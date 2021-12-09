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Цель — 4%: инфляции обозначили порог на 2022 год

По мнению экспертов, у государства есть все необходимые инструменты для решения этой трудной задачи
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Цель — 4%: инфляции обозначили порог на 2022 год
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2021-12-08 18:34:15
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Президент России Владимир Путин на совещании в формате видеоконференции призвал кабмин принять меры по возврату инфляции к «комфортным» 4%. По мнению экспертов, у государства есть все необходимые инструменты для достижения поставленной цели. Подробности — в материале «Известий».

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Владимир Путин в обращении к министрам назвал высокую инфляцию проблемой, которая волнует бизнес и людей. За 11 месяцев 2021 года годовой уровень инфляции в России составил 8,4%. Однако это не показатель кризиса в России, это общемировая тенденция, которая объясняется «чрезвычайно мягкой политикой зарубежных экономик развитых стран».

Среди мер, которые могут победить неконтролируемый рост цен, президент назвал стимулирование предложения товаров и услуг на внутреннем рынке. Меры поддержки, которые разработает правительство, в частности, должны помочь небольшим предприятиям — производителям мяса, сахара и овощей.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что вернуть инфляцию к 4–4,5% возможно, несмотря на то, что существующий показатель выше прогнозного уровня. При этом она не исключила очередного решения по увеличению ключевой ставки в декабре.

Фактор коронавируса

На инфляцию в 2022 году повлияет множество факторов, и давать прогноз о достижимости 4% сложно, утверждает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

Цель – 4%
цб
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Впрочем, государство, поставившее такую цель, располагает множеством инструментов. Например, поднять ключевую ставку, предоставить преференции бизнесу, разработать новые меры поддержки малого и среднего бизнеса.

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Самой нестабильной переменной, напрямую охватывающей все сферы жизни от экономики до культуры, эксперт называет распространение коронавируса в России и ответ властей на уровне регионов и Москвы.

— Данных по «омикрону» пока немного, однако, если верить информации, поступающей от научного сообщества, новый штамм более заразен, но менее опасен, а это значит, что происходит трансформация вируса. То есть велика вероятность, что каждый новый штамм будет менее агрессивным по сравнению с предыдущим. Логичное следствие — постепенный перевод заболевания коронавирусной инфекцией в разряд сезонных. Это позитивная новость для пострадавших экономик и фактор, который будет сдерживать инфляцию в мире и, как следствие, в отдельных странах.

Предложение решит

В 2021 году инфляция более чем вдвое превысит целевой уровень ЦБ, что связано с общемировой тенденцией дисбаланса между спросом и предложением, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Цель – 4%
вклад
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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— По нашим оценкам, в годовом выражении инфляция сейчас близка к пиковым значениям и может начать снижаться из-за эффекта высокой базы прошлого года, а также эффекта от ужесточения ДКП.

По мнению эксперта, дальнейший сценарий зависит от того, когда инфляция достигнет пика.

— По итогам 2021 года мы ожидаем инфляцию в диапазоне 8,3–8,4% на конец года, ключевую ставку ЦБ 8,5%. Если пик инфляции будет пройден в 2021 году, то и пик ключевой ставки достижим в декабре; если нет — то ключевую ставку повысят и в начале 2022 года.

Согласно базовому сценарию, рост мировой экономики продолжится.

Среди рисков аналитик отмечает вероятность сохранения инфляционного давления со стороны мировых цен на сырье, продовольствие, энергоресурсы и перевозки, а также рост зарплат.

Цель – 4%
газ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По прогнозу «Финама», в течение большей части будущего года инфляция будет выше 5% YoY (от года к году. — Прим. ред.), а к концу года в лучшем случае составит 4,5–4,8%.

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— Напомним, ЦБ намерен достичь уровня инфляции 4–4,5% к концу 2022 года за счет относительно жесткой ДКП. Постепенно повышение ключевой ставки ЦБ приведет к ужесточению финансовых условий, что будет тормозить «избыточный», по мнению Центробанка РФ, спрос в экономике. Замедлится рост кредитования, потребления и инвестиций, что ослабит темпы экономического роста и уберет часть инфляционного давления, однако если добиваться снижения инфляции к цели во что бы то ни стало к определенному сроку в условиях, когда ДКП в принципе не очень эффективна, можно «задушить» экономический рост.

Тем не менее государство может повлиять на ситуацию, если разработает дополнительные меры, способствующие расширению предложения по стимулированию конкуренции и снижению издержек.

— Это отвечает требованиям, которые озвучил президент, — резюмирует Ольга Беленькая.

Нормальная инфляция первый признак восстановления

Возвращение к «нормальному» уровню инфляции в следующем году — долгожданная новость, считают эксперты, опрошенные «Известиями».

— В 2021 году рост цен на продукты питания в крупных розничных сетях и в магазинах «у дома» был скачкообразный и неравномерный, по некоторым позициям — двузначный. Это ударило по кошельку россиян. Однако в следующем году есть надежда на стабилизацию цен на продукты, — считает глава дистрибьютора кондитерских изделий «Главторг» Карен Налбандян.

Цель – 4%
цены
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Выиграют от сдерживания инфляции, по мнению эксперта, все участники рынка:

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Производители смогут планировать ассортимент, закупки, держа в голове эту цифру, вкладывать средства в модернизацию без риска кассового разрыва из-за внезапно дорожающего сырья или оборудования. Перед дистрибьюторами стоит задача максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы, чтобы увеличить скорость доставки, снизить время хранения на складе, нанять дополнительный персонал и т. д. Граждане смогут планировать покупки.

Если в следующем году инфляцию зажмут в диапазон 4,0–7,0%, то на фоне даже слабо укрепляющегося рубля рост цен, например, на кондитерские изделия не превысит в рознице 2–3%, отметил Карен Налбандян.

Екатерина Косарева согласна с ним. В первую очередь это понятные правила игры, считает эксперт.

Цель – 4%
металл
Фото: РИА Новости/Павел Львов

— Изменение цен на транспортные расходы, услуги, а также сопутствующие товары и различные расходные материалы в течение года сильно бьет по бизнесу. Планировать сложно, а иногда, как в случае с непредвиденной ситуацией в мире из-за пандемии, просто невозможно, — отметила Екатерина Косарева.

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Трудная задача

Инфляция вышла из-под контроля в 2021 году, и вернуть уровень в следующем году необходимо, и чем раньше, тем лучше, говорит управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

— Тем не менее мы полагаем, что регулятору не удастся вернуть инфляцию в установленный диапазон в указанные сроки. Это связано с тем, что большинство проинфляционных факторов находится вне контроля Банка России. Это в первую очередь общий тренд на повышение глобальной инфляции, связанный с диспропорциями в большинстве экономик, возникшими благодаря сверхмягкой кредитно-денежной политике и дефициту рабочей силы в большинстве развитых экономик. Кроме того, глобальный переход к низкоуглеродной экономике также ведет к слому привычных трендов на рынке сырья и к очень высокому инвестиционному спросу, что также влечет за собой рост цен.

По мнению аналитика, эти факторы невозможно преодолеть простым повышением процентных ставок.

Цель – 4%
нефть
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Наоборот, давление на совокупный спрос в отдельно взятой стране, например, в России, не приведет к снижению инфляции, а чревато стагфляцией, — заключает эксперт.

По оценкам рейтинговой службы НРА, инфляция в 2021 году составит 8,2%, а в 2022 году — 6,5%.

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