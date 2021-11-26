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Даром надо: как в России стартовала «Черная пятница»

Крупнейшие торговые центры пока пустуют, а онлайн-торговля подсчитывает тройную прибыль
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Даром надо: как в России стартовала «Черная пятница»
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2021-11-26 17:36:32
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В России стартовала «Черная пятница» — в ночь на 26 ноября ритейлеры начали распродавать свои старые коллекции, освобождая пространство для новых вещей. В торговых центрах массовый приток покупателей ждут в выходные. Хотя уже в четверг, 25 ноября, люди успели «осадить» «Европейский», рассказали его продавцы. В пятницу днем в этом ТЦ, а также «Охотном ряду» и «Атриуме» ажиотажа не было — москвичи скорее присматривались к предложениям. Зато в онлайне зафиксировали пик покупательской активности, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

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В ожидании вечера

До конца воскресенья в России продлится распродажа «Черная пятница», стартовавшая в ночь на 26 ноября, то есть с четверга на пятницу. Но многие ритейлеры в торговых центрах запустили акцию еще в начале недели, рассказал глава Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, все эти дни были активными, но пик продаж придется на выходные.

— На большие обороты мы рассчитываем в Москве и области, массовый приток людей начнется в пятницу вечером и продолжится до конца воскресенья, — заметил Булат Шакиров. — Конечно, никаких ожиданий относительно регионов с ограничениями, где покупателей пускают в ТЦ по QR-кодам, у нас нет. Это, например, Татарстан, Башкирия.

Он подчеркнул, что в этом году продажи в стационарной рознице могут вернуться к уровню докризисного 2019 года, но удвоения оборотов не будет.

Даром надо
магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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«Известия» побывали в крупнейших торговых центрах столицы: площадки готовятся к Новому году. Поэтому указания о том, что в магазинах проводят «Черную пятницу», смешиваются с нарядными елками и гирляндами. Большая активность наблюдалась в «Атриуме» на Курской: покупатели не только рассматривали товары и приценивались к ним, но и покупали. С большими пакетами они, не торопясь, переходили от магазина к магазину. Хотя людей было немного: никто не создавал очередей в примерочную.

— Видимо, все уверены, что «Черная пятница» начинается 25-го числа, именно в четверг с утра к нам набежало много народу, а сегодня почти никого нет, — рассказала одна из продавщиц «Европейского».

26 ноября днем торговый центр был почти пустым.

— Почти никого нет, мы всех ждем к вечеру, — поделились с «Известиями» в одном из магазинов в «Охотном ряду».

Включились сразу

В онлайн-торговле ситуация совершенно другая, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Люди опасаются, что товар раскупят и они не успеют приобрести его со скидкой, поэтому включаются в распродажи сразу в первый день.

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— Какое-то время назад это была малоизвестная акция и абсолютно непопулярная: в ней участвовали единицы ритейлеров и только в интернете. Сейчас масштаб участия представителей бизнеса, продолжительность акции превосходят все ожидания, — отметил президент АКИТ Артем Соколов. — При этом кардинально поменялось и поведение клиентов. Раньше мы наблюдали в основном две полярные модели поведения: те, кто выражал абсолютный скепсис и недоверие к скидкам, и те, кто в эти дни совершал огромное количество спонтанных импульсивных покупок.

Сейчас модели поведения стали многообразнее, уточнил он. Например, ритейлеры видят большое число покупателей, которые в течение года ничего не приобретают и целенаправленно ждут распродаж. Эта категория людей очень рационально подходит к покупкам и осознанно планирует их именно на этот период.

В Wildberries подтвердили, что старт акции был активным. Ритейлер начал распродажу с понедельника, 22 ноября. К 25-му числу на площадке оформили почти втрое больше заказов по сравнению с прошлым годом. Примерно также взлетела общая сумма заказов. Самыми активными участниками «Черной пятницы» на Wildberries стали жители московского региона, рост числа заказов составил 162% год к году, рассказали в компании. Клиенты чаще всего заказывали платья и книги. Санкт-Петербург прибавил 179%, в городе популярными покупками стали различные товары для рукоделия и кремы. Среди самых бюджетных покупок в сервисе перечислили капучинатор за 29 рублей, аппарат для маникюра и педикюра за 57 рублей, инфракрасную сушилку для овощей за 110 рублей и портативную музыкальную колонку за 173 рубля.

Даром надо
воздушные шарики
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Ozon, «Яндекс.Маркете» и «М.Видео-Эльдорадо», которые входят в число крупнейших продавцов в Рунете, на запрос не ответили.

Во время таких акций важно не терять голову, подчеркнул в беседе с «Известиями» глава Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

— Сначала оцените не только свои желания, но и возможности, и не тратьте средства на то, без чего можете обойтись, — посоветовал эксперт. — Потребителю, что-то купившему онлайн, важно знать свои права и уметь ими пользоваться.

Прежде всего это возможность отказаться от товара, к качеству которого нет претензий, в течение семи дней после покупки (кроме лекарств), напомнил он. Возврат возможен только в случае, если сохранен товарный вид и потребительские свойства вещи, что трудно будет доказать, если, например, вы вскрыли упаковку косметики или гигиенического средства, подчеркнул Петр Шелищ.

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