Техподдержка прибыла: осенью спрос на ноутбуки вырос в 1,4 раза

Осенью спрос на приобретение ноутбуков в рассрочку и кредит вырос в 1,4 раза. Об этом говорится в исследовании «Тинькофф Кредит Брокер» (есть у «Известий»). Самыми популярными у россиян брендами ноутбуков стали Acer, Asus и Lenovo. Производители портативных компьютеров и продавцы электроники подтвердили «Известиям» рост продаж в разгар делового сезона и в начале учебного года, который ускорился из-за продолжающейся пандемии и удаленки. Большинство граждан приобретают ноутбуки в рассрочку или кредит, поскольку копить на такую покупку приходится 3-9 месяцев, оценили эксперты.

Бум спроса

Сезонный рост спроса на покупку ноутбуков в рассрочку и кредит в среднем составляет 40% и приходится на период с августа по октябрь. Этот тренд наблюдается уже три года подряд, отмечается в исследовании «Тинькофф Кредит Брокер». Интересно, что таких же заметных колебаний в продажах стационарных компьютеров в этот же период не происходит. Доля ноутбуков в общем объеме заявок на покупку компьютерной техники в рассрочку и кредит в этот период растет с 6,9% до 9%, уточняется в исследовании компании.

Средний чек на покупку ноутбуков в рассрочку и кредит при этом остается стабильным. Осенью 2021 года он составил 54,4 тыс. рублей, сообщили аналитики «Тинькофф Кредит Брокер».

По их данным, наиболее популярными ноутбуками в августе-октябре 2021 года стали Acer (на них пришлось 12,7% от всех заявок на покупку компьютерной техники в рассрочку и кредит) и Asus (12%). Последующие места в рейтинге заняли Lenovo (10,7%), HP (10,2%) и Apple (8,7%). Осенью прошлого года наиболее популярными производителями были Lenovo и Asus.

Наиболее сильный рост спроса с конца августа по начало сентября 2021 года продемонстрировали ноутбуки компаний Honor (рост на 160%) и Apple (рост на 62%).

«Известия» направили запросы в крупнейшие магазины электроники, а также производителям ноутбуков. Повышенный спрос на переносные компьютеры наблюдался в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 и переходом на удаленную работу, сообщили в Asus. Там добавили, что тренд на высокий спрос сохраняется.

— Средняя стоимость ноутбука в долларах в игровом сегменте выросла приблизительно на 20%, обычного ноутбука — на 10%, если сравнивать с предыдущим годом. Очень важно отметить, что цена выросла не только из-за роста стоимости компонентов, но и из-за смещения спроса и предложения на более производительные ноутбуки, — добавили в Asus.

С августа по октябрь 2021 года россияне приобрели на Wildberries ноутбуков на 167% (в штуках) больше по сравнению с маем-июлем: треть из них куплена в кредит или в рассрочку, подсчитали для «Известий» в компании. На Ozon в августе-октябре продажи ноутбуков в штуках выросли в 2 раза год к году. В компании сообщили, что средний чек за 10 месяцев 2021 года составил 51 тыс. рублей. Самые популярные портативные компьютеры на маркетплейсе — 14- и 15-дюймовые модели с оптимальными характеристиками для ненагруженной офисной работы и домашнего использования, уточнили в Ozon.

Кредит не будет лишним

Главным фактором роста спроса на ноутбуки, который фиксировался и в 2021-м, и в 2020 годах, стал переход на удалённую работу и учёбу, согласен аналитик «Финам» Леонид Делицын. Раньше компьютер дома использовали для развлечений, для просмотра фильмов и общения в соцсетях. Сейчас же он необходим специалистам и менеджерам для присутствия на совещаниях, а студентам и школьникам — на занятиях.

— Ноутбуки на нашем рынке за последние пять лет подорожали приблизительно вдвое. Главным фактором изменения стоимости ноутбука был курс доллара. К примеру, в 2019 году доллар стоил 65 рублей, а в 2020 году — 72 рубля. Поскольку ноутбуки импортируются, лишь этот фактор уже прибавил 12% к цене. А весной почти вдвое подорожали диски, жесткие и твердотельные, что связывали со спросом со стороны майнеров некоторых видов криптовалют, — напомнил Леонид Делицын.

Впрочем, по его словам, колебания темпов продажи компьютерной техники между отдельными кварталами могут быть очень сильными. Это значит, что на продажи влияет не только спрос, но и операционные факторы — наличие на складах, прогнозы поставщиков.

Рост спроса в преддверии делового периода также объясняется подготовкой граждан к осени и ограничениям, которые в перспективе могли бы быть введены в регионах, полагает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его подсчетам, рост стоимости отдельных моделей переносных компьютеров в последние годы составил 20-40%. Чаще всего россияне берут технику в кредит, поскольку, по оценкам Павла Сигала, копить на новый ноутбук без ущерба для семейного бюджета приходится от 3 до 9 месяцев в зависимости от доходов.