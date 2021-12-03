В цене дело: одежда и обувь подорожали за год на 10–15%

В 2021 году цены на одежду и обувь выросли на 10–15%, а в 2022-м могут прибавить еще 15–25%. Таким прогнозом с «Известиями» поделились аналитики Fashion Consulting Group. В ритейле рост цен подтверждают. Причины — в повышении стоимости тканей и фурнитуры, а также в подорожании логистических услуг. В ФАС сообщили, что не контролируют этот сегмент рынка. В Минпромторге отметили: подобная статистика о повышении цен встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед следующим сезоном.

Удорожание дорогих

По данным Fashion Consulting Group, в 2021 году одежда и обувь подорожали на 10–15% . По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, наряды в этот период выросли в цене не менее чем на 20% (в некоторые категориях выше) в связи с увеличением издержек на производство и логистику. Ритейлерам только частично удалось компенсировать подорожание работой с ассортиментной линейкой и оптимизацией себестоимости, добавил он.

— При этом средний чек у большинства ритейлеров без учета появления новых категорий увеличился незначительно, что отражает ограниченный рост покупательской способности населения , даже с учетом эффекта отложенного спроса, нереализованного в 2020 году, — отметил эксперт.

Рост цен связан с подорожанием всех комплектующих и услуг, из которых складывается себестоимость одежды и обуви — ткани, фурнитуры, транспортировки , отметила гендиректор Fashion Consulting Group (FCG) Анна Лебсак-Клейманс. По данным представителей ритейла, ткань подорожала в этом году в среднем на 15%, логистические услуги — на 20%. При этом себестоимость производства обуви увеличилась в пределах 7–15%, добавил управляющий партнер сети «Эконика» Сергей Саркисов.

В цене дело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Наибольший рост цен пришелся на осень, поскольку подорожали ткань и фурнитура для новой коллекции, отметил владелец I Am Studio Олег Воронин. По его мнению, тенденция роста сохранится и следующей весной.

По прогнозу Fashion Consulting Group, в 2022 году на одежду и обувь цены взлетят на 15–25% . Ритейлеры уточнили, что отдельные категории товаров могут подорожать и значительнее. По словам представителя OR Group (ранее — группа компаний «Обувь России»), обувь из ЭВА (вспененный этиленвинилацетат — непромокаемый материал, из которого производят, например, сапоги и галоши) вырастет в цене не менее чем на 20–30%, так как сырье за год подорожало более чем вдвое. Кожаная обувь будет дорожать более сдержанными темпами — на 5–15% в 2022-м, добавили в компании.

По словам Олега Воронина, цены повысятся еще на 10–15% в разных сегментах . С его прогнозом согласны в OR Group и «Снежной королеве». По словам коммерческого директора последней компании Елены Кадыковой, подорожание может составить 10–20% по сравнению с 2021 годом.

— Наибольшее повышение цен ожидается на товары премиального ценового сегмента — до 30–40% и более сдержанно, в пределах 20–25%, на бренды среднего сегмента. На одежду и обувь в массовом сегменте цены растут менее активно и постепенно, стараясь не перешагнуть планку в 10–20% , так как потребители крайне чувствительны к таким малейшим изменениям, — отметила Анна Лебсак-Клейманс.

В ФАС «Известиям» сказали, что не контролируют стоимость одежды и обуви. В Минпромторге отметили, что подобная статистика о подорожании товаров легпрома встречается в период, предшествующий выходу новых коллекций или обновлению ассортимента одежды перед очередным сезоном.

— В основном прогноз о повышении цен делают те ритейлеры, которые представлены на рынке России преимущественно продукцией, произведенной в Китае . Всё это связано с накладкой повышения цены изначально на логистику и материалы, которые также получили повышение цен, — отметили в пресс-службе ведомства.

В Melon Fashion Group (бренды Zarina, BeFree, Love Republic, Sela) отказались от комментариев. В компаниях Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home и Uterqüe), H&M, Mango, Zolla, Gloria Jeans, 12 storeez и Oodji на запросы «Известий» не ответили.

Взгляд за океан

Чтобы сдерживать рост цен, бизнес увеличивает тиражи продукции, расширяет розничные сети, выходит в новые каналы продаж. О таких планах рассказали, в частности, в «Эконике» . В следующем году компания планирует открыть 10–12 новых магазинов, а годом ранее она уже вышла на европейский маркетплейс Zolando. При этом в планах «Эконики» усилить омниканальный тип продажи — развивать сервис бронирования товара в магазинах, оформление заказов в магазине с планшетов.

OR Group сдерживает рост цен за счет собственной маржи, утверждают там . По словам представителя компании, ритейлер чаще проводит акции, предлагает скидки на определенные категории товаров и использует другие инструменты поддержания спроса, такие как сервис рассрочки платежа на покупку, на который сейчас приходится 50% продаж.

«Снежная королева» также работает над сокращением издержек и сдерживанием роста цен для покупателей , сказала Елена Кадыкова. Например, за счет увеличения объема заказа компания снижает стоимость одной единицы товара.

В цене дело Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Российские бренды выходят или планируют выйти на зарубежные маркетплейсы. Так, 12 storeez вышел на маркетплейс Farfetch. Компания по производству головных уборов Canoe разместила свои товары на Zolando, Otto и Aboutyou. По словам владельца фирмы Владимира Туниянца, в планах получить до 30% оборота от экспорта. На зарубежные маркетплейсы в следующем году планирует выйти и бренд I Am Studio.

Развивать продажи через онлайн планируют и в Akhmadullina Dreams. По словам представителя компании, интернет-продажи сейчас растут быстрее офлайновых.

Несмотря на увеличение цен, россияне порой готовы прощаться с деньгами не задумываясь. Особенно это характерно для сезона распродаж, например в «Черную пятницу». К таким выводам пришли специалисты доски объявлений «Юла», сервиса по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитического агентства ResearchMe. Эксперты утверждают, что спонтанные расходы помогают быстро снизить тревогу.

Как писали «Известия», суммарные траты россиян в «Черную пятницу» с 25 по 28 ноября выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%, говорилось в исследовании Tinkoff CoronaIndex.