В Германии раскрыли детали переговоров Меркель и Лукашенко

Во втором за текущую неделю телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сотрудничества республики с Еврокомиссией и международными организациями с целью обеспечения гуманитарной помощи мигрантам на границе. Об этом 17 ноября сообщил журналистам в Берлине официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Во втором телефонном разговоре с Александром Лукашенко канцлер подчеркнула необходимость заняться гуманитарным обеспечением и возвращением на родину граждан, которые затронуты ситуацией, при поддержке управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Международной организации по миграции, а также в сотрудничестве с Еврокомиссией», — сказал он.

При этом как сообщает Telegram-канал «Пул первого», Лукашенко и Меркель договорились в целом вынести проблему с мигрантами на уровень Белоруссии и ЕС. При этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно вступят в переговоры с целью разрешения имеющихся проблем.

Отмечалось, что стороны пришли к пониманию по ситуации и пожелания беженцев попасть в Германию будут учтены.

Ранее в среду сообщалось, что врио канцлера ФРГ Ангела Меркель не исключила финансовую помощь Белоруссии в связи с миграционным кризисом. Уточняется, что в ходе телефонного разговора c белорусским лидером Александром Лукашенко Меркель отметила, что средства могут пойти на строительство временного жилья для беженцев.

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся утром 17 ноября. В этот же день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что министры ФРГ посчитали необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе.

Первый разговор Лукашенко и Меркель состоялся 15 ноября. Лидеры обсудили ситуацию с мигрантами на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией.

Тогда же глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИДов стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев.

11 ноября врио канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что Белоруссия использует мигрантов как гибридное оружие против Евросоюза. По ее словам, ситуация с мигрантами создана белорусским режимом, который «использует беззащитных людей в гибридной атаке на Европейский союз».

15 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна не хочет конфликта на своей госгранице. По его словам, конфликт нужен Польше.

Кризис резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.