в пределах 1 п.п., оценили аналитики.

Долгосрочные риски

Аналитическую записку ЦБ начинает с признания того, что рост цен на потребительские товары — особенно наиболее востребованные — понижает уровень жизни и сильнее всего отражается на наименее обеспеченных слоях населения. Цель регулятора — удерживать устойчиво низкую инфляцию вблизи 4%. И денежно-кредитная политика обеспечивает достижение этой цели, но на это требуется время. Так что стремление ограничить рост цен другими методами Банк России считает естественным. И все же у него остается вопрос: «насколько эффективны эти методы и какие издержки и дисбалансы для экономики они могут создать».

Как уточняется в аналитической записке регулятора, международный опыт говорит о высоких рисках того, что краткосрочная выгода в виде стабилизации или замедления роста цен регулируемых товаров в средне-и долгосрочном периоде может обернуться значительными издержками для экономики:

— сокращением инвестиций и объемов производства регулируемых товаров (отдельные предприятия уже заявили о намерениях снизить выпуск и инвестиции на товарных рынках, попавших под регулирование, и сместить структуру производства в сторону не затронутых им товаров);
— потерей конкурентоспособности отечественных компаний на мировых рынках;
— ускорением роста цен на фоне повышения зависимости от импорта;
— регуляторной неопределенностью.

Кроме того, не стоит забывать и о риске нехватки товаров, уверены в ЦБ.

Глас расплаты
подсолнечное масло
Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

«Наш советский опыт напоминает, что чрезмерное увлечение регулированием производства и цен чревато возникновением дефицита такой продукции», — сказано в аналитической записке.

Еще одним весомым недостатком политики административного контроля стоимости товаров выступает искажение ценовых сигналов: ограничительные меры зачастую затрагивают наиболее распространенные товары и не касаются их заменителей. При этом цены на последние могут подстегиваться введением регулирования, что сильно влияет на благосостояние граждан и их инфляционные ожидания.

Так, например, произошло на рынках сахара и подсолнечного масла: после того, как их стоимость в розничных сетях начали поддерживать на рекомендованном уровне, цены на большинство товаров-субститутов (рафинад, тростниковый сахар, оливковое и кукурузное масло) продолжили активно расти. Таким образом, контроль отдельных цен может привести к ускорению инфляции на потребительском рынке и в экономике в целом: явная или мнимая угроза распространения регулирования на другие товары провоцирует более быстрый рост цен на них, пока оно еще не введено.

В таких условиях настраивать денежно-кредитную политику становится затруднительно, следует из аналитической записки.

«В случае широкомасштабной практики регулирования цен это может привести к недооценке силы проинфляционных факторов и затруднять калибровку денежно-кредитной политики», — предупредил ЦБ.

Глас расплаты
сахар
Фото: ТАСС/Виталий Тимкив

По данным Росстата, в ноябре рост цен составил 8,4%. Отдельно продукты питания подорожали на 12%. «Известия» направили запросы в Банк России и Минэкономразвития с просьбой прокомментировать эти опасения.

Какие нужны меры

На фоне резкого роста стоимости социально значимых товаров в конце 2020 года власти приняли ряд регуляторных мер по их временному сдерживанию. В частности, были установлены предельные отпускные цены на сахар и подсолнечное масло, подорожавшие в декабре 2020-го в годовом выражении более чем на 70 и 23% соответственно.

Тогда были достигнуты соглашения о том, что цена сахара не должна превышать 36 рублей за 1 кг в опте и 46 рублей в рознице, продавать подсолнечное масло разрешалось не дороже 95 рублей за 1 л в опте и не дороже 110 рублей в рознице. Регулирование цен на сахар действовало до 1 июня, сроки соглашений по подсолнечному маслу истекли 1 октября. Кроме того, были введены тарифные квоты на экспорт пшеницы, ржи и ячменя.

Однако на фоне резкого разгона продовольственной инфляции осенью 2021 года потребовались новые меры. В ноябре глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предложил комплекс несколько иных действий для сдерживания роста цен на продукты. Среди них — тарифные квоты на экспорт зерновых, организация прямого сбыта овощей и картофеля от мелких производителей, а также тарифные льготы на импорт замороженной свинины и говядины. Президент Владимир Путин назвал инициативы «здравыми и взвешенными».

Меры правительства помогли, они сдержали рост цен, считает директор Института народохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Однако инфляция в России в основном завозная, полностью ее подавить сложно, поскольку РФ все же зависит от импорта и от того, что происходит на сырьевых рынках.

Глас расплаты
пшеница
Фото: ТАСС/Александр Рюмин

ЦБ понимает, что в его власти регулировать рост цен путем сдерживания спроса, поэтому действует напористо. 17 декабря на очередном заседании совета директоров, скорее всего, ключевая ставка будет повышена на 1 п.п. Сжатие спроса будет оказывать давление на цены. Если к этому добавятся стабилизация цен на мировых рынках, снижение спроса, который образовался после кризиса, а также сокращение бюджетных расходов, то к середине 2022 мы подойдем вплотную к таргету или будем ниже него, — спрогнозировал Александр Широв.

Однако, по его словам, следствием этого станет замедление экономического роста. «По нашим прогнозам, 3% роста ВВП в следующем году не получится», — отметил эксперт.

Меры правительства по сдерживанию роста цен затормозили инфляцию в пределах 1 п.п., оценил макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. По его словам, основные причины роста цен связаны с постковидными последствиями, например, со сбоем поставок.

Также на инфляцию не могли не повлиять антикризисные меры, в частности, по материальным выплатам семьям с детьми, поступление этих средств также разгоняло спрос. Помимо повышения ключевой ставки мерами по сдерживанию инфляции могут стать ужесточение коэффициентов риска при выдаче кредитов и бюджетная консолидация, считает аналитик.

В начале декабря президент Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов увеличить объемы производства и повысить доступность основных продовольственных товаров на внутреннем рынке. Соответствующий доклад кабмин должен представить до 25 декабря. Как ранее сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства, сейчас готовится перечень поручений кабмина для исполнения этого указания президента. Между тем власти российских регионов рассказали «Известиям», что планируют тормозить рост цен на продукты за счет частичной компенсации стоимости кормов и увеличения посевных площадей, ограничения торговых надбавок на социально значимые товары и проведения ярмарок сельхозпродукции.

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