Уйти в реадмиссию: как предотвратить новые кризисы на границе ЕС и РБ

Евросоюз и Республика Беларусь (РБ) начали решать миграционный кризис на польско-белорусской границе . Наиболее вероятный выход из него — репатриация беженцев. Вместе с тем в Минске не исключают, что подобные обострения могут случиться в будущем: как заявили «Известиям» в белорусском парламенте, чтобы предотвратить это, надо вернуться к соглашению с ЕС о реадмиссии , которое РБ приостановила в октябре этого года.

Дело техники

Евросоюз и Белоруссия начали переговоры о решении миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Как сообщил 22 ноября представитель Еврокомиссии Петер Стано, консультации ведутся на разных уровнях — экспертном (в том числе и с гуморганизациями ООН) и дипломатическом (за последние дни глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей дважды провели переговоры на этот счет) .

«Единственная цель [этих контактов] — способствовать безопасной репатриации людей, застрявших в этой стране [Белоруссии]», — отметил представитель ЕК.

При этом, как рассказал собеседник «Известий» в европейских дипломатических кругах, прямой диалог о миграционном кризисе с действующими белорусскими властями вовсе не означает их принятия . После президентских выборов 2020 года Евросоюз не признал Александра Лукашенко главой государства и, по словам источника «Известий», несмотря на срочную необходимость урегулировать обострение на границе, менять свой подход не намерен.

В Минске говорят, что европейское одобрение нынешнему белорусскому руководству особо и не нужно . Там уверены: в протестах, которые развернулись после выборов 2020 года, виноват именно ЕС.

Уйти в реадмиссию Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Признание со стороны Евросоюза уже давно потеряло всякий смысл . Его значение начало приближаться к нулю, когда стало известно, что ряд спецслужб — в частности, Польши и Литвы — принимали участие в организации цветной революции в Республике Беларусь, — сказал «Известиям» глава международной комиссии Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. — Мы всегда открыты для взаимодействия с нашими соседями для решения практических вопросов, связанных с нормальной жизнедеятельностью и судьбой этих несчастных людей, которые застряли на границе .

А других вариантов решения, кроме репатриации, похоже и нет. В Евросоюз беженцев пускать никто не будет — на днях Берлин отверг публичное предложение Минска создать гумкоридор, по которому они могли бы пройти в ФРГ. В Белоруссии они тоже, скорее всего, не останутся — в МВД, в частности, заявили, что ни один из мигрантов на границе заявление на убежище не подавал.

И хотя в приграничном логистическом центре по-прежнему находятся свыше тысячи человек, беженцы уже постепенно возвращаются домой. На прошлой неделе порядка 400 человек покинули республику рейсом Минск–Багдад; 22 ноября из страны выехали 118 человек, к репатриации готовят еще одну группу.

Риски рецидива

При этом в Варшаве уверены: режиссируется нынешнее обострение из Москвы, Минск же здесь — исключительно исполнитель . Как заявил 23 ноября глава польского МИД Збигнев Рау, его страна готова вести переговоры по миграционному кризису с Россией; с РБ она согласна обсуждать лишь «технические вопросы».

Уйти в реадмиссию Ситуация в лагере с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В Москве причастность РФ категорически отвергают , подчеркивая: в этой истории Россия — не сторона конфликта.

— Мы не готовы к контактам с поляками и не будем этого делать. Нас просто опять хотят втянуть в проблему как сторону — по аналогии с Донбассом. Но мы никакой стороной конфликта не являемся, как и в случае с Донбассом, и являться не будем , — сказал «Известиям» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. — В истории с мигрантами все просто: поляки не хотят разговаривать с Лукашенко — он ведь, как они говорят, «последний диктатор Европы» — поэтому хотят говорить с нами. Но не дождутся. Пусть разговаривают о своих проблемах с Евросоюзом, а к нам не лезут.

О том, что РБ перестанет контролировать поток мигрантов с Ближнего Востока в Европу, Александр Лукашенко заявил в мае 2021 года. «Мы не будем больше держать тех, кого вы (западные страны. — «Известия») гнобили в Афганистане, Иране, Ираке. У нас нет на это ни денег, ни сил в результате ваших санкций», — сказал он спустя полтора месяца, после того как Евросоюз ввел в отношении Минска четвертый пакет ограничений , и обострение на границе — тогда с Литвой — стало главной темой новостей.

И вот сейчас, когда ситуация, похоже, движется к разрешению, возникает вопрос: учитывая, что Брюссель одобрил пятый санкционный пакет, не повторится ли ситуация с мигрантами?

— Миграционный кризис носит глобальный характер. Беларусь столкнулась с ним в последние полгода, а ведь он разворачивался на просторах Европы уже как минимум 10 лет. Поэтому, конечно, все может повториться . И собственно, мы должны думать об этом на перспективу, — ответил на этот вопрос Андрей Савиных. — Нам пока неизвестно, о каких технических решениях говорит польская сторона. Устойчивым решением может быть комплексный возврат к тому взаимодействию, которое проходило в рамках соглашения о реадмиссии с Евросоюзом .

Это соглашение между ЕС и РБ предполагает, что мигранты, которые незаконно приехали из Белоруссии в Европу, должны вернуться обратно. Оно вступило в силу в июле 2020 года вместе с упрощенным для белорусов визовым режимом. Год спустя на фоне осложнившихся двусторонних отношений Минск заявил о приостановке реадмиссии (в октябре это решение вступило в силу). В ответ на это Брюссель приостановил работу упрощенного визового режима для белорусских чиновников.

Уйти в реадмиссию Беженцы с Ближнего Востока идут в центр временного содержания мигрантов, оборудованный в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— В этой ситуации выигрыша нет, — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. — Но уже больше года действует фактический бойкот властей РБ со стороны Евросоюза. В контексте этого кризиса европейские лидеры поняли, что без прямой коммуникации с руководством республики им не обойтись . 25 лет Брюссель то общался, то не общался с Александром Лукашенко. И вот теперь тоже — чуть-чуть не пообщались, и в итоге опять возобновят контакты.

По мнению эксперта, это не последний кризис в отношениях Белоруссии и Евросоюза. Мигранты — не единственная точка напряжения, есть целый ряд проблем, которые потом будут более рельефны и по которым Евросоюзу придется вести диалог с представителями реальной белорусской власти, подытожил Денис Денисов.