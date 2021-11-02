Доставить приятности: трансграничная торговля показала взрывной рост в России

Спрос на доставку из-за рубежа в России показал взрывной рост. За три квартала объем посылок из Китая вырос в 36 раз, из США — в 7,2 раза, из Великобритании — в 199 раз, из Южной Кореи — в 17 раз. Сейчас трансграничный рынок начал отыгрывать позиции, которые потерял в 2020 году и в первом полугодии 2021-го. В этот период он почти каждый месяц уходил в минус, но с июля резко начал расти на 60–70%, отмечают эксперты.

Китайская посылка

По данным курьерской службы СДЭК, из Китая в Россию в январе-сентябре 2021 года ввезено на 3549,97% посылок больше, чем в январе-сентябре 2019 года (или в 36 раз). Из США в Россию в январе-сентябре 2021-го отправили на 617,69% посылок больше, чем в эти месяцы 2019 года (или в 7,2 раза). Количество доставок из Великобритании в январе-сентябре выросло в 199 раз к 2019 году. Число заказов из Южной Кореи — в 17 раз. Из Таиланда россияне получили в 753 раза больше посылок, а из Турции — в 17 раз больше, чем за девять месяцев 2019 года. Количество доставок из Германии выросло в четыре раза относительно 2019-го. Из Узбекистана за тот же период — в 65 раз, а из Чехии — в пять раз.

При этом, по данным СДЭК, лидер по объему доставок — Китай с долей в 93% заказов, у США — 4%. Оставшиеся 3% распределили между собой Великобритания, Южная Корея, Таиланд, Турция, Германия, Узбекистан, Чехия и другие страны.

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В «Почте России» заметили, что всё больше магазинов отправляют товары партиями, поэтому средний вес EMS-отправлений, посылок и мелких пакетов вырос на 38,2%, а средний логистический чек по ним — на 55,6% , уточнил представитель компании. Также жители России стали всё чаще заказывать доставку импортных посылок на дом. Количество курьерских доставок в первом полугодии 2021 года выросло в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, а их доля в общем числе доставок увеличилась с 5% до 17%.

— За первое полугодие 2021 года выручка от доставки импортных отправлений выросла на 33,7% и составила 15,4 млрд рублей , — сказал «Известиям» представитель «Почты России».

Больше всего товаров россияне заказывают из Китая, уточнили в компании. При этом активно растут объемы импортных отправлений по коммерческому каналу (доставка напрямую от физических лиц) из США: за первые два квартала 2021 года «Почта России» доставила из Америки в 4,2 раза больше отправлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, объемы из стран ЕС выросли в 1,6 раза.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в этом году чаще всего в зарубежных интернет-магазинах россияне заказывают одежду и обувь, цифровую и бытовую технику, мебель и товары для дома, большой спрос также на товары для детей, инструменты и садовую технику.

Простые покупки

Компания PickPoint подтвердила взрывной рост трафика заказов из США и стран Евросоюза. По словам CEO компании PickPoint Надежды Романовой, этому способствует развитие в России специализированных сервисов, которые обеспечивают простоту таких покупок с сохранением выгодной цены. Этот тренд компания отмечает на фоне другой важной тенденции — стагнации роста объема заказов из Китая.

— Основная причина роста заключается в восстановлении логистических цепочек, которые были нарушены из-за карантинных мероприятий. Это касается всех видов перевозок: авиа-, ж/д и морским транспортом, — пояснил «Известиям» президент АКИТ Артем Соколов.

Эксперты также считают, что покупатели стали больше заказывать товаров из-за рубежа в ожидании роста курса валют.

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В СДЭК согласились с коллегами и тоже объяснили взрывной рост трансграничной торговли карантинными трудностями, но несколько с другой стороны.

— На увеличение числа заказов с иностранных онлайн-витрин повлиял тот факт, что покупатели, которые обычно делали офлайн-покупки во время зарубежных поездок, теперь лишились такой возможности и вынуждены делать заказы в интернет-магазинах, — считает руководитель департамента международной логистики СДЭК Андрей Побежимов.

В службе отметили, что в США российские покупатели чаще всего заказывают одежду, обувь и аксессуары известных марок. Из Турции в Россию доставляют изделия из кожи. Среди популярных товаров Таиланда — органическая косметика, дизайнерская одежда в азиатском стиле и украшения интерьера.