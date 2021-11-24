Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ
Евросоюз и Республика Беларусь (РБ) начали решать миграционный кризис на польско-белорусской границе. Наиболее вероятный выход из него — репатриация беженцев. Вместе с тем в Минске не исключают, что подобные обострения могут случиться в будущем: как заявили «Известиям» в белорусском парламенте, чтобы предотвратить это, надо вернуться к соглашению с ЕС о реадмиссии, которое РБ приостановила в октябре этого года.
Дело техники
Евросоюз и Белоруссия начали переговоры о решении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Как сообщил 22 ноября представитель Еврокомиссии Петер Стано, консультации ведутся на разных уровнях — экспертном (в том числе и с гуморганизациями ООН) и дипломатическом (за последние дни глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дважды провели переговоры на этот счет).
«Единственная цель [этих контактов] — способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране [Белоруссии]», — отметил представитель ЕК.
При этом, как рассказал собеседник «Известий» в европейских дипломатических кругах, прямой диалог о миграционном кризисе с действующими белорусскими властями вовсе не означает их принятия. После президентских выборов 2020 года Евросоюз не признал Александра Лукашенко главой государства и, по словам источника «Известий», несмотря на срочную необходимость урегулировать обострение на границе, менять свой подход не намерен.
В Минске говорят, что европейское одобрение нынешнему белорусскому руководству особо и не нужно. Там уверены: в протестах, которые развернулись после выборов 2020 года, виноват именно ЕС.
Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе
— Признание со стороны Евросоюза уже давно потеряло всякий смысл. Его значение начало приближаться к нулю, когда стало известно, что ряд спецслужб — в частности, Польши и Литвы — принимали участие в организации цветной революции в Республике Беларусь, — сказал «Известиям» глава международной комиссии Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. — Мы всегда открыты для взаимодействия с нашими соседями для решения практических вопросов, связанных с нормальной жизнедеятельностью и судьбой этих несчастных людей, которые застряли на границе.
А других вариантов решения, кроме репатриации, похоже и нет. В Евросоюз беженцев пускать никто не будет — на днях Берлин отверг публичное предложение Минска создать гумкоридор, по которому они могли бы пройти в ФРГ. В Белоруссии они тоже, скорее всего, не останутся — в МВД, в частности, заявили, что ни один из мигрантов на границе заявление на убежище не подавал.
И хотя в приграничном логистическом центре по-прежнему находятся свыше тысячи человек, беженцы уже постепенно возвращаются домой. На прошлой неделе порядка 400 человек покинули республику рейсом Минск–Багдад; 22 ноября из страны выехали 118 человек, к репатриации готовят еще одну группу.
Риски рецидива
При этом в Варшаве уверены: режиссируется нынешнее обострение из Москвы, Минск же здесь — исключительно исполнитель. Как заявил 23 ноября глава польского МИД Збигнев Рау, его страна готова вести переговоры по миграционному кризису с Россией; с РБ она согласна обсуждать лишь «технические вопросы».
В Москве причастность РФ категорически отвергают, подчеркивая: в этой истории Россия — не сторона конфликта.
— Мы не готовы к контактам с поляками и не будем этого делать. Нас просто опять хотят втянуть в проблему как сторону — по аналогии с Донбассом. Но мы никакой стороной конфликта не являемся, как и в случае с Донбассом, и являться не будем, — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — В истории с мигрантами все просто: поляки не хотят разговаривать с Лукашенко — он ведь, как они говорят, «последний диктатор Европы» — поэтому хотят говорить с нами. Но не дождутся. Пусть разговаривают о своих проблемах с Евросоюзом, а к нам не лезут.
О том, что РБ перестанет контролировать поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу, Александр Лукашенко заявил в мае 2021 года. «Мы не будем больше держать тех, кого вы (западные страны. — «Известия») гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — сказал он спустя полтора месяца, после того как Евросоюз ввел в отношении Минска четвертый пакет ограничений, и обострение на границе — тогда с Литвой — стало главной темой новостей.
И вот сейчас, когда ситуация, похоже, движется к разрешению, возникает вопрос: учитывая, что Брюссель одобрил пятый санкционный пакет, не повторится ли ситуация с мигрантами?
— Миграционный кризис носит глобальный характер. Беларусь столкнулась с ним в последние полгода, а ведь он разворачивался на просторах Европы уже как минимум 10 лет. Поэтому, конечно, все может повториться. И собственно, мы должны думать об этом на перспективу, — ответил на этот вопрос Андрей Савиных. — Нам пока неизвестно, о каких технических решениях говорит польская сторона. Устойчивым решением может быть комплексный возврат к тому взаимодействию, которое проходило в рамках соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.
Это соглашение между ЕС и РБ предполагает, что мигранты, которые незаконно приехали из Белоруссии в Европу, должны вернуться обратно. Оно вступило в силу в июле 2020 года вместе с упрощенным для белорусов визовым режимом. Год спустя на фоне осложнившихся двусторонних отношений Минск заявил о приостановке реадмиссии (в октябре это решение вступило в силу). В ответ на это Брюссель приостановил работу упрощенного визового режима для белорусских чиновников.
Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе
— В этой ситуации выигрыша нет, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Но уже больше года действует фактический бойкот властей РБ со стороны Евросоюза. В контексте этого кризиса европейские лидеры поняли, что без прямой коммуникации с руководством республики им не обойтись. 25 лет Брюссель то общался, то не общался с Александром Лукашенко. И вот теперь тоже — чуть-чуть не пообщались, и в итоге опять возобновят контакты.
По мнению эксперта, это не последний кризис в отношениях Белоруссии и Евросоюза. Мигранты — не единственная точка напряжения, есть целый ряд проблем, которые потом будут более рельефны и по которым Евросоюзу придется вести диалог с представителями реальной белорусской власти, подытожил Денис Денисов.