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Премьер Польши Моравецкий призвал остановить «Северный поток — 2»

Премьер Польши Моравецкий: ФРГ не стоит давать России дополнительные деньги закупками газа
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к будущему канцлеру Германии с призывом остановить российский газопровод «Северный поток — 2». Об этом он заявил в интервью немецкой Bild 17 ноября.

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«Я скажу: мы здесь, в Польше, защищаем границу Евросоюза! И если говорить о широком контексте: давайте работать вместе для мира, а не давать российскому президенту Владимиру Путину дополнительные деньги за счет энергетических платежей, чтобы он мог продолжать наращивать военный потенциал. Да, «Северный поток — 2» должен быть остановлен», — заявил он.

Кроме того, Моравецкий назвал Польшу защитницей всей Европы от тысяч мигрантов, которые рвутся в ЕС. Если Польша решительно не защитит свои границы, сотни миллионов из Африки или Ближнего Востока попытаются добраться до стран Евросоюза, в частности, до Германии.

«В Германии проживает более 80 млн человек. Вы бы позволили еще 50 млн приехать? Я считаю, что люди в Германии не были бы рады этому, потому что они хотят сохранить свой жизненный стандарт. Они хотят сохранить свою культуру. Сейчас ситуация стабильная, но она становится всё более угрожающей. Мигранты используют Белоруссию как средство. И их целями являются Германия, Франция, Нидерланды. Мы защищаем всю Европу на своей границе», — отметил политик.

Премьер Польши также раскритиковал миграционную риторику исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель, так как по его словам, за последние 5-6 лет эта политика «поставила под угрозу суверенитет многих европейских государств и создала искусственный мультикультурализм».

«Это была опасная политика для Европы и для всего мира», — подчеркнул Моравецкий.

17 ноября Ангела Меркель провела с Матеушем Моравецким телефонные переговоры. Стороны обсудили миграционный кризис на польско-белорусской границе. Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин выразил солидарность с позицией Варшавы по миграционной проблематике.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда во время визита в Черногорию заявил, что Варшава не признает договоренностей по миграционному кризису на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без ее участия. По словам польского лидера, если речь идет об обязывающих республику договоренностях, они должны быть достигнуты исключительно Варшавой, причем в тех форматах, в которых страна принимает непосредственное участие.

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