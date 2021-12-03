В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%
В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10–15%, а в 2022-м могут прибавить еще 15–25%. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group. В ритейле рост цен подтверждают. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также в подорожании логистических услуг. В ФАС сообщили, что не контролируют этот сегмент рынка. В Минпромторге отметили: подобная статистика о повышении цен встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед следующим сезоном.
Удорожание дорогих
По данным Fashion Consulting Group, в 2021 году одежда и обувь подорожали на 10–15%. По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше) в связи с увеличением издержек на производство и логистику. Ритейлерам только частично удалось компенсировать подорожание работой с ассортиментной линейкой и оптимизацией себестоимости, добавил он.
— При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения, даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году, — отметил эксперт.
Рост цен связан с подорожанием всех комплектующих и услуг, из которых складывается себестоимость одежды и обуви — ткани, фурнитуры, транспортировки, отметила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7–15%, добавил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов.
Наибольший рост цен пришелся на осень, поскольку подорожали ткань и фурнитура для новой коллекции, отметил владелец I Am Studio Олег Воронин. По его мнению, тенденция роста сохранится и следующей весной.
По прогнозу Fashion Consulting Group, в 2022 году на одежду и обувь цены взлетят на 15–25%. Ритейлеры уточнили, что отдельные категории товаров могут подорожать и значительнее. По словам представителя OR Group (ранее — группа компаний «Обувь России»), обувь из ЭВА (вспененный этиленвинилацетат — непромокаемый материал, из которого производят, например, сапоги и галоши) вырастет в цене не менее чем на 20–30%, так как сырье за год подорожало более чем вдвое. Кожаная обувь будет дорожать более сдержанными темпами — на 5–15% в 2022-м, добавили в компании.
По словам Олега Воронина, цены повысятся еще на 10–15% в разных сегментах. С его прогнозом согласны в OR Group и «Снежной королеве». По словам коммерческого директора последней компании Елены Кадыковой, подорожание может составить 10–20% по сравнению с 2021 годом.
— Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30–40% и более сдержанно, в пределах 20–25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20%, так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям, — отметила Анна Лебсак-Клейманс.
В ФАС «Известиям» сказали, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легпрома встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном.
— В основном прогноз о повышении цен делают те ритейлеры, которые представлены на рынке России преимущественно продукцией, произведенной в Китае. Всё это связано с накладкой повышения цены изначально на логистику и материалы, которые также получили повышение цен, — отметили в пресс-службе ведомства.
В Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) отказались от комментариев. В компаниях Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe), H&M, Mango, Zolla, Gloria Jeans, 12 storeez и Oodji на запросы «Известий» не ответили.
Взгляд за океан
Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике». В следующем году компания планирует открыть 10–12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando. При этом в планах «Эконики» усилить омниканальный тип продажи — развивать сервис бронирования товара в магазинах, оформление заказов в магазине с планшетов.
OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там. По словам представителя компании, ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.
«Снежная королева» также работает над сокращением издержек и сдерживанием роста цен для покупателей, сказала Елена Кадыкова. Например, за счет увеличения объема заказа компания снижает стоимость одной единицы товара.
Российские бренды выходят или планируют выйти на зарубежные маркетплейсы. Так, 12 storeez вышел на маркетплейс Farfetch. Компания по производству головных уборов Canoe разместила свои товары на Zolando, Otto и Aboutyou. По словам владельца фирмы Владимира Туниянца, в планах получить до 30% оборота от экспорта. На зарубежные маркетплейсы в следующем году планирует выйти и бренд I Am Studio.
Развивать продажи через онлайн планируют и в Akhmadullina Dreams. По словам представителя компании, интернет-продажи сейчас растут быстрее офлайновых.
Несмотря на увеличение цен, россияне порой готовы прощаться с деньгами не задумываясь. Особенно это характерно для сезона распродаж, например в «Черную пятницу». К таким выводам пришли специалисты доски объявлений «Юла», сервиса по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитического агентства ResearchMe. Эксперты утверждают, что спонтанные расходы помогают быстро снизить тревогу.
Как писали «Известия», суммарные траты россиян в «Черную пятницу» с 25 по 28 ноября выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%, говорилось в исследовании Tinkoff CoronaIndex.