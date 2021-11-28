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Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии

В Польше и Германии наращивают количество тяжелой бронетехники для «сдерживания РФ»
Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Пороговое движение: какие силы НАТО стянуло к рубежам России и Белоруссии
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2021-11-26 19:24:52
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На этой неделе появились кадры переброски американской артиллерии в Польшу, ближе к границе с Белоруссией. Информацию о наращивании воинского контингента на польской территории «Известиям» также подтвердили источники в Минобороны России. Заявил о радикальном пересмотре стратегии сдерживания в отношении РФ и Лондон. Великобритания возвращает сотни единиц боевой техники в Германию. Ускоренными темпами на континенте возрождается артиллерийский блок Соединенных Штатов. По мнению экспертов, нынешнее пограничное обострение в Белоруссии стало лишь удобным поводом для наращивания сил альянса в регионе. Какие войска сосредотачиваются у рубежей России, разбирались «Известия».

Пограничное состояние

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Во вторник, 23 ноября, в соцсетях появились кадры эшелона с несколькими десятками самоходных артустановок M109 Paladin. Они направлялись через город Легвица в сторону Белоруссии. До этого в ноябре на видео попала и переброска в Прибалтику тяжелой бронетехники Германии. Источники в российском оборонном ведомстве подтвердили «Известиям» продолжающееся сосредоточение артиллерии США и НАТО в Польше.

25 ноября во время визита в брюссельскую штаб-квартиру НАТО президент Польши Анджей Дуда призвал руководство блока дополнительно усилить военное присутствие на восточном фланге. Он также заявил о необходимости патрулирования самолетами НАТО границы, хотя бы на временной основе.

На этой же неделе представитель МИД Польши Лукаш Ясина сообщил, что в связи с кризисом на границе с Белоруссией она уже усилена британскими военными и присутствие там иностранных войск уже не будет «символическим», как прежде.

Пороговое движение
M109 Paladin
Фото: Global Look Press/U.S. Army
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Великобритания также заявила о возвращении своего контингента в Германию, откуда он был выведен всего год назад. Там разместят бригаду сухопутных сил, состоящую из примерно 250 единиц бронетехники, включая танки и артиллерию. Эта европейская страна наряду с Оманом и Кенией станет одним из трех основных хабов для зарубежного присутствия войск королевства.

— Предлог для наращивания военной группировки всегда найдется. Все всегда чем-то это оправдывают. Вопрос только, чем такие вещи заканчиваются, — рассуждает военный эксперт Владислав Шурыгин. — Современные противоречия, которые всё более туго затягиваются в первую очередь между нами, США и Великобританией, всё меньше находят возможности разрядки через какие-то переговоры. К сожалению, в американском руководстве не осталось людей, которые знают, что такое война. В 1962 году удалось избежать Карибского кризиса, потому что большинство людей во власти помнили, что такое война и какую цену приходится платить за те или иные амбиции. Поэтому договорились. А сейчас нам договариваться не с кем. Поэтому такая концентрация сил у границ вызывает серьезную обеспокоенность.

Ударный кулак

В начале ноября США воссоздали в Европе 56-е командование полевой артиллерии. Вооруженное баллистическими ракетами средней дальности Pershing II, оно было расформировано в 1991 году. Возрожденный штаб в городе Майнц-Кастель будет управлять артиллерийскими и ракетными подразделениями США в Европе, включая новейшие.

Оно станет вторым по счету командованием нового типа, так называемым многосредным, способным организовывать и координировать удары межвидовых огневых систем по самым различным целям, в том числе в околоземном пространстве. Первое ранее было развернуто в Юго-Восточной Азии для сдерживания Китая и помощи союзникам.

Пороговое движение
Фото: Wikipedia.org/Cpl Jamie Peters RLC/MOD
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Хотя штаб будет располагаться в Германии, координировать он будет огневые задачи по всей Европе. Так, в сентябре этого года ракетная установка M270 41-й артбригады США на учениях управляемым боеприпасом поразила морскую цель в 20 км от побережья Норвегии.

Выход из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) позволит США разместить в Европе свои перспективные вооружения, включая разрабатываемые гиперзвуковые ракеты средней дальности.

Польша уже несколько лет предлагает США разместить на своей территории и ядерное оружие. Эта тема вновь стала актуальной из-за опасений, что новое коалиционное правительство Германии может потребовать вывода американских атомных авиабомб с территории страны. В рамках концепции «устрашения потенциальных противников» на одной из авиабаз сейчас размещено до 20 таких боеприпасов малой мощности.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что в случае отказа Германии от базирования американского ядерного оружия его можно будет перебросить в Восточную Европу. При этом он не уточнил конкретную страну, где оно может оказаться.

— Ситуация с мигрантами в Белоруссии сыграла для Североатлантического альянса роль удачного мотивационного фактора, который можно использовать как предлог для наращивания сил, — пояснила «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Но думаю, это не главная причина и даже, наверное, вовсе не причина. Стягивание войск НАТО на восток связано с обострением внешнеполитической обстановки. События надо рассматривать в комплексе — ранее боевые корабли заходили в Черное море, возросла интенсивность разведывательных полетов у российских границ. Сейчас войска в Польше проводят маневры. Думаю, блок готовится к серьезной военной игре.

Пороговое движение
на границе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Блок силы

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После событий 2014 года на Украине по инициативе США для «сдерживания России» была запущена программа Atlantic Resolve в Польше и прибалтийских странах. Она предполагает увеличение военного присутствия Соединенных Штатов в регионе на море, в воздухе и на суше. Учения альянса здесь стали более частыми и масштабными.

В 2016 году на саммите НАТО союзники по блоку приняли решение дополнительно усилить военное присутствие в восточной части Североатлантического альянса. По программе Enhanced Forward Presence на ротационной основе (с заменой каждые девять месяцев) созданы четыре многонациональные боевые группы численностью до тысячи человек каждая. Их разместили в Эстонии, Латвии, Литве и Польше. Кроме того, было решено сформировать в Румынии многонациональную пехотную бригаду.

С 2017 года на ротационной основе части боевой группы бронетанковой бригады (Armored Brigade Combat Team) и вертолетной бригады (Combat Aviation Team) со штатными комплектами вооружения и боевой техники разместили в Польше, Прибалтике, Болгарии и Венгрии. Для еще одной американской бригады сухопутных войск в Германии, Бельгии и Нидерландах созданы хранилища вооружений и боевой техники. Личный состав для нее можно оперативно перебросить в Европу авиацией или кораблями.

На ротационной основе в Восточной Европе дополнительно разместилась 1-я бронетанковая бригада 3-й пехотной дивизии США (батальоны в Польше, Румынии и Прибалтике).

Пороговое движение
танки
Фото: ТАСС/TOMASZ WASZCZUK

В середине 2018 года после долгих споров Североатлантический альянс сформулировал программу «четыре по 30». По этому плану блок должен быть способен выставить в Европе в течение 30 дней сводную группировку из 30 полностью боеготовых механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 эскадрилий авиации.

К 2020 году американский контингент в Европе насчитывал 52 тыс. человек. По решению президента США Дональда Трампа он был сокращен примерно на 5 тыс. Администрация Джо Байдена изменила это решение, и серьезного сокращения не произошло. Позже Варшава и Вашингтон подписали двустороннее соглашение об усилении военного сотрудничества, позволяющее расширить военное присутствие Соединенных Штатов в Польше.

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