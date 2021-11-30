Полным расходом: траты россиян в «черную пятницу» выросли в 1,5 раза

По итогам ежегодной распродажи «черная пятница» суммарные траты россиян выросли в полтора раза по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего увеличились расходы в категориях «фитнес» — на 65%, «одежда» — на 46% и «красота» — на 35%, сказано в исследовании Tinkoff CoronaIndex, с которым ознакомились «Известия». В нем также отмечено, что в целом в 2021 году россияне в период предновогодних распродаж были более активны в своих тратах, чем годом ранее, — на 23% по сравнению с ноябрем 2020 года. По информации ритейлеров, в этом году россияне решили заранее начать готовиться к праздникам, закупая продукты питания перед Новым годом. Больше всего вырос спрос на крабовые палочки, горошек и кукурузу.

Ушли в спорт

Наибольшие траты в период распродаж «черная пятница» с 25 по 27 ноября пришлись на пять категорий: супермаркеты, одежда, дом и ремонт, фастфуд и автосервис, сказано в исследовании Tinkoff CoronaIndex, с которым ознакомились «Известия». В них россияне совокупно потратили в 3,4 раза больше, чем в остальных сферах. Самый большой прирост в тратах (на 65%) по сравнению с 18–20 ноября наблюдался в категории «фитнес», сказано в исследовании. Средний чек в данном сегменте в эти дни вырос на 28%.

В категории «одежда» траты россиян увеличились на 46%. Средний чек при этом вырос на 11,5%. В первые дни распродаж россияне также активнее пользовались услугами салонов красоты и покупали косметику — сумма таких покупок выросла на 35% по сравнению с 18–20 ноября, а средний чек — на 13,5%.

Также заметно выросли траты россиян на билеты в театры и на концерты (+27%), на товары для дома и ремонта (+22%), развлечения (+21%) и зоотовары (+20%).

Несмотря на рост трат, объем продаж в натуральном выражении снизился, если сравнивать с прошлогодним периодом. Это следует из данных оператора «Платформа ОФД», с которыми ознакомились «Известия». Объем реализации одежды и обуви в натуральном выражении оказался на 11% ниже, чем в прошлом году, а в денежном — на 2% выше. Продажи электроники и бытовой техники в штуках упали на 13%, но заплатили за покупки в этой категории на 17% больше. Товаров для дома, ремонта и хозяйства в натуральном выражении купили на 4% меньше, а в денежном — на 21% больше.

Эксперты «Платформы ОФД» отметили, что в этом году продажи «черной пятницы» в интернете оказались выше прошлогоднего уровня в 1,5 раза. Однако в целом с учетом офлайн-сегмента итоги реализации в натуральном выражении ниже на 5–8%, чем годом ранее, а в денежном — выше на 10–12%. В компании подчеркнули, что переход покупателей в онлайн стал еще более уверенным.

Закупиться к праздникам

По данным «Платформы ОФД», в онлайне наибольший рост продаж продемонстрировали продукты питания, увеличившись в три раза в сравнении с прошлым годом. При этом средний чек покупки тоже поднялся на 7%, до 1230 рублей. В стационарной рознице реализация продуктов в натуральном выражении выросла на 4%, в денежном — на 5%.

По данным онлайн-гипермаркета Vprok.ru (доставка из «Перекрестка») в период проведения акции на 200–300% вырос спрос на некоторые ингредиенты для традиционных новогодних блюд, сообщили в пресс-службе Х5 Retail Group. Лидером продаж стали крабовые палочки: их реализация в Москве выросла на 307% по сравнению с предыдущей неделей. Спрос на консервированный зеленый горошек вырос на 238%, на консервированную сладкую кукурузу в Москве — на 197%, в Санкт-Петербурге — на 81%.

В Metro подчеркнули, что акции распространялись в том числе на сыр, конфеты в коробках, охлажденную рыбу, бытовую химию, новогодние елки и елочные украшения, кофе, алкоголь.

В «Магните», «Азбуке Вкуса», «Детском мире», Lamoda, а также в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) на запросы «Известий» не ответили.

Многодневная пятница

Маркетинговая конкуренция игроков рынка всё больше смещает фокус потребителя с официальной даты «черной пятницы» на более широкие периоды. В результате в этот день уже не наблюдается такого покупательского ажиотажа, как это было в доковидное время, сказано в исследовании «Платформы ОФД».

В сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» «черная пятница» в этом году шла более месяца. Такой долгий период обусловлен и октябрьскими антиковидными ограничениями, и общим трендом на более ранее планирование подарков перед Новым годом, объяснили в объединенном ритейлере.

На Wildberries «черная пятница» проходила c 22 по 28 ноября. Общая сумма заказов превысила 42 млрд рублей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, сказали там. При этом в компании зафиксировали рост числа заказов из зарубежных стран в два раза по сравнению с акцией прошлого года — до 1,5 млрд рублей.

Количество покупок на Ozon 26 ноября выросло в пять раз по сравнению с прошлым годом. Оборот от продаж в этот день увеличился вчетверо, до 5 млрд рублей, а число покупателей — в 4,5 раза год к году. При этом стали активнее покупатели в регионах: в этом году на них пришлось 70% продаж и на акции «11.11», и на «черной пятнице».

По данным OR Group (ранее — группа компаний «Обувь России»), прирост онлайн-продаж составил 44% в натуральном выражении и 30% в денежном по сравнению с прошлым годом.Это объясняется значительным расширением ассортимента интернет-магазина за счет товаров для дома, уточнил представитель компании.

У ювелирной компании «Адамас» относительно прошлого года рост выручки в офлайне составил 4%, а в онлайне — 191%. При этом наибольшей популярностью пользовались украшения с бриллиантами, рассказала директор бренда по маркетингу Анастасия Тугбаева.

В этом году ювелирный бренд Sokolov проводил акцию «черная пятница» с 26 по 29 ноября. Промежуточные результаты показывают рост продаж в 5,5 раза за период с 26 по 27 ноября относительно аналогичного периода в прошлом году, сообщил управляющий партнер Sokolov Артем Соколов. Чаще покупатели отдавали предпочтение украшениям из золота: эта категория выросла в шесть раз относительно 2020-го.

По словам владельца бренда одежды I AM Studio Олега Воронина, в этом году компания впервые увеличила период скидок — ввела их еще в нерабочие дни и продлила до «черной пятницы». В первый день распродажи спрос вырос на 20% в натуральном выражении, а по итогам «черной пятницы» оборот компании увеличился на 10–15%. Но прирост по оборотам не позволяет компаниям значительно заработать — перед проведением акции покупатели ждут скидки и отказываются от покупок товара по полной цене, сказал бизнесмен.