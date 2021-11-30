Держать рост: ВВП России по итогам года составит 4,2%

Рост ВВП России по итогам года может составить 4,2%. Об этом Владимир Путин заявил 30 ноября во время пленарной сессии 13-го инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!» . Также глава государства сообщил о восстановлении ситуации на рынке труда — в сентябре безработица опустилась до 4,3%. Тем не менее, серьезной проблемой остается высокая инфляция . Свои соображения о том, как ее снизить, высказали главы ключевых ведомств, председатель ЦБ и крупные предприниматели. Президент же не исключил новых мер поддержки граждан, призвал кабмин подготовить план действий в связи с рисками распространения «Омикрона» , раскритиковал Запад за то, что тот испортил «идиллические отношения» с Москвой и рассказал о своих планах на 2024 год.

Новый штамм

Форум «Россия зовет!» второй год подряд из-за пандемии проходит в онлайн формате. На этот раз его центральная тема — «Переосмысляя приоритеты в пользу устойчивого развития» . По сложившейся традиции последних лет в мероприятии, которое проводится с 2009 года, принял участие Владимир Путин.

В ходе пленарной сессии, которую модерировал руководитель ВТБ Андрей Костин, глава государства не только дал оценку нынешнему состоянию российской экономики, но и ответил на вопросы зарубежных инвесторов.

Держать рост Фото: Global Look Press/Marcus Brandt/dpa

Впрочем, начал президент, ожидаемо, с пандемии коронавируса . Новый штамм «Омикрон», который был недавно выявлен в южноафриканских странах, уже успел добраться до других континентов и вызвать новую волну ограничений по всему миру. По словам Владимира Путина, из-за его появления темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом.

— В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса . Прежде всего необходимо постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкие алгоритмы для снижения распространения инфекции, — заявил президент.

В связи с этим он призвал правительство подготовить обновленный план действий в связи с рисками распространения этого штамма коронавируса. Кроме того, Владимир Путин вновь отметил важность международного сотрудничества в борьбе с COVID-19, включая взаимное признание вакцин и прививочных сертификатов .

Ценовой бум

Что касается непосредственно экономической повестки, то одной из главных проблем в мире сейчас остается высокая инфляция . В частности, это касается роста цен на продовольствие. При этом за последний месяц на глобальных рынках, к примеру, резко подорожала пшеница.

Инфляционное давление на себе ощущают и россияне, особенно семьи с небольшими доходами, констатировал президент. В связи с этим он призвал увеличить объемы производства на внутреннем рынке . Согласно прогнозам Центробанка, к концу года инфляция составит 7,4-7,9%. К слову, на фоне объективных трудностей Владимир Путин не исключил новых мер поддержки граждан .

При этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума сообщила журналистам, что Банк России предлагает не продлевать льготную программу по ипотеке: «У нас есть и другие льготные программы, более адресные».

Держать рост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Впрочем, проблема инфляции на площадке форума активно обсуждалась в течение всего дня. Рост цен в России нельзя назвать полностью импортируемым, так как он коснулся широкого круга товаров, и спрос восстановился быстрее, чем предложение. Но издержки из-за инфляции за рубежом действительно переносятся в цены, и эту спираль нужно останавливать с помощью денежно-кредитной политики, рассказала председатель ЦБ . Банк России намерен вернуть инфляцию к цели в 4% к концу 2022-го.

При этом министр финансов Антон Силуанов уверен, что ДКП должна быть умеренно мягкой, а бюджет умеренно жестким , чтобы стимулировать бизнес дешевыми кредитами, а не раздачей денег. Правительство предлагает льготы, в том числе под конкретные обязательства по инвестициям, однако подобная поддержка носит точечный характер, и предприятия должны вкладываться в развитие за счет прибыли .

Бизнес уже это делает, но для снижения инфляции следует увеличить производство российских товаров, а правительство должно помочь экспортировать их, считает основатель и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

Кроме того, проекты не осуществляются только на средства предприятий, поэтому ставка по кредитам крайне важна . Для снижения роста цен нужно уравнять спрос и предложение, однако последнее не увеличится при текущих процентах по займам, отметил основатель «Русала» Олег Дерипаска.

По его мнению, в России сохраняются две основные диспропорции – социальная и территориальная, и это можно исправить с помощью ДКП . Бизнесмен предложил смягчить кредитные условия хотя бы для производства в Сибири и на Дальнем Востоке, так как на эту территорию приходится почти половина мирового спроса от соседних стран, но из-за нехватки средств предложение там недостаточно.

Политика должна поддерживать и рост предложения, согласилась Эльвира Набиуллина . Однако ставки по длинным инвестиционным кредитам, которые бизнес берет на развитие производства, сильно зависят от ожиданий банков по инфляции, поэтому ЦБ необходимо бороться с ростом цен для сохранения более низких процентов по таким продуктам, отметила глава Банка России.

Держать рост Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Правительство поддерживает частные вложения, и рост прибыли через некоторое время тоже перейдет в инвестиции, считает министр экономического развития Максим Решетников . Кроме того, он ожидает, что дефицит рынка труда вызовет повышение вложений бизнеса в ряде отраслей.

ЦБ действует с учетом роста мировой инфляции, предложение товаров и услуг оперативно не нарастить, поэтому единственное решение – увеличить ключевую ставку, согласился начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин. По его мнению, на заседании в декабре Банк России может поднять показатель сразу на 0,75%, до 8,25%.

Другого мнения придерживается директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев. Основной вклад в инфляцию вносят продукты питания, поэтому гораздо эффективнее не повышать ключевую ставку, а оказать адресную поддержку сельхоз-сектору, например, за счет дешевых кредитов или налоговых льгот, считает эксперт.

Точка роста

Между тем президент указал на ряд положительных изменений: «благодаря ответственным, просчитанным действиям государства и бизнеса российская экономика уже превысила докризисный уровень» . Так, в РФ удалось полностью восстановить ситуацию на рынке труда. Уровень безработицы в сентябре опустился до 4,3%. Кроме того, за январь — сентябрь 2021 года ВВП увеличился на 4,6%. По итогам года прогнозируется его рост на уровне 4,2% , заметил он.

С этим прогнозом согласен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его словам, росту экономики способствовали ряд ключевых факторов: восстановление глобальной экономики, подъем цен на нефть до трехлетних максимумов выше $80 за баррель, на газ, металлы, зерно и другие сырьевые товары. Кроме того, вакцинация от COVID-19 и накопленный опыт граждан, бизнеса и властей в целом позволили взять ситуацию с вирусом под контроль.

Вместе с тем стоит отметить, что росту потребления и инвестиций способствовало увеличение бюджетных расходов, включая и соцвыплаты, добавил аналитик. Эти и ряд других мер позволили российской экономике в середине года среди первых в мире вернутся на докризисный уровень, уверен он. Тогда как сдерживающие факторы для роста ВВП заключаются в повышенной неопределенности из-за рисков новой волны пандемии COVID-19, антиковидных ограничений в мире и глобально высокой инфляции, резюмировал Михаил Васильев.

В ожидании инвестиций

Сейчас одна из главных задач властей заключается в том, чтобы закрепить позитивные тенденции в российской экономике, в том числе с помощью привлечения инвестиций . При этом долгосрочным приоритетом, в частности, остается наращивание доли инфраструктурных вложений в ВВП.

— Мы запустили мощный инструмент развития территорий – это инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке 3% и сроком 15 лет, — подчеркнул Владимир Путин . — За ближайшие два года дополнительный объем работ по проектам, реализуемым с помощью такого инструмента, должен превысить полтриллиона рублей.

Программа инфраструктурных бюджетных кредитов продлится как минимум до 2026 года. Кроме того, по 2024-ый включительно из ФНБ планируется выделить 2,5 трлн рублей. Этот ресурс будет вложен на возвратной основе в крупнейшие инвестиционные проекты, прежде всего, в области инфраструктуры, уточнил президент.

В РФ также сформирована правовая база для запуска «зеленых» проектов, которые позволят существенно снизить выбросы вредных веществ. С 1 июля будущего года будет все подготовлено для запуска климатических инициатив бизнеса, добавил он.

Президент также попросил правительство совместно с Банком России и деловыми кругами проработать линейку соответствующих финансовых инструментов, включая налоговые льготы, субсидии и государственные гарантии для предприятий и инвесторов .

Кроме того, он поручил стимулировать долгосрочные вложения граждан на фондовом рынке. С учетом того, что президент говорит, в том числе, о налоговых вычетах, связанных с вложением именно в российские ценные бумаги, то скорее речь пойдет о дополнительных льготах при инвестициях в отечественные долговые инструменты, полагает начальник отдела консультирования «БКС Мир инвестиций» Антон Калинин.

В отношении таких бумаг возможно применение двух типов налоговых стимулов: так называемая льгота долгосрочного владения, предусматривающая более чем трёхлетнее обладание ценными бумагами, и налоговый вычет при продаже таких инструментов на ИИС , если он не был использован с возвратом налога при внесении средств на счет, отметил эксперт.

Участники рынка и регулятор уже довольно долго обсуждают вопрос создания ИИС третьего типа, который по своей сути и является элементом стимулирования долгосрочного инвестирования, подчеркнул замглавы «Открытие Брокер» Андрей Салащенко. Такой счет потенциально мог бы стать не только стимулом для самого инвестора, но и некоторым элементом социальной политики работодателя при условии включения в механизм функционирования счета возможности софинансирования со стороны последнего, считает эксперт. Кроме того, такие меры привлекут длинные частные деньги в экономику страны, добавил он.

В ряде зарубежных государств подобные программы стимулирования успешно применяются, рассказал Андрей Салащенко. Например, в Великобритании есть так называемые Lifetime ISA – в целом можно их назвать аналогом обсуждаемых сейчас ИИС-3. Основной стимул — освобождение от налога на доход от инвестиций при снятии средств после 60 лет, тогда как открыть их можно до 40. Свои программы есть в Канаде и Японии.

Красные линии

В ходе пленарной сессии президент остановился и на вопросах политического характера. В целом он дал понять, что Россия заинтересована в развитии международного сотрудничества и не хочет «жить за крепостными стенами» . Тем не менее, Москва продолжит повышать уровень своего суверенитета, в том числе экономического.

Что касается развития вооруженного потенциала, то это лишь ответная мера на действия западных стран , уточнил он. По мнению Владимира Путина, в 1990-е годы отношения России и Запада были «почти идиллические». Тем не менее, НАТО приняло решение приблизить свою военную инфраструктуру к российским границам.

— Дело дошло до того, что в Польше и Румынии теперь размещаются системы противоракетной обороны. А пусковые установки, которые там стоят — Mk-41, на них могут быть поставлены и «Томагавки» — ударные системы. Но это же создает для нас угрозы, — подчеркнул Владимир Путин. — В ответ мы вынуждены были начать разработку гиперзвукового оружия.

Он добавил, что с начала года на вооружении у России будет уже новая ракета морского базирования: «Гиперзвуковая — 9 махов. Подлетное время будет до тех, кто отдает приказы, тоже пять минут» .

Российский лидер также выразил надежду, что в западных странах возобладает здравый смысл и они не переступят «красные линии». При этом в качестве примера он привел возможное размещение на территории Украины ударных комплексов.

Глава государства также призвал разблокировать в банках денежные средства Афганистана для решения гуманитарных проблем в этой стране. Кроме того, он заявил о готовности сотрудничать с США в борьбе с киберпреступлениями.