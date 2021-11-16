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Пункт недопуска: к чему привело обострение отношений Польши и Белоруссии

И зачем мигранты перешли к штурму границы
Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
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Пункт недопуска: к чему привело обострение отношений Польши и Белоруссии
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2021-11-16 18:40:26
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Спустя 10 дней после создания белорусского лагеря беженцев «Брузги» мигранты начали стихийно штурмовать границу Польши. На это с другой стороны им ответили светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. 16 ноября Варшава дала понять, что в случае чего она готова прибегнуть к поддержке своих союзников по НАТО. Тем временем Европа категорически отказывается пустить мигрантов к себе, вернуться вглубь Республики Беларусь (РБ) они не могут, и силовой сценарий беженцы рассматривают как единственный способ преломить ситуацию. Белорусские власти называют действия польских правоохранителей насильственными и утверждают, что Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.

Водометы и слезоточивый газ

16 ноября мирное «стояние» мигрантов на пропускном пункте «Брузги»–«Кузница» неподалеку от белорусского Гродно перешло к штурму польской границы. Накануне беженцы переместились сюда из стихийного лагеря, который находится в 15 минутах от погранперехода.

В районе полудня беженцы начали атаковать заграждения из колючей проволоки и бросать камни в правоохранителей, дежурящих на польской стороне. В ответ на это, оттесняя мигрантов обратно на белорусскую территорию, поляки начали распылять слезоточивый газ и кидать светошумовые гранаты.

Спустя два часа после того, как успокоилось первое обострение, польская сторона в громкоговорители транслировала сообщение белорусским пограничникам: «Коллеги, откройте ваши бесстыдные глаза на боль и страдание бедных и несчастных людей. Отпустите их домой, чтобы вы могли посмотреть в глаза вашим близким, вашим детям. Одумайтесь, пока не поздно».

Пункт недопуска
газ
Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
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Как рассказали собеседники «Известий» на месте, несколько тысяч беженцев оказались зажаты меж двух огней — ни в Польшу, ни вглубь Белоруссии их не пропускали. Если еще пару дней назад мигранты в унисон говорили, что не поедут домой ни при каких обстоятельствах, то теперь ситуация изменилась. Так, 16 ноября МИД Ирака сообщил, что порядка 170 человек из тех, кто находится на белорусско-польской границе, готовы вернуться на родину.

После столкновения пограничники направили беженцев в их старый лагерь, чтобы они «отдохнули и погрелись». К вечеру часть мигрантов перешла в помещение так называемого логистического центра в 1,5 км от польской границы. Там им выдали матрасы и организовали несколько полевых кухонь. Часть беженцев осталась в палатках на границе. Параллельно с этим к месту столкновения прибыли представители Следственного комитета Белоруссии. Их задача — провести проверку «по факту применения специальных средств и боеприпасов в отношении безоружных граждан и причинения им телесных повреждений».

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Польша тем временем настраивается на то, что кризис на границе затянется. Как заявил 16 ноября пресс-секретарь правительства Петр Мюллер, Варшава «готова к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев» — в этой связи она постоянно увеличивает число своих силовиков на месте. В польской погранслужбе сказали, что «если будет нужно», ее сотрудники «не будут колебаться с использованием оружия».

Параллельно с этим подключиться к работе на границе предлагают союзники Польши по НАТО. В Варшаве всё больше склоняются к тому, чтобы эту помощь принять. По словам представителя канцелярии польского президента Якуба Кумоха, сейчас республика общается с союзниками на тему того, чтобы запустить ст. 4 Североатлантического договора. Она предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса полагает, что существует угроза ее безопасности.

Пункт недопуска
логис
Фото: REUTERS/BelTA/Maxim Guchek

Оснований для убежища нет

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Шаги польских правоохранителей белорусские власти назвали не иначе как «насильственными действиями в отношении лиц, находящихся на территории другой страны». С аналогичной оценкой выступила и Москва — глава МИД РФ Сергей Лавров, в частности, охарактеризовал поведение Варшавы как «абсолютно неприемлемое».

«Польша бесчинствует, а руководство в Брюсселе применяет настолько откровенные, обнаженные двойные стандарты, что само не может не понимать, что ставит себя в очень неудобное положение», — подчеркнул российский министр.

Евросоюз, в свою очередь, категорически отказывается пускать мигрантов на свою территорию. По словам источника «Известий» в европейских дипломатических кругах, Брюссель исходит из того, что в Белоруссии им ничего не угрожает — по политическим мотивам их там никто не преследует. Они находятся в безопасности, а потому для предоставления им убежища в ЕС оснований нет, подчеркнул собеседник.

Пункт недопуска
на пункте
Фото: REUTERS/BelTA/Leonid Scheglov
Блок-стоп: как санкции ЕС повлияют на диалог о мигрантах с Минском
Брюссель пришел к политическому решению о пятом пакете ограничений

Накануне Брюссель сообщил, что в связи с миграционным кризисом введет против Минска пятый пакет санкций. Говоря о въезде в союз, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подчеркнул: «Границы ЕС открыты не просто так. Въехать в ЕС можно только легитимно, выполняя требования Евросоюза».

В Минске утверждают: Брюссель использует миграционный кризис на границе исключительно для обострения отношений с РБ.

Мигранты — это лишь повод для того, чтобы усилить конфронтацию с Белоруссией, а в конечном итоге конфронтацию с Россией. Европейские политики ведь уже говорят, что за всем якобы стоит РФ», — сказал «Известиям» замглавы комиссии парламента Белоруссии по международным делам Олег Гайдукевич.

Тем временем 15 ноября состоялся долгожданный разговор и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РБ Александра Лукашенко. Надежду на то, что такая беседа пройдет, ранее выражал лидер РФ Владимир Путин. По миграционному кризису российский и белорусский президенты общались уже несколько раз: их недавний телефонный диалог прошел как раз после контакта Александра Лукашенко с и.о. главы немецкого правительства.

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