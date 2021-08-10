Модный сговор: почему ФАС начала расследование против Mercury

Расследование ФАС в отношении группы Mercury о создании международного картеля и возможном ценовом сговоре на рынке брендовой продукции может стать первым в череде громких дел в отношении производителей люксовых аксессуаров в иностранных юрисдикциях , считают опрошенные «Известиями» юристы. Антимонопольная служба 10 августа сообщила, что уже провела проверки в ЦУМе, Mercury и представительствах зарубежных брендов. Если ФАС докажет, что сговор был, то Mercury грозит оборотный штраф в 15%. По итогам 2020 года ее выручка составила 90 млрд рублей, заявил регулятор.

В сговоре с Dior

О том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает группу компаний Mercury в международном картеле на рынке элитной брендовой продукции, служба сообщила 10 августа . Основанная в 1993 году компания выступает партнером крупнейших мировых брендов в РФ. В портфеле их более 2 тыс., в том числе Dior, Valentino, Dolce Gabbana и так далее. Mercury развивает их продажи с помощью собственной розницы — ЦУМа в столице и ДЛТ в Санкт-Петербурге.

модный сговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Во вторник, 10 августа, сотрудники антимонопольной службы провели выездные проверки в отношении самой Mercury и входящего в нее торгового дома ЦУМ, а также ряда официальных представительств зарубежных брендов. Как отметила служба на своем сайте, инспекция более двух часов ожидала появления представителя компании с доверенностью, для того чтобы пройти в офисные помещения и начать проверку.

По мнению специалистов ведомства, в действиях организаций есть признаки международного ценового сговора на рынке элитной брендовой продукции, в том числе при реализации товаров онлайн . Как сказано в сообщении ФАС, максимальная ответственность за участие в картельном сговоре в России составляет до 15% от годовой выручки компании. Картель предполагает, что конкуренты на одном из рынков договорились держать один уровень цен, надбавок либо выбрали другие ориентиры соглашения, следует из закона «О защите конкуренции». Но регулятор не пояснял, в чем конкретно выразился сговор в случае с Mercury и как его зафиксировали.

модный сговор Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 90 млрд рублей , отметили в антимонопольной службе. То есть если бы ФАС доказала в прошлом году, что сговор действительно был, компания уплатила бы в казну РФ 13,5 млрд рублей штрафа . Хотя это и не единственное наказание по антимонопольным статьям: российское законодательство предусматривает и уголовную ответственность за ограничение конкуренции.

В Mercury и LVHM (объединяет мировые бренды, в том числе Dior, Fendi, Louis Vuitton и другие) «Известиям» не прокомментировали ситуацию. Конкуренты Mercury — компании «Джамилько» и Bosco di Ciliegi — не ответили на вопросы редакции.

Расследование иного уровня

В 2019 году ФАС уже проводила в отношении Mercury аналогичное расследование: компания (включая ЦУМ) также упоминалась в контексте картельного сговора.

В пресс-службе регулятора «Известиям» сказали, что в 2019 году после внеплановых выездных проверок ЦУМа и «М-Фешн» (сейчас — ООО «Меркури Мода») ведомство установило обстоятельства, которые свидетельствовали о возможном заключении антиконкурентного соглашения . Но служба столкнулась с активным противодействием компаний, а собранных доказательств было недостаточно для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства.

модный сговор Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— В настоящее время ФАС проводит расследование о возможном ценовом сговоре на рынке элитной брендовой продукции в 2020–2021 годах. Проверочные мероприятия проводятся в том числе в отношении ряда официальных представительств зарубежных брендов, — подчеркнули в службе.

Там отметили, что расследование международных картелей требует значительного времени на сбор и анализ большого массива информации, в том числе из зарубежных источников. По итогам всех проверок регулятор сделает окончательные выводы: есть ли в действиях проверяемых лиц нарушения антимонопольного законодательства.

Регулятор проводит проверки не только в отношении группы Mercury, но и представительств зарубежных брендов и, вероятно, ФАС предполагает: речь идет об антиконкурентной договоренности между ними, сказал «Известиям» юрист антимонопольной практики ФБК Legal Алексей Шадрин. Например, о согласованных отпускных ценах или территориях сбыта люксовой продукции . Он подчеркнул, что действующее законодательство допускает, что ЦУМ и Mercury могут стать отдельными участниками картеля, а сговор может быть как между ними, так между Mercury и иностранными брендами.

— Речь о наличии международного картеля может идти по нескольким причинам. Например, вовлеченность в картель иностранных компаний, а не их российских представительств, — сказал юрист. — Ведь в этом случае ФАС с высокой долей вероятности будет исследовать вопрос, чьей инициативой является совершение антиконкурентных действий на российском рынке: Mercury или зарубежных производителей.

Если выяснится, что зачинщиками выступили иностранные производители, то последние могут оказаться и под прицелом зарубежных антимонопольных регуляторов, предположил эксперт. В этом случае будут проверять, насколько обычна для них антиконкурентная политика при продажах брендов. Поэтому расследование российского регулятора вполне может стать первой ласточкой в череде громких дел в отношении производителей люксовых аксессуаров в иностранных юрисдикциях.

модный сговор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

За ситуацией вокруг цен на элитные бренды одежды следят давно, и не только в России, но и в Европе и Америке, вплоть до Интерпола и национальных налоговых органов, сказал «Известиям» основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. Он добавил, что в данном случае ФАС предполагает международный картель, так как в нем фигурирует огромное количество компаний в разных странах. Ведь невозможно поддерживать ценовой сговор только на национальном уровне — иначе люди будут ездить в Италию или другие страны, чтобы самостоятельно покупать товар там, уверен он.