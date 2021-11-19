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Вывозной рейс в Ирак убрали из расписания аэропорта Минска

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В ближайшие дни проводить вывозные рейсы в Ирак для беженцев из Белоруссии не будут. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщили «Известиям» в пресс-службе Национального аэропорта Минска.

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Накануне вывозным рейсом компании Iraqi Airways по маршруту Минск– Багдад Белоруссию добровольно покинула первая группа граждан Ирака, которые до этого пытались попасть в Европу через белорусско-польскую границу. По словам пресс-секретаря белорусского президента Натальи Эйсмонт, на борту находились 374 иракских беженца. Самолет вылетел в 14:30 по местному времени.

Еще один рейс в Багдад стоял в расписании на 19 ноября на сайте аэропорта в разделе «Вылет». Сейчас его в расписании нет.

«Вчера он стоял в расписании. На данный момент, даже на вчерашнее обеденное время, это информация уже неактуальна», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

С запросом по организации дальнейших вывозных рейсов рекомендовали обратиться в посольство Ирака в Белоруссии или в авиакомпанию, при этом ни там, ни там «Известиям» к данному моменту не ответили.

Ранее в этот день стало известно, что разбитый на польско-белорусской границе лагерь беженцев опустел. В настоящее время мигрантов разместили в логистическом центре.

Глава следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора до этого рассказал, что 65 человек пострадали в результате применения спецсредств польскими силовиками против мигрантов на границе.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого, по его словам, польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, добавил политик. Также он выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов с Ближнего Востока. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек, намеревавшихся попасть в Евросоюз. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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