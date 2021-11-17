Меркель и премьер Польши обсудили миграционный кризис

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонных переговоров в среду, 17 ноября, обсудила с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким миграционный кризис на польско-белорусской границе. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Темой разговора было тесное германо-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом», — отметил он.

Зайберт добавил: Берлин выразил солидарность с позицией Варшавы по миграционной проблематике.

Ранее в этот же день во втором за текущую неделю телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и.о. канцлера Германии заявила о необходимости сотрудничества республики с Еврокомиссией и международными организациями с целью обеспечения гуманитарной помощи мигрантам на границе. Отмечалось, что стороны пришли к пониманию ситуации, пожелания беженцев попасть в Германию будут учтены.

В тот же день президент Польши Анджей Дуда во время визита в Черногорию заявил, что Варшава не признает договоренности по миграционному кризису на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без ее участия.

По словам польского лидера, если речь идет об обязывающих республику договоренностях, они должны быть достигнуты исключительно Варшавой, причем в тех форматах, в которых страна принимаем непосредственное участие.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.