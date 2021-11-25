Уделать скидку: торговля ждет вдвое большей выручки на «черную пятницу»

В России стартует ежегодная акция распродаж «черная пятница», в этом году она продлится с 25 по 28 ноября . Ритейлеры рассчитывают, что выручка вновь станет рекордной и обороты акции вырастут вдвое относительно прошлого года. В 2020-м в «черную пятницу» продали на 40 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Дополнительных ограничений и мер защиты из-за пандемии принято не будет, торговля и так работает по стандартам Роспотребнадзора. Регионы «красной зоны» пускают в ТЦ в основном по QR-кодам. В чем специфика распродаж в этом году и как получить максимум от акции, разбирались «Известия».

Удвоить оборот

В 2021-м торговля ожидает увеличения оборота вдвое по итогам «черной пятницы» по сравнению с прошлогодним мероприятием. Об этом «Известиям» рассказал президент АКИТ Артем Соколов. Например, в Wildberries начали распродажу 22–23 ноября, число заказов подскочило в три раза. Акция стартует в ночь на 26 ноября и продлится до конца воскресенья. Артем Соколов напомнил, что в 2020 году россияне купили товаров со скидками почти на 40 млрд рублей — на 80% больше показателя 2019 года. В этом сезоне в распродаже участвует около 300 тыс. поставщиков. В 2020 году их было 200 тыс . Как обычно, компании представят товары со скидками, максимальный дисконт составит 95% .

В акции участвуют крупнейшие онлайн-площадки и торговые сети: Ozon, «Яндекс.Маркет», Wildberries, Aliexpress, E.bay, Lamoda, Citilink, «М.Видео-Эльдорадо» и многие другие. При этом, как уточили в АКИТ, зарубежные площадки в Сети могут не устраивать распродажи. В США «черная пятница» актуальна для стационарных магазинов. Онлайн-розница проведет распродажу в «Киберпонедельник» на следующей неделе.

Улетная распродажа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ритейл предполагает, что традиционно тремя самыми популярными категориями товаров у покупателей будут электроника, одежда и обувь, бьюти-продукция и товары для здоровья , заметили в АКИТ. В организации сказали, что одно из главных отличий распродаж пандемийных 2020 и 2021 года — охват категорий — от авиабилетов до строительных материалов.

Постепенно уходят в прошлое истории с искусственными скидками, когда стоимость товара сначала накручивали, а затем снижали, и в итоге люди приобретали вещи по обычной цене, подчеркнул Артем Соколов. Сейчас это единичные случаи, этот сценарий не имеет смысла при таком числе поставщиков — человек может легко сравнить цены при высокой конкуренции, пояснил эксперт. Плюс ко всему такие случаи несут негативный опыт для клиента, что отражается на репутации бренда.

Во время акции торговля исполняет основной протокол Роспотребнадзора по антиковидным мерам, предусматривающий дезинфекцию поверхностей, очистку воздуха, маски у персонала и санитайзеры для покупателей , напомнил Артем Соколов. Это исчерпывающий набор, поэтому добавить к нему нечего , сказал эксперт. Кроме того, интернет-продавцы стимулируют людей делать предоплаченные заказы, чтобы покупатели не задерживались в пунктах выдачи. В Союзе торговых центров согласны с коллегами: стационарная торговля не будет корректировать уже действующие правила, сказал «Известиям» глава организации Булат Шакиров. В большинстве регионов, которые входят в «красные зоны», вход в ТЦ осуществляется по QR-кодам, напомнил он.

Меньше эмоций

По итогам года в РФ прогнозируют инфляцию в 8%, на конец октября она достигла именно этого значения. Но дни распродаж вряд ли позволят гражданам существенно сэкономить и отбить общее подорожание товаров , сказал «Известиям» глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Григорий Остапкович. По его словам, лишь отдельные категории граждан, которые действительно хорошо ориентируются в дисконтных программах ритейлеров, могут выиграть в дни распродаж. Но часто акции — это маневр торговли для продажи неликвидных товаров.

Улетная распродажа Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Во время «черной пятницы» не стоит просто доверять представленным скидкам , посоветовал глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Лучше отслеживать предложения тех магазинов и брендов, которые люди обычно покупают, а значит, хорошо знают актуальный для них уровень цен , сказал он «Известиям». Тогда клиент может защитить себя от приобретения ненужного товара по завышенной цене. Дни распродаж в России отличаются от тех, что проводят в Америке и Европе, подчеркнул эксперт. В этих странах проводят акцию, чтобы распродать товар и очистить склады. Тогда как в РФ в части случаев это скорее маркетинговый ход и способ продвижения продукции, поэтому и глубина продаж в стране другая.

Чтобы купить товар с реальной скидкой, к «черной пятнице» нужно готовиться заранее , уверен президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов. Прежде всего стоит определить категории продукции, которые действительно необходимы, и наблюдать за стоимостью товаров в них. Так можно будет понять, от какой цены ритейлер предлагает скидки и есть ли дисконт вообще. Александр Иванов отметил, что часть людей используют для подготовки к распродаже cash сайта google.ru, чтобы изучить стоимость товаров в динамике . Такой способ позволяет максимально точно определить предлагаемую скидку. Кроме того, эксперт уверен: следует воздержаться от эмоциональных покупок и не реагировать только на размер дисконта .

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что покупатель может отказаться от товара, приобретенного во время «черной пятницы», если его еще не передали ему. Если товар успели доставить, то срок возврата ограничен семью днями. Причем вид продукции должен быть сохранен. Но это правило не распространяется на лекарства, от них невозможно отказаться.

Праздник для всех

Часть торговых сетей не ограничится тремя днями распродажи. Последние несколько лет россияне всё раньше начинают планировать подарки и готовиться к новогодним праздникам, чтобы распределить затраты и сэкономить, сказали «Известиям» в «М.Видео-Эльдорадо». Поэтому ритейлеры начали раньше запускать традиционные распродажи. В этом году из-за антиковидных ограничений праздничные предложения стартовали в октябре , сказали в компании.

«Яндекс.Маркет» проводит распродажу на протяжении всего ноября, а не отдельных дат, отметили «Известиям» в компании. А ритейлеры считают, что такой подход более рациональный: пользователи успевают без спешки и стресса купить то, что нужно, по выгодным ценам, маркетплейс и партнеры работают в более спокойном режиме. За первые недели компания зафиксировала рост спроса в три-пять раз.

В Wildberries также начали акцию раньше — 22–23 ноября , покупатели уже оформили втрое больше заказов, чем в то же время год назад. Сумма заказов выросла в 2,8 раза. Площадка предлагает скидки до 95%. Больше всего в натуральном выражении покупатели заказали платьев, футболок, книг, брюк, шапок, ботинок, кремов, гирлянд, чехлов для телефонов и чая.

Улетная распродажа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Сейчас на рынке сроки проведения акции сильно сдвинулись, — подтвердила директор «Эконики» по маркетингу Ирина Зуева. — Мы решили провести «черную пятницу» в последние 10 дней ноября.

В этом году бренд I Am Studio также увеличил период скидок, и эта мера оказалась одной из самых эффективных, рассказал его владелец Олег Воронин. Первые скидки ритейлер ввел в нерабочие дни (20%), этот дисконт продлили до «черной пятницы». Во время этой акции добавили еще 30% скидки на часть ассортимента.

В Ozon, наоборот, придерживаются графика проведения акции, считая это более эффективным . Представитель ритейлера напомнил, что в прошлом году оборот площадки вырос в 2,2 раза относительно «Черной пятницы – 2019». Значительнее всего рос спрос на электронные товары для хобби и отдыха, игровые приставки, ноутбуки, товары для спорта и другие. В компании сказали, что многие россияне стараются на распродажах закупиться впрок: делают большой запас товаров для дома, покупают подарки для будущих праздников.

AliExpress поддерживает локальных продавцов, предоставляя им специальные условия и низкие комиссии — особенно в периоды распродаж, сказали «Известиям» в компании. Это позволяет снизить цену для покупателя, не вредя интересам продавца.

В мире распродажу в «черную пятницу» проводят с XIX века, акцию придумали в США. Распродажа проходит сразу после Дня благодарения. В пятницу магазины делают скидки до 90%, как правило, для того, чтобы очистить полки перед рождественским сезоном. Американцы в попытке приобрести товары по серьезным скидкам устраивают давки и стычки. Хотя в России «черную пятницу» проводят без таких происшествий.

Над материалом работали: Евгения Перцева, Максим Талавринов, Вера Кузьмина, Валерий Кодачигов