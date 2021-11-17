Польша не признает заключенные «за спиной» договоренности по ситуации с мигрантами

Варшава не признает договоренности по миграционному кризису на польско-белорусской границе, которые будут достигнуты без участия Польши. Об этом в среду, 17 ноября, заявил польский лидер Анджей Дуда в ходе пресс-конференции во время визита в Черногорию.

«Польша не признает никаких договоренностей, которые будут достигнуты, как говорится, над нашими головами. <…> Никаких других договоренностей мы не признаем и не будем исполнять. Мы не будем делать ничего, что согласовано за нашими спинами. Мы суверенное государство, которое имеет право решать самостоятельно», — сказал он, комментируя телефонные переговоры президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

По словам президента Польши, если речь идет об обязывающих республику договоренностях, они должны быть достигнуты исключительно Варшавой, причем в тех форматах, в которых страна принимаем непосредственное участие.

Как добавил Дуда, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пояснил ему, что в беседах с Лукашенко и российским лидером Владимиром Путиным и.о. канцлера лишь высказала «твердую позицию» ФРГ касательно миграционного кризиса.

Телефонный разговор Лукашенко и Меркель состоялся утром в среду. По сообщениям СМИ, и.о. канцлера не исключила финпомощь Белоруссии в связи с миграционным кризисом, эти средства могут пойти на строительство временного жилья для беженцев.

Ранее в этот день официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что министры ФРГ посчитали необходимыми переговоры с белорусским лидером для оказания гуманитарной помощи мигрантам. При этом он заявил, что легитимность нахождения Лукашенко у власти оспаривается в Европе. До этого президент Белоруссии и и.о. канцлера ФРГ провели переговоры 15 ноября.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей резко обострился 8 ноября из-за возросшего потока мигрантов. С белорусской стороны к польской границе подошли несколько тысяч человек. Некоторые пытались прорваться через ограждения, другие организовали лагеря и остались в приграничной зоне.

Страны Евросоюза винят в случившемся Минск. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель рассказал о том, что главы МИДов стран Евросоюза согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии, его окончательно оформят в ближайшие дни. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

16 ноября польская сторона применила слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты в ответ на действия мигрантов, которые начали бросать палки и камни в сторону силовиков. По словам мигрантов, у их детей возникли проблемы с глазами после применения польскими военнослужащими слезоточивого газа.