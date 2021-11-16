Пункт недопуска: к чему привело обострение отношений Польши и Белоруссии
Спустя 10 дней после создания белорусского лагеря беженцев «Брузги» мигранты начали стихийно штурмовать границу Польши. На это с другой стороны им ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. 16 ноября Варшава дала понять, что в случае чего она готова прибегнуть к поддержке своих союзников по НАТО. Тем временем Европа категорически отказывается пустить мигрантов к себе, вернуться вглубь Республики Беларусь (РБ) они не могут, и силовой сценарий беженцы рассматривают как единственный способ преломить ситуацию. Белорусские власти называют действия польских правоохранителей насильственными и утверждают, что Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.
Водометы и слезоточивый газ
16 ноября мирное «стояние» мигрантов на пропускном пункте «Брузги»–«Кузница» неподалеку от белорусского Гродно перешло к штурму польской границы. Накануне беженцы переместились сюда из стихийного лагеря, который находится в 15 минутах от погранперехода.
В районе полудня беженцы начали атаковать заграждения из колючей проволоки и бросать камни в правоохранителей, дежурящих на польской стороне. В ответ на это, оттесняя мигрантов обратно на белорусскую территорию, поляки начали распылять слезоточивый газ и кидать светошумовые гранаты.
Спустя два часа после того, как успокоилось первое обострение, польская сторона в громкоговорители транслировала сообщение белорусским пограничникам: «Коллеги, откройте ваши бесстыдные глаза на боль и страдание бедных и несчастных людей. Отпустите их домой, чтобы вы могли посмотреть в глаза вашим близким, вашим детям. Одумайтесь, пока не поздно».
Как рассказали собеседники «Известий» на месте, несколько тысяч беженцев оказались зажаты меж двух огней — ни в Польшу, ни вглубь Белоруссии их не пропускали. Если еще пару дней назад мигранты в унисон говорили, что не поедут домой ни при каких обстоятельствах, то теперь ситуация изменилась. Так, 16 ноября МИД Ирака сообщил, что порядка 170 человек из тех, кто находится на белорусско-польской границе, готовы вернуться на родину.
После столкновения пограничники направили беженцев в их старый лагерь, чтобы они «отдохнули и погрелись». К вечеру часть мигрантов перешла в помещение так называемого логистического центра в 1,5 км от польской границы. Там им выдали матрасы и организовали несколько полевых кухонь. Часть беженцев осталась в палатках на границе. Параллельно с этим к месту столкновения прибыли представители Следственного комитета Белоруссии. Их задача — провести проверку «по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений».
Польша тем временем настраивается на то, что кризис на границе затянется. Как заявил 16 ноября пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, Варшава «готова к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев» — в этой связи она постоянно увеличивает число своих силовиков на месте. В польской погранслужбе сказали, что «если будет нужно», ее сотрудники «не будут колебаться с использованием оружия».
Параллельно с этим подключиться к работе на границе предлагают союзники Польши по НАТО. В Варшаве всё больше склоняются к тому, чтобы эту помощь принять. По словам представителя канцелярии польского президента Якуба Кумоха, сейчас республика общается с союзниками на тему того, чтобы запустить ст. 4 Североатлантического договора. Она предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса полагает, что существует угроза ее безопасности.
Оснований для убежища нет
Шаги польских правоохранителей белорусские власти назвали не иначе как «насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны». С аналогичной оценкой выступила и Москва — глава МИД РФ Сергей Лавров, в частности, охарактеризовал поведение Варшавы как «абсолютно неприемлемое».
«Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — подчеркнул российский министр.
Евросоюз, в свою очередь, категорически отказывается пускать мигрантов на свою территорию. По словам источника «Известий» в европейских дипломатических кругах, Брюссель исходит из того, что в Белоруссии им ничего не угрожает — по политическим мотивам их там никто не преследует. Они находятся в безопасности, а потому для предоставления им убежища в ЕС оснований нет, подчеркнул собеседник.
Накануне Брюссель сообщил, что в связи с миграционным кризисом введет против Минска пятый пакет санкций. Говоря о въезде в союз, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул: «Границы ЕС открыты не просто так. Въехать в ЕС можно только легитимно, выполняя требования Евросоюза».
В Минске утверждают: Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.
— Мигранты — это лишь повод для того, чтобы усилить конфронтацию с Белоруссией, а в конечном итоге конфронтацию с Россией. Европейские политики ведь уже говорят, что за всем якобы стоит РФ», — сказал «Известиям» замглавы комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.
Тем временем 15 ноября состоялся долгожданный разговор и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РБ Александра Лукашенко. Надежду на то, что такая беседа пройдет, ранее выражал лидер РФ Владимир Путин. По миграционному кризису российский и белорусский президенты общались уже несколько раз: их недавний телефонный диалог прошел как раз после контакта Александра Лукашенко с и.о. главы немецкого правительства.