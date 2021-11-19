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Премьер Польши предложил профинансировать возвращение мигрантов домой

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о необходимости донести мигрантам позицию Варшавы и убедить их вернуться домой. Ради этого польская сторона готова профинансировать рейсы из Белоруссии на родину мигрантов, передает слова премьера телеканал TVP Info 18 ноября.

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«Я считаю, мы должны, благодаря нашей солидарной и решительной политике защиты границ, добиться возвращения мигрантов домой. Мы можем помочь им в этом и профинансировать рейсы из Белоруссии, из Минска в Багдад, в Эрбиль, в Стамбул или куда-либо еще. Но свою позицию в отношении искусственно вызванного миграционного движения мы, конечно, не изменим. Мы будем защищать нашу территориальную целостность и будем делать это очень решительно», — заявил премьер.

Моравецкий 18 ноября выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов, скопившихся в Белоруссии. Он подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации, не могут согласовываться без участия польской стороны.

В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и Матеушом Моравецким. Он выразил «полную солидарность» с позицией Варшавы по борьбе с миграционным кризисом.

17 ноября польский премьер заявил, что Польша стоит на страже границ всего Евросоюза, и от ее стойкости зависит судьба ЕС перед угрозой миллионов мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

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