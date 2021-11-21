Выход в простой: как изменился лагерь беженцев на границе Польши и РБ

Спустя две недели после начала обострения на польско-белорусской границе большинство беженцев покинули стихийный лесной лагерь «Брузги». Белорусы разместили их в логистическом центре неподалеку — теперь пропуска в Германию они ждут там. Берлин такого документа им не выдаст: на днях руководство ФРГ отвергло публичное предложение Минска создать гуманитарный коридор, по которому 2 тыс. беженцев могли бы попасть в Европу. Вместе с тем лидеры Белоруссии и Германии условились, что будут решать этот кризис сообща. Однако о конкретных шагах на этом направлении пока ни одной стороной не сообщается.

Полевые обменник и фуд-корт

К утру пятницы, 19 ноября, лесной лагерь на границе Белоруссии и Польши опустел: большинство беженцев переместились в логистический центр в 15 минутах от погранперехода «Брузги», и белорусский госпогранкомитет принял решение завершить работу СМИ в пункте пропуска — в связи с тем что все беженцы размещены в новом месте.

Выход в простой Беженцы с Ближнего Востока на белорусско-польской границе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Теперь они живут в большом ангаре, предназначенном для хранения грузов. Запах здесь довольно тяжелый — в крытом помещении с одним выходом и практически без окон живут полторы тысячи человек, которые не мылись уже две недели. Они лежат на выданных им матрасах и в спальниках, укрывшись пышными одеялами — и белизна этих одеял в логистическом центре выглядит абсурдно.

Зато на других гуманитарных фронтах проблем теперь гораздо меньше. На завтрак у беженцев чай с печеньем, на обед перловая каша. В обновленном лагере даже установили вагончик, в котором продают шаурму и сигареты, работает обмен валют и даже ведется вакцинация от COVID. В белорусском Красном Кресте говорят, что в резерве есть еще 15 т гумпомощи — крупы, консервы, сладости и фрукты к границе везут со всей страны.

Выход в простой Мигранты получают еду в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы в Гродненской области, Беларусь Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Жизнь в лагере приобретает новый статус-кво. Мигранты всё еще ждут, что их пустят в Европу. Изредка звучат радостные возгласы и аплодисменты — где-то проходит слух о том, что Германия их все-таки примет. Слух этот ничем не подкреплен. Но на днях в ответ на публичное предложение Минска открыть гуманитарный коридор, чтобы пропустить в ФРГ 2 тыс. беженцев, Берлин ответил отказом.

Выход в простой Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek

«В понедельник заседали министры иностранных дел Европы, и мы были едины во мнении, что людей следует вернуть в те страны, откуда они прибыли. Всё другое означало бы, что [президент Белоруссии Александр] Лукашенко победил», — заявил 19 ноября глава германского МИДа Хайко Маас, подчеркнув: его страна приняла уже 10 тыс. мигрантов, которые прибыли в Евросоюз через Белоруссию.

Среди беженцев есть те, кто, видимо, понял, что у «стояния» на границе перспектив нет. Таких, по данным МИД Ирака, набралось порядка 400 человек. Для них был организован специальный вывозной рейс, который 18 ноября проследовал по маршруту Минск–Багдад. Аналогичный перелет мог состояться и на следующий день, однако его из расписания убрали.

Выход в простой Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Тем временем мигрантов по-прежнему можно видеть в Минске. «Известия», в частности, заметили одну небольшую группу около железнодорожного вокзала. Это были молодые парни в ярких кроссовках Nike с большими сумками и спальниками. На нашу попытку поговорить они не отреагировали. Беженцы дождались автомобиля — небольшую легковушку — сели в него и уехали. По всей видимости, в сторону границы.

Виновата Польша?

Минск тем временем активно ведет расследование действий польских силовиков. На прошлой неделе, когда мигранты пытались массово прорваться через колючую проволоку, поляки применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Следственный комитет Белоруссии прибыл на границу сразу после столкновения и к концу недели установил 109 потерпевших, среди которых 10 малолетних детей. Польские пограничники, в свою очередь, говорят, что с их стороны пострадали четыре солдата.

Выход в простой Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Разве это можно назвать гуманным отношением к тем, кого ЕС позвал к себе? Почему молчит мир? Где принципиальная позиция ООН?» — задаются вопросами на первых полосах белорусские СМИ.

«Ты знаешь, что нельзя даже оружие поворачивать в сторону сопредельной территории? Почему вы лили воду из водометов на 100 м с ядохимикатами на нашу территорию?! Это нарушение государственной границы. Вы нарушили государственную границу как минимум. Вы бросали светошумовые гранаты на нашу территорию», — сказал Александр Лукашенко 19 ноября в интервью корреспонденту Би-би-си, отрывок из которого приводит государственное агентство БелТА.

Глава республики отверг все обвинения в том, что Минск «организовал» этот кризис, однако допустил, что белорусы помогают мигрантам перебраться в Европу.

«Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог, и я даже не буду разбираться, — сказал он в том же интервью Би-би-си. — Я и сказал, я не буду их задерживать на границе, держать их на границе. Повторяю: и впредь не буду их держать на границе, если они будут идти через Беларусь. Потому что они идут не ко мне, а к вам. Вы перестали выходить на контакт и работать. Не хотите — не надо. Мы без вас будем решать эту проблему. Так, как получится. Но я их сюда не приглашал. И, честно говоря, я не хочу, чтобы они ехали через Беларусь».

Выход в простой Беженцы в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска «Брузги» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт считает, что Варшава «играет на обострение» с Минском.

«У них как не получилось с мигрантами, так и не получится и по другим направлениям. Ни шанса, ни повода развязать здесь третью мировую войну им никто не даст», — заявила она 20 ноября в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Несмотря на то что стихийного лагеря на границе больше нет, попытки прорваться в Европу, по данным польской стороны, продолжаются. Как сообщил 20 ноября в эфире радио RMF министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, ночами «меньшие группы [беженцев] пытаются пересечь границу во многих разных местах».

«Мы должны подготовиться к тому, что эта проблема будет продолжаться на протяжении месяцев», — отметил министр и подчеркнул: силовики отражать эти набеги готовы.

Разрешить кризис могут Белоруссия и Евросоюз — как напрямую, так и совместно. Об этом, в частности, после очередного разговора президента РФ Владимира Путина и Александра Лукашенко заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выход в простой Фото: REUTERS/Kacper Pempel

«Конечно, для нахождения решений этого кризиса недостаточно общения Лукашенко и Путина, очень важно продолжать прямые контакты между Лукашенко и представителями ЕС», — сказал он 19 ноября.

Но пока вершиной европейско-белорусских контактов стали два телефонных разговора президента РБ и и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Их главный итог — общее решение вынести обсуждение на уровень Белоруссии и ЕС. Удалось ли о чем-то договориться на этом уровне, пока неизвестно.

Но наметились в ситуации пусть и небольшие, но просветы. Так, о начале диалога со своими польскими коллегами сообщили белорусские пограничники. Польская сторона, как сказал 21 ноября представитель госпогранкомитета РБ Антон Бычковский, «выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации». Такие контакты, по его словам, уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб.