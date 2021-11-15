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Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском

Брюссель пришел к политическому решению о пятом пакете ограничений
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
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2021-11-15 17:58:22
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Евросоюз принял политическое решение о том, что он введет в отношении Белоруссии пятый пакет санкций. Кто попадет в черный список, пока неизвестно. Как пояснили «Известиям» в экспертном сообществе, Брюссель будет использовать санкции как аргумент на переговорах с республикой по миграционному кризису на польско-белорусской границе. Параллельно с этим ЕС обращается к Москве, с тем чтобы она повлияла на Минск. В Кремле говорят, что готовы подключиться к урегулированию в качестве посредника, и отмечают, что РФ в этой роли уже «отчасти» выступает.

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Евросоюз введет санкции против лиц, которые причастны к организации миграционного кризиса на границе Белоруссии с Польшей. К такому решению 15 ноября пришли главы МИД ЕС на заседании в Брюсселе. Объединение расширило критерии включения в санкционные списки. Теперь европейские меры коснутся тех людей и юрлиц, которые «организуют незаконное пересечение внешних границ Евросоюза или содействуют деятельности режима [президента Белоруссии Александра] Лукашенко».

«Мы договорились принять новый пакет санкций, пятый по счету, который будет финализирован в ближайшие дни», — заявил по итогам встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Министры приняли общее политическое решение о том, что санкции будут. Кто конкретно попадет в «стоп-листы», пока неизвестно. До этого на протяжении двух месяцев шла речь о том, чтобы наказать авиакомпании, которые, по мнению Брюсселя, «поставляют» беженцев в Минск.

Сейчас в белорусском черном списке ЕС находятся 166 физлиц и 15 организаций — заморожены их европейские активы, им запрещен въезд в Евросоюз. Помимо этого, в отношении Белоруссии действуют секторальные экономические санкции. Они подразумевают запрет на покупку нефтепродуктов, калийных удобрений, ограничения в банковском секторе.

Блок-стоп
Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель

Фото: Global Look Press/CAZaro De Luca/Keystone Press Agency

Накануне встречи звучали разные предположения о том, какими будут новые меры. Накануне заседания совета The Financial Times сообщила: помимо авиаперевозчиков, ограничения могут затронуть еще и Национальный аэропорт Минска и гостиницу «Минск» — «за размещение мигрантов». В Республике Беларусь (РБ) говорят, что будут отвечать исходя из итогового решения союза.

Действия еэсовских чиновников, по-моему, переходят все границы здравого смысла. Совершенно непонятно, какой логикой они руководствуются и какой результат они хотят получить, — прокомментировал в беседе с «Известиями» эти предположения глава международного комитета палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных. — Мы спокойно смотрим на весь этот процесс и реагировать будем только после совершения ими действий, поскольку совершенно невозможно предсказать, какую глупость они еще могут придумать.

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О том, что реакция будет, 15 ноября заявил Александр Лукашенко. «Санкциями пугают. Хорошо, посмотрим. Они думают, что я буду шутить, что я ляпнул языком и всё. Ничего подобного. Мы будем защищаться. Всё, дальше нам отступать некуда», — сказал он на встрече с рабочей группой по доработке проекта Конституции. До этого он пригрозил Евросоюзу тем, что в случае новых мер может перекрыть поставки российского газа по трубопроводу Ямал–Европа, который идет в Германию через РБ и Польшу.

С Москвой он этот момент не согласовывал. «Я, честно говоря, об этом первый раз слышу, потому что вот я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время. Он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Ну он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал 13 ноября в интервью «России-1» президент РФ Владимир Путин, предположив, что президент Белоруссии выступил с таким заявлением «в сердцах». По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, российский лидер обсудил эту тему с Александром Лукашенко 14 ноября. Деталей разговора он не привел.

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В причастности к миграционному кризису в Европе неоднократно обвиняли Россию. Чаще всего об этом говорила Варшава — так, премьер-министр Матеуш Моравецкий 9 ноября заявил, что события на границе — часть политики РФ, которая управляет действиями Александра Лукашенко. Дмитрий Песков назвал эти слова неприемлемыми, а Владимир Путин подчеркнул, что сам узнал о кризисе на границе из СМИ.

Поток обвинений с польской стороны это не остановило. Так, 15 ноября польский вице-премьер Петр Глиньский заявил в интервью Polska Times, что «международное давление на эти два режима — белорусский и российский — должно быть намного сильнее». «Я бы даже рассматривал возможность исключения двух этих стран из многих международных организаций, а также спортивных состязаний, которые для них важны», — заявил политик.

В Москве сомневаются, что эту идею претворят в жизнь.

Блок-стоп
Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Это предложение абсолютно необоснованно и в силу этого в высшей степени нелепо. Оно собой представляет исключительно пропагандистский ход, сотрясание воздуха с целью перевести все внимание не только на Белоруссию, но теперь уже и на Россию и увести это внимание от Польши, — сказал «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. — Всё это в комплексе делает для меня эту инициативу, с одной стороны, шитой белыми нитками, а с другой стороны — мне не хотелось бы верить в перспективы ее реализации, потому что она слишком оторвана от реальной сути того, что происходит сейчас на белорусско-польской границе.

В причастности к кризису также обвиняли российский «Аэрофлот». Компания эти вызовы отвергает, отмечая, что граждане Ирака и Сирии не следовали ее рейсами в Белоруссию через третьи страны. Как сообщило 15 ноября агентство ТАСС со ссылкой на диписточник в Брюсселе, «нет никаких свидетельств того, что российская авиакомпания целенаправленно занимается перевозкой мигрантов в Минск», а потому в нынешний «стоп-лист» ее включать не будут. Ситуация может измениться, если «Аэрофлот» запустит чартеры или распродажу билетов в РБ из Турции или стран Северной Африки, отметил собеседник агентства.

Аргумент на переговорах

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Решение кризиса упирается в диалог между Брюсселем и Минском. Их первый прямой разговор состоялся 14 ноября — тогда ситуацию обсудили Жозеп Боррель и его белорусский коллега Владимир Макей. По сообщению Минска, стороны подтвердили «заинтересованность в скорейшем урегулировании миграционного кризиса».

В последние дни ЕС неоднократно призывал повлиять на РБ Россию. Москва, которая в этом конфликте поддерживает Минск, заявила, что была бы готова выступить «в качестве переговорного посредника». Это «отчасти и имеет место», сказал 15 ноября Дмитрий Песков: ранее Владимир Путин обсуждал эту тему с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и Александром Лукашенко, а после — выражал надежду на прямые контакты западных стран с Минском.

Здесь возникает вопрос: не подорвут ли новые европейские меры диалог Брюсселя и Минска?

Санкции — это в том числе и политический аргумент Евросоюза: они показывают, что, в случае если подвижек не произойдет, ЕС будет готов их применить, — пояснил «Известиям» программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев. — Брюсселю выгоднее выходить на переговоры, имея при себе угрозу санкций. Есть вариант, при котором будут введены так называемые сигнальные, относительно безболезненные меры, которые покажут решимость ЕС.

Блок-стоп
Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пока Брюсселю и Минску еще только предстоит договориться о развязке. Наиболее вероятный вариант — возвращение мигрантов домой. О готовности содействовать этому уже заявил Ирак — первый специальный вывозной рейс для своих граждан он наметил на 18 ноября.

Тем временем беженцы на границе перешли от мирного «стояния» к противостоянию. Поселение в лесу опустело — 15 ноября более 2 тыс. человек переместились оттуда к погранпереходу «Брузги»–«Кузница» (названия пунктов с белорусской и польской сторон). В МВД Польши заявили о намерении беженцев штурмовать границу. Исходя из этого, польские специалисты подвезли к ней водометы. Напряженность на границе растет с каждым часом, а это значит, что урегулировать кризис нужно как можно скорее.

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