Кризисно в центре: как живут беженцы после попытки прорваться в Польшу

Ситуация на границе Польши и Белоруссии приобретает новый статус-кво . Накануне в попытке прорваться в Европу силой мигранты попали под слезоточивый газ и водометы польских правоохранителей. После этого многие решились на то, чтобы разместиться во временном центре неподалеку от границы. Порядка тысячи человек остаются на улице, но и они теперь склоняются к тому, чтобы покинуть свои позиции . Тем временем, Евросоюз начал прямой диалог с президентом Республики Беларусь (РБ) Александром Лукашенко. На фоне этого идет организация первых вывозных рейсов беженцев в Ирак .

Три точки на границе

К 17 ноября в лагере беженцев у белорусско-польского погранперехода «Брузги» — «Кузница» произошли изменения. Теперь несколько тысяч мигрантов обитают сразу в трех точках: в старом лесном лагере, непосредственно у пограничного пункта и в центре временного размещения . Не последнюю роль в этом сыграл недавний штурм польских заграждений, самый массовый и агрессивный за последние дни. Польские силовики в ответ применили против мигрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

После этого белорусские власти предложили своим гостям переместиться в транспортно-логистический центр. Он находится в 15 минутах ходьбы от границы и представляет собой большой павильон, предназначенный для хранения грузов. Половину его расчистили, подвезли туда матрасы и одеяла, установили полевую кухню , периодически распределяя гуманитарную помощь. Около тысячи мигрантов этой возможностью воспользовались и, похоже, не пожалели: в тепле и относительной сытости народ здесь выглядит гораздо бодрее.

Другое дело те, кто минувшую ночь провел на улице. Один из уже знакомых нам беженцев — 19-летний Мухаммед, который до этого помогал журналистам с переводом, — остался в том месте, где ранее проходил штурм. Вместо легкой куртки теперь на нем нечто, похожее на тулуп. Он говорит, что многие из тех, кто не ушел, теперь об этом жалеют; люди хотят попасть в логистический центр, но их туда не пускают. Как пояснили «Известиям» на месте, это связано с тем, что павильон переполнен, и теперь городские власти работают над тем, чтобы найти пространство для всех желающих . Точных сроков, когда это произойдет, нет.

Кризисно в центре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

У границы, где в 20 шагах дежурят несколько десятков польских правоохранителей, беженцы по обыкновению жгут костры и, сидя у них, чего-то ждут; дети катаются «колбаской» с пригорков, бегают и смеются. Вдруг среди беженцев начинается какое-то движение — они быстро и решительно перемещаются к заграждению. На это оперативно реагируют поляки: готовясь к очередному прорыву, они кучкуются по ту сторону забора. Но атаковать границу беженцы не собираются — они встают на колени, что-то кричат и хлопают в ладоши . «Просят прощения за вчерашний набег», — поясняет Мухаммед, напомнив нам события недельной давности. Тогда беженцы, тоже после попытки прорваться силой, записывали для Европы видеоизвинения.

Если пройти по дороге налево, то можно оказаться в лесу — в старом лагере, где мигранты провели всю предыдущую неделю. Оттуда мужчины таскают огромные бревна . Мы идем туда. В старом лагере остались брошенные шалаши и навесы, в редких местах видны курящиеся костры. Мы проходим в дальний конец поселения. На всякий случай, в этот раз взяли с собой небольшой пакет с едой, чтобы отдать его тем, кто просил нас помочь. В пакете бублики, каша быстрого приготовления, сухари, растворимый кофе и мармелад. К нам подходит большая семья из десяти человек. Они практически не говорят по-английски, и мы объясняемся простыми словами и жестами.

Женщины с маленькими детьми на руках, не зная, что лежит в пакете, просят еду для них. На вопрос, почему они не отправляются в логистический центр, где есть и пища, и тепло, говорят: «Оттуда нас депортируют обратно в Ирак» . На вопрос, что помешает депортировать их из лесного лагеря, ответа нет.

Кризисно в центре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По какому-то сочетанию звуков семья решает, что мы из Канады.

— О, Канада, Джастин Трюдо — хорошо, — говорят, поднимая большие пальцы вверх.

И продолжают:

— Ангела Меркель — очень хорошо. Владимир Путин — очень хорошо. Польша и Ирак — нехорошо.

Тут один из мужчин замечает в просвет, что в нашем пакете — что-то съедобное, и робко просит поделиться. В этот момент мы колеблемся — ведь еда лишь отсрочит их отъезд в центр размещения. Но отказать здесь было бы неправильно (да и не такой уж там большой объем помощи). Мы передаем пакет. Одна из матерей с радостью достает оттуда упаковки мармеладных мишек и по очереди вручает их малышам.

Кто куда

Многие из тех, с кем мы общались в лагере, говорят, что были бы готовы вернуться в Минск, и спрашивают, могут ли они подать там заявку на убежище . «Подать-то они могут — этого права у них никто не отбирает», — говорят сотрудники центра, при этом не отвечая, есть ли у мигрантов шанс это убежище получить.

Скорее всего, их ждет возвращение домой. Как рассказали в МИД Ирака, ведомство зарегистрировало уже более 300 обращений своих граждан, которые находятся на границе и хотели бы улететь на родину. Первый вывозной рейс из Минска в Багдад запланирован на 18 ноября .

Параллельно с этим продолжается запущенный в минувшее воскресенье диалог между Евросоюзом и руководством РБ. После того, как европейские страны не признали итоги белорусских президентских выборов 2020 года, это их первый прямой разговор. По оценке министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, Александр Лукашенко «хочет, чтобы санкции были отменены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать [руководить страной]», и именно с этой целью использует миграционный кризис.

Кризисно в центре Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Руководство республики, в свою очередь, все обвинения в свой адрес на этот счет отвергает. И обсуждает обострение на границе с и.о. канцлера ФРГ . Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, Александр Лукашенко и Ангела Меркель «пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении имеющихся вопросов» и договорились о том, что «проблема в целом выносится на уровень Беларуси и ЕС , при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем».

Хотя в Берлине не готовы признавать Александра Лукашенко лидером страны.

«Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают», — пояснил 17 ноября представитель германского правительства Штеффен Зайберт.