Товарный порыв: в «черную пятницу» россияне готовы тратить без размышлений

В «черную пятницу», ставшую и у нас началом предновогоднего сезона распродаж, россияне склонны в два раза чаще совершать спонтанные покупки. К таким выводам пришли специалисты сервиса объявлений «Юла» вместе с сервисом по подбору психотерапевтов «Мета» и аналитическим агентством ResearchMe. По данным экспертов, причина такого явления в том, что спонтанные траты помогают быстро снизить тревогу. Как правильно совершать покупки в «черную пятницу», разбирались «Известия».

Траты как психотерапия

В исследовании приняли участие 1200 человек. Судя по полученным данным, пандемия Covid-19 стала драйвером роста спонтанных покупок: треть опрошенных стала совершать их гораздо чаще. 50% респондентов заявили, что делают необдуманные покупки в интернете — чаще всего они приходятся на одежду (31%) и электронику (29%). Также популярными категориями оказались косметика и украшения (по 19%).

Каждый второй мужчина отметил, что спонтанно покупает электронику, каждая третья женщина — одежду. Пятая часть опрошенных совершает подобные покупки почти каждую неделю, около трети раз в 2–3 месяца, 27% — не более раза в месяц .

К примеру, в прошлую «черную пятницу» на Юле чаще всего приобретали одежду (10% от общего числа сделок), мобильные телефоны (5,3%), платья и юбки (4,7%) и аксессуары (3,8%).

Продажи в этот день вырастают и у профессиональных продавцов: самые востребованные категории в «черную пятницу» у бизнес-аккаунтов на Юле — это мобильные телефоны, техника и электроника, одежда и обувь, автозапчасти, игрушки и товары для красоты и здоровья.

По данным «Меты», за год спрос на услуги психотерапевтов в Москве увеличился в два раза, а в регионах — в 3,5 раза. При этом, начиная с III квартала 2020 года наибольшее число клиентов обращается с жалобами на «тревогу, беспокойство, трудности с управлением тревогой». Из этого эксперты делают вывод, что спонтанные покупки стали для россиян одним из эффективных способов кратковременно снизить тревожные ощущения.

Американские традиции

«Черная пятница» — это период скидок и распродаж в последнюю неделю ноября. Традиция появилась в 60-х годах в Филадельфии, когда владельцы магазинов стали использовать спрос на подарки после Дня Благодарения. С того времени ноябрьские распродажи ежегодно проходят в США. Постепенно традиция распространилась по всему миру.

— Изначально понятие вообще не было связано с шопингом и распродажами, оно появилось 24 сентября 1869 года, когда произошел крах биржи в США, связанный с падением цен на золото, — объясняет преподаватель Synergy Academy, маркетолог Анна Зайцева. — Затем выражение стали использовать американские полицейские, говоря об автомобильных пробках и ажиотаже в магазинах после Дня Благодарения и до Нового года. Впоследствии, по ее словам, название пытались сменить на «большую пятницу», но оно не прижилось.

В Россию традиция ноябрьских скидок пришла в 2013 году. Изначально распродажи действительно длились один день — последнюю пятницу ноября или пятницу с захватом выходных, рассказывает эксперт по рекламе и маркетингу Ольга Федорова. Однако постепенно продавцы стали растягивать спецпредложения, перешли к неделе скидок и далее по нарастающей.

— Сейчас «черная пятница» идет весь ноябрь, — говорит собеседница «Известий». — Смуту внес Всемирный день шопинга, так называемая «китайская черная пятницы», которая проходит 11 ноября. Российские продавцы, беря во внимания американскую и азиатскую «пятницы», проводят скидки целый месяц.

С увеличением сроков теряется эксклюзивность предложения, падает доверие, продавцы не могут обеспечить скидки 90% весь этот период — поэтому цены меняются от дня ко дню, отмечает эксперт.

В чем выгода для продавцов и покупателей

По словам Ольги Федоровой, для покупателей выгода «черной пятница» проста — можно совершить покупки по сниженным ценам, но при выборе нужно быть внимательным. Многие предложения могут быть не так привлекательны, как их рекламируют. Например, на популярном маркетплейсе один товар может быть по невероятно низкой цене, а другой по завышенной.

— В «черную пятницу» можно найти скидки до 50%, а где-то даже встретить распродажу до 70% и сильно сократить расходы к Новому году. Можно купить с хорошей скидкой желаемую вещь даже премиум-сегмента, — отмечает генеральный директор компании Forward Виталий Цыганков.

Как объясняет Ольга Федорова, для продавцов выгода «пятницы» состоит в стимулировании сбыта в период низкого спроса . В декабре, когда все покупают подарки, одежду, растет чек продуктового магазина, подобные предложения не нужны. В это время покупатели и так тратят больше, чем в среднем в другие месяцы, а вот в ноябре нужно дополнительное привлечение клиентов. Таким образом продавцы «растягивают» новогоднюю кассу и собирают максимальную прибыль не только в декабре, но и в ноябре.

Кроме того, добавляет Цыганков, «черная пятница» стимулирует рост товарооборота. При этом бренды смогут не только освободить магазинные полки от старой коллекции, но и завоевать нового покупателя.

— Сделав выгодное предложение покупателю, можно значительно увеличить выручку. В России прибыль в период «черной пятницы» увеличивается на 40%, — говорит Анна Зайцева.

Что выгодно покупать в «черную пятницу»

В первую очередь в «черную пятницу» выгодно покупать товары, которыми человек регулярно пользуется и знает их цены, считает Ольга Федорова. При этом важно помнить, что стоимость акционного товара может меняться даже в течение дня.

— Не нужно обращать внимания на слоганы «лучшая цена» и яркие ценники «минус 90%». Всегда проверяйте цены, смотрите их на разных ресурсах, чтобы провести анализ. Кроме того, если вы уже покупали товар, посмотрите его старую стоимость в истории заказов, — советует эксперт.

Анна Зайцева отмечает, что «черная пятница» — это оптимальное время для больших семейных покупок. Такие покупки лучше планировать заранее, мониторить цены и производителей.

— Не делайте спонтанных трат, увидев красивую скидку. Проверьте, что предлагают другие, найдите наиболее выгодное предложение. Не делайте покупок только потому, что сейчас эта вещь стоит дешевле, — говорит собеседница «Известий».

Старший директор по маркетингу и электронной коммерции интернет-магазина Shopping Live Никита Шашкевич в «черную пятницу» советует обратить внимание на так называемые hard goods — товары долговременного пользования. Особенно это актуально для одежды и обуви. Однако тут необходима известная осторожность.

— В сфере fashion обновление происходит стремительно, — объясняет Никита Шашкевич. — Поэтому на распродаже велик риск купить то, что уже постепенно выходит из моды и теряет актуальность. Скорее всего, продавец будет стремиться избавиться именно от таких товаров.

Также эксперт советует сфокусироваться на изучении предложений сферы услуг и образования. Так, в «черную пятницу» можно найти стоящие акции от образовательных центров, фитнес-центров, салонов красоты и компаний по ремонту.

Как отличить настоящие скидки от фальшивок

Как отмечает Анна Зайцева, российский бизнес по-разному реагирует на «черную пятницу». Одни продавцы делают реальные скидки на розничные товары и продукты. При этом маркетинговая активность планируется заранее — владельцы магазинов продумывают, на какие именно товары сделать скидки.

— Для других «черная пятница» — это возможность сбыть товары, которые обычно не продаются, — говорит Зайцева. — А для третьих — просто возможность заработать. Продавец может специально увеличить стоимость товара, а во время акции снизить ее. Тогда он ничего не теряет, зато получает спрос от покупателя.

Но как отличить настоящие скидки от фальшивок? Никита Шашкевич советует за некоторое время до «черной пятницы» определиться с потенциально интересными товарами и подписаться на обновление цен. Это позволит точно отследить изменения и не купиться на фальшивую скидку.

— Если в интернет-магазине нет функции изменения цены, можно самостоятельно сохранить в заметках или любых других документах ссылки на товары с указанием цены на момент осмотра. Либо, если товар не удалось отследить до старта «черной пятницы» и он не является уникальным, можно провести анализ цен с помощью маркетплейсов, — отмечает он.

Между тем, некоторые товары в «черную пятницу» покупать не стоит даже в том случае, если на них предлагают хорошие скидки. По словам Никиты Шашкевича, к такой категории относится техника. Дело в том, что сегодня производители чаще всего создают универсальные модели, актуальность которых не привязана к сезону. Причем выход новой модели вовсе не означает старт распродаж предыдущей.

— Поэтому в период бума — это и «черная пятница», и кануны больших праздников — скидки на технику редко достигают больших размеров, — говорит собеседник «Известий». — Тут как раз можно встретить повышение продажной стоимости товара. При покупке техники лучше всего отслеживать акции производителей, которые чаще всего не привязаны к праздникам или чему-то еще.

Бренд-менеджер бренда «Прелесть Professional» Светлана Смирнова призывает покупателей быть бдительными, так как в период распродаж активизируются мошенники. Одна из самых часто используемых схем — создание фишинговых сайтов. После «покупки» на такой платформе человек не только не получает товар, но и лишается средств на карте. Эксперт советует обращать внимание на адрес сайта, а также информационные рассылки: если вы получили такие ссылки в SMS или даже по электронной почте, лучше не переходить по ним.