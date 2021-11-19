Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов домой

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, передает слова премьера телеканал TVP Info 18 ноября.

«Я считаю, мы должны, благодаря нашей солидарной и решительной политике защиты границ, добиться возвращения мигрантов домой. Мы можем помочь им в этом и профинансировать рейсы из Белоруссии, из Минска в Багдад, в Эрбиль, в Стамбул или куда-либо еще. Но свою позицию в отношении искусственно вызванного миграционного движения мы, конечно, не изменим. Мы будем защищать нашу территориальную целостность и будем делать это очень решительно», — заявил премьер.

Моравецкий 18 ноября выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и Матеушом Моравецким. Он выразил «полную солидарность» с позицией Варшавы по борьбе с миграционным кризисом.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза, и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.